Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

El ataque sucedió en Cavia y Castagnino. La víctima quedó internada en estado reservado en el Policlínico Eva Perón.

6 de enero 2026 · 07:46hs
El hombre baleado en Cavia y Castagnino permanece internado en el Hospital Eva Perón

Foto: La Capital / Archivo.

El hombre baleado en Cavia y Castagnino permanece internado en el Hospital Eva Perón

La Policía de Santa Fe reportó el ingreso al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria de un hombre herido de arma de fuego en el abdomen. Según las primeas informaciones, el muchacho fue baleado en Cavia y Castagnino, en la zona noroeste de Rosario, en el marco de una discusión por venta de drogas al menudeo. La Policía reportó el hallazgo en el lugar de elementos vinculados a la venta de estupefacientes a baja escala.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente sucedió el domingo alrededor de las 4.20 y fue reportado a la Policía mediante una llamada a la Central de Emergencias 911. En la denuncia se afirmaba que en ese lugar una persona había sido atacada a balazos.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar encontraron a un hombre, cuya identidad no fue suministrada, que presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen.

Qué se sabe del ataque en zona norte

Esa persona le manifestó a los policías que tras una discusión con otro individuo recibió un disparo, pero no aportó datos sobre el autor del hecho, según indicaron voceros policiales. Minutos después, el herido fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Eva Perón, donde quedó internado con pronóstico reservado.

Según los datos que pudo obtener la Policía en base a entrevistas a vecinos del lugar, se pudo reconstruir que, minutos antes, la víctima se habría desplazado desde una casa ubicada sobre calle Cavia hasta el cruce con Castagnino, sitio donde se produjo la agresión.

En ese lugar, los efectivos constataron manchas de sangre, una vaina servida y la presencia de elementos presuntamente utilizados para la comercialización de estupefacientes. Los agentes secuestraron una balanza de precisión y artículos varios para fraccionamiento. También se realizaron pruebas orientativas sobre los elementos hallados, que arrojaron resultado positivo para cocaína en vestigios detectados sobre uno de los utensilios.

