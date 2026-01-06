La Capital | Policiales | río paraná

Desesperada búsqueda en el río Paraná: un menor desapareció mientras se bañaba en Puerto General San Martín

La Prefectura comenzó la intensa búsqueda aprovechando las últimas horas de luz natural. El joven de 16 años estaba con un grupo de amigos en Puerto General San Martín

6 de enero 2026 · 18:02hs
Prefectura buscaba al chico desaparecido en aguas del Paraná.

Prefectura buscaba al chico desaparecido en aguas del Paraná.

Un chico de 16 años que se estaba bañando en el río Paraná desapareció este martes a la altura de la bajada de Bella Vista, en la localidad de Puerto General San Martín. Agentes de la Prefectura Naval comenzaron con la búsqueda antes de que caiga el sol y eran asistidos por el cuartel de bomberos.

Minutos antes de las 17.30 el cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo fue notificado del comienzo de la búsqueda de un menor de edad que nadaba en el río Paraná y fue perdido de vista.

Los voluntarios del Cuartel se dirigieron hasta el lugar para dar apoyo en tierra a las embarcaciones y puesteros de la Prefectura Naval Argentina, seccional Bajo Paraná que trabaja en la zona cercana a Juan Domingo Perón y Manuel Belgrano, de Puerto General San Martín.

2026-01-06 prefectura puerto general san martin2

Según la denuncia que recibió el 106, una persona observó cerca de las 15 a un grupo de menores que se encontraban jugando a la orilla del río, a metros de la guardería Náutica “Bella Vista”. El testigo indicó que uno de ellos ingresó a las aguas sumergiéndose, pero no salió a la superficie.

La Prefectura del Bajo Paraná llegó tanto por tierra como por el río, constató el hecho y comenzó la búsqueda, que también utilizó buzos de Rosario.

