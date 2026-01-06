La Capital | Policiales | Narcomenudeo

La pena del Sapo: condenan a Dalmacio Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

El líder de la banda ya cumplía prisión domiciliaria y acordó la sentencia junto a su pareja. Otros cuatro cómplices firmaron un segundo juicio abreviado

6 de enero 2026 · 12:08hs
La organización dedicada al narcomenudeo controlaba parte de Villa Banana.

La organización dedicada al narcomenudeo controlaba parte de Villa Banana.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) anunció este lunes una condena a 8 años de prisión efectiva para Dalmacio "Sapo" Saravia. Se trata del jefe de una red de narcomenudeo que funcionaba en Villa Banana y Vía Honda en el marco de algunas conexiones con miembros de Los Monos.

El líder de la banda ya estaba purgando otra pena por venta de drogas bajo un régimen de arresto domiciliario. La medida cautelar se suspendió a fines de febrero de 2025, cuando allanaron su casa en la zona oeste de Rosario y lo imputaron nuevamente como organizador de la comercialización de estupefacientes en distintos barrios de la ciudad.

En total, seis personas firmaron juicios abreviados entre noviembre y diciembre pasado como resultado de la investigación que comenzó en mayo de 2024. El cabecilla de 57 años acordó la sanción junto a su pareja Marianela Muñoz (47), que recibió una sentencia a 3 años de prisión condicional como partícipe secundaria.

La red de narcomenudeo del Sapo Saravia

La organización denunciada por los fiscales federales vendía drogas en distintos sectores del oeste rosarino, aunque tenía mayor control territorial en Villa Banana y Vía Honda. Saravia ya había sido condenado a 4 años de prisión por narcotráfico y estaba cumpliendo la pena en su casa. Desde allí se dedicaba a coordinar el abastecimiento y la distribución de la mercadería.

Mientras el jefe estaba en la vivienda ubicada sobre 27 de Febrero al 4600, su pareja se encargaba de dar cuenta de la actividad del grupo en la calle. Hace poco más de un año y medio, el MPF empezó a seguir la pista del Sapo, que también era mencionado como El Don en un sector de la ciudad en el que este negocio llegó a ser el telón de fondo de distintos homicidios, incluido un triple crimen perpetrado unas semanas antes de una serie de 27 allanamientos para romper el circuito comercial.

El líder quedó detenido en la cárcel después de un operativo de Prefectura Naval Argentina (PNA) en Rosario, Pérez, Funes y Alvear. El último 10 de noviembre, el juez federal de Garantías, Carlos Vera Barros, homologó el procedimiento abreviado para condenarlo como organizador de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas.

Previamente, el hijo del Sapo también fue denunciado por su participación en un negocio narco de mayor escala y también terminó tras las rejas. Leonardo "Leo Rey" Saravia fue condenado en julio de 2023 por la Justicia provincial como miembro de la banda de Máximo Ariel "Viejo" Cantero, exjefe de Los Monos. Por entonces ya estaba en el radar de otros investigadores dentro del circuito de distribución de drogas internacional que administraba Fabián Leonardo "Calavera" Pelozo. Estas conexiones trascendieron de forma trágica a partir del la boda narco y el triple crimen de Ybarlucea, perpetrado el 29 de enero de 2022. Una de las víctimas, Iván Maximiliano "Cerebro" Giménez, era otro eslabón de la cadena.

¿Quiénes integraban la banda del Sapo Saravia?

Después de la condena al jefe de la red de narcomenudeo en Villa Banana y Vía Honda, cuatro personas más firmaron un segundo procedimiento abreviado que fue homologado el último 26 de diciembre en el marco de la misma causa federal. Todas aceptaron su responsabilidad penal por realizar distintas tareas en la banda de Dalmacio Saravia.

La pena más alta le corresponde a Edgardo "Picu" Smolsky (56), que ya había sido condenado en diciembre de 2019 por el mismo delito. El exconductor de un programa partidario de Central en una FM estaba en libertad condicional. Ahora aceptó una nueva sentencia a 4 años y 6 meses de prisión que se unificó en un plazo único de 10 años y 8 meses.

El MPF había imputado a todos los detenidos por la tenencia de cocaína y marihuana con fines de comercialización. De acuerdo al fallo firmado por Vera Barros, reconocieron su participación secundaria en el tráfico de estupefacientes con la misma modalidad, agravado por la participación organizada de tres o más personas.

Aldo Nasser (58) fue condenado a 4 años de prisión y la resolución determinó una pena única de 6 años, así como la inhabilitación absoluta por el mismo plazo para desempeñarse como funcionario público. Además se dispuso la pérdida de concesiones, regímenes y prerrogativas, una inhabilitación perpetua para integrar las fuerzas de seguridad y otra de 6 meses para realizar actividades comerciales. El cómplice de Saravia ya había sido sancionado en abril de 2022 por contrabando de exportación, agravado por tratarse de sustancias estupefacientes.

Finalmente, Dante Valenzuela (39) y Tania Gauna (37) también firmaron el juicio abreviado en la misma instancia a partir de su colaboración en la red de fraccionamiento, distribución y venta de la droga. Ambas personas aceptaron una sentencia a 3 años de prisión condicional con el cumplimiento de una serie de reglas de conducta.

