Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos de Rosario Familiares y amigos de Débora Gianángelo, víctima de la explosión de Salta 2141, realizaron la 12ª colecta y donación de juguetes acompañados por Bomberos Zapadores 6 de enero 2026 · 12:47hs

Foto: Virginia Venedetto / La Capital Los Reyes Magos llegaron a los hospitales públicos con la colaboración de los Bomberos Zapadores Foto: Virginia Venedetto / La Capital La caravana de Reyes comenzó en la Maternidad Martin y siguió por otros efectores públicos Foto: Virginia Venedetto / La Capital Foto: Virginia Venedetto / La Capital

Familiares y amigos de Débora Gianángelo, una de las víctimas de la tragedia de Salta 2141, encabezaron, en celebración del Día de Reyes Magos, la décimo segunda edición colecta y distribución de juguetes para niñas y niños que están internados en distintos hospitales públicos de la Rosario.

La movida solidaria recibió el apoyo de los Bomberos Zapadores que brindaron un móvil para el traslado de los tres Reyes Magos. La caravana tuvo su primera escala en la Maternidad Martin. Desde allí, y en diálogo con LT8, Adrián Gianángelo, hermano de Débora, no ocultó su alegría y satisfacción por la repercusión que cada año tiene la caravana en la que se reparten regalitos a los chicos.

“Estamos rodeados de gente joven que cuando fue la tragedia eran niños o algunos estaban en las panzas de sus madres. Fueron creciendo y acompañando a la familia Gianángelo y mis amigos y sus papás se transforman en Reyes Magos. Es una emoción muy grande. La gente de Arequito, Arteaga, Cruz Alta, San José de la Esquina, Casilda, de Rosario y Funes colabora y hoy esos juguetes llegan a los chicos gracias a la solidaridad de esta gente”, resumió Adrián.

reyes magos03 Foto: Virginia Venedetto / La Capital El joven agregó que “siempre se acerca gente anónima, que ni siquiera me conoce, que colabora y entrega su amor por el prójimo. Y eso es lo importante, dejar esa huella de amor y solidaridad. Eso es lo que hacemos”.

>> Leer más: Guiados por las 22 estrellas de Salta 2141, los Reyes Magos llegan para cambiar juguetes por sonrisas reyes magos04 Foto: Virginia Venedetto / La Capital La caravana con los Reyes Magos cargados de juguetes salió a media mañana de hoy desde el Cuartel de Bomberos Zapadores. La primera escala del periplo fue la Maternidad Martin. Luego continuó en el Hospital Provincial, después el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, la Casa Faohp, Hospital Centenario y finaliza en el Hogar San Cayetano de Casilda. reyes magos02 Foto: Virginia Venedetto / La Capital “Es una alegría enorme hacer este recorrido. Esperemos poder hacerlo el año que viene y que se renueve el público. Eso es lo más importante, resumió Gianángelo.