El polémico mensaje del Departamento de Estado de EEUU: "Este hemisferio es nuestro"

Tras las declaraciones de Trump sobre Cuba, una nueva declaración del gobierno de Estados Unidos enciende las alarmas en América Latina

6 de enero 2026 · 11:54hs
Se difundió un particular mensaje del gobierno de Estados Unidos

Se difundió un particular mensaje del gobierno de Estados Unidos, a tan solo días de la captura de Nicolás Maduro

Una nueva declaración por parte del gobierno de Estados Unidos (EEUU) vuelve a sacudir la región. Luego de que Donald Trump afirme que Cuba está "lista para caer", el Departamento de Estado del país anglosajón expresó: "Este es nuestro hemisferio", en referencia a occidente, y, en particular, a América Latina.

"Este es NUESTRO hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada", fue el mensaje completo del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de la red social X, ex Twitter. El texto del Department of State (su nombre en inglés) fue acompañado por una foto del presidente Donald Trump.

Este organismo estatal es responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior de Estados Unidos. Por este motivo, un mensaje de estas características pone en alerta a toda la región, a tan solo días de la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, quien en estos momentos está siendo juzgado ante el tribunal federal de Nueva York.

Trump sobre Cuba: "No tienen más ingresos"

Tras la captura de Nicolás Maduro, Trump apuntó contra el régimen cubano. "Cuba está lista para caer", aseguró el mandatario a bordo del Air Force One y en conversación con los periodistas presentes.

“Cuba parece que está lista para caer. No sé si van a resistir. No tienen más ingresos. Toda su entrada de dinero venía de Venezuela, del petróleo venezolano. Ya no reciben nada de eso”, aseveró el jefe de Estado norteamericano.

Una vez más, el presidente enfatizó: "Literalmente Cuba está lista para caer", y señaló que la situación "haría felices a muchos cubanoamericanos excelentes”.

¿Posible intervención militar en Cuba?

Consultado en una breve rueda de prensa sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en Cuba, Trump aclaró: “No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo por su cuenta".

Además, en esa misma conversación, el presidente norteamericano confirmó que “muchos cubanos murieron” durante el operativo militar en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro. "Desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado”, agregó el presidente estadounidense.

Aunque todavía no se conoce el número oficial de víctimas de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, se confirmó la muerte de 32 soldados cubanos en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones, según afirmaron en un comunicado oficial de la Presidencia de Cuba.

Groenlandia, bajo la mira de Trump

Estados Unidos ya cuenta con una base militar en Groenlandia, la Base Espacial Pituffik, pero Trump quiere la isla entera. "Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional", sostuvo el presidente, asegurando que la región está "plagada de barcos rusos y chinos por todas partes".

Esta vasta isla ártica a 3.200 kilómetros de Estados Unidos, que forma parte del Reino de Dinamarca, es rica en minerales de tierras raras, que son cruciales para la producción de teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y equipos militares.

Groenlandia también ocupa una posición estratégica clave en el Atlántico Norte, lo que le da acceso al cada vez más importante Círculo Polar Ártico. Por eso, se prevé que, a medida que los hielos polares se derritan en los próximos años, se abran nuevas rutas marítimas.

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, respondió a Trump calificando como una "fantasía" la idea del control estadounidense sobre la isla. "No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero esto debe hacerse a través de los canales adecuados y con respeto al derecho internacional", sostuvo.

