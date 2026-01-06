Reforma laboral: un dolor de cabeza para los gobernadores al margen del empleo

Puntualmente, aquellas modificaciones para el impuesto a las ganancias, para personas y sociedades, que es uno de los tributos coparticipables que más peso tiene en las arcas provinciales.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la baja de Ganancias significaría un costo fiscal de $1,9 billones anuales (0,22 % del PBI). De ese total, al gobierno nacional vería una merma de casi 800.000 millones y las provincias y Caba unos $1,12 billones, de los cuales a Santa Fe se le escurrirían unos $97.000 millones.
Reforma laboral y los efectos
Claro que el impacto ocurriría recién en 2027, en el último año de gestión de los Ejecutivos. Por eso, al no ser inmediato pero tampoco a largo plazo, quizás ya podrían empezar a activarse los mecanismos de compensación o de resultados de la reforma como más empleo.
Pero no solo una baja de las escalas de Ganancias a personas afectarían la recaudación y por ende la coparticipación. Hay un punto que traerá polémica, que es una reducción fuerte a sociedades.
En el artículo 191 se propone reducir la alícuota del impuesto a las sociedades. Así, la alícuota de las empresas que hoy tributan el 30 % bajaría al 27 %, y la del 35 % al 31,5 %. Ese último tramo representa cerca del 75 % de la recaudación de sociedades, que son las que declaran más de 1.000 millones de pesos anuales.
Eso también repercute en las provincias, por supuesto. Pero hay más: el beneficio se otorgaría sin necesidad de tomar un solo trabajador adicional a cambio. Parece un regalo más que un beneficio con condiciones.
En otro capítulo de la reducción de la carga tributaria, en impuestos selectivos al consumo, se dejan sin efecto los impuestos internos para los rubros de “los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves”.
El dictamen tuvo despacho en diciembre pasado, pero su tratamiento se dará en febrero, previa ronda de negociaciones con gobernadores.
Por eso el capítulo tributario dentro de la reforma laboral se convertirá, sin dudas, en uno de los escollos más importantes. Incluso, poco después el gobierno trama una reforma tributaria más amplia.
