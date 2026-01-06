La Capital | Zoom | Romina Gaetani

Romina Gaetani habló por primera vez sobre la denuncia a su expareja: "Estoy muy rota"

Tras el violento episodio en su vivienda que derivó en su hospitalización, la actriz habló por primera vez con la prensa

6 de enero 2026
La actriz Romina Gaetani denunció a su expareja, Luis Ramón Cavanagh, por un episodio de violencia de género ocurrido en su vivienda del Tortugas Country Club, en la localidad bonaerense de Tortuguitas. A una semana del hecho, la actriz habló por primera vez con la prensa.

El caso fue revelado por el periodista Ángel de Brito, quien informó que el episodio tuvo lugar durante la noche, cuando el personal de seguridad del country detectó una situación de violencia dentro de una de las viviendas y dio avisoa la policía. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer en estado de nerviosismo que habría sido agredida por su pareja, motivo por el cual se solicitó la intervención de una ambulancia.

Según el reporte, Romina Gaetani fue trasladada al Sanatorio de Pilar, donde recibió asistencia médica. Además, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género.

Si bien el abogado de Gaetani había brindado algunos detalles en los días posteriores al episodio, hasta el momento la actriz no se había expresado públicamente sobre lo ocurrido. Ahora bien, en las últimas horas Romina Gaetani se comunicó con el programa televisivo LAM y habló por primera vez sobre el violento episodio.

Qué dijo Romina Gaetani

En las últimas horas, Romina Gaetani había compartido un video en sus redes sociales promocionando su participación en el concierto de La Bomba de Tiempo. En ese contexto, la actriz envió un mensaje de voz al programa de Ángel de Brito, antes de subir al escenario.

“La realidad es que, por más que yo le ponga actitud y suba algo a las redes, promocionando que hoy canto, algo que ya tenía arreglado desde hace tiempo, sinceramente todavía estoy rota”, expresó Gaetani. Y remarcó: “Estoy muy rota, muy en carne viva”.

Finalmente, Romina asistió al evento. Si bien se negó a brindar declaraciones a la prensa presente, su participación artística no pasó inadvertida. Sobre el escenario interpretó la canción “Malo”, de Bebe, una cancion que describe una situación de abuso.

Quién es Luis Ramón Cavanagh

Luis Cavanagh es un empresario argentino de perfil bajo. Tiene 59 años, es divorciado y se dedica al ámbito empresarial. Poco se conoce sobre su vida personal, ya que siempre optó por mantenerse alejado de la exposición mediática y mantiene sus redes sociales en modo privado.

Cavanagh y Romina Gaetani se conocieron durante el verano 2024/2025 en Carlos Paz, cuando la actriz realizaba temporada teatral con la obra "Un plan perfecto". A partir de ese encuentro comenzaron una relación sentimental.

Sin embargo, en octubre de 2025 la pareja se separó. En ese momento, Gaetani confirmó públicamente en televisión que se encontraba soltera, aunque nunca se dieron a conocer los motivos de la ruptura.

