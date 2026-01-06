La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un terreno baldío abandonado

Se trata de una de las intervenciones habilitadas por la ordenanza de autonomía municipal. El primer predio que se aplicó está en García del Cossio al 900

6 de enero 2026 · 11:42hs
El predio ubicado en García del Cossio fue el primero en el que actuó el municipio de Rosario.

Foto: Maxi Klanjscek

El predio ubicado en García del Cossio fue el primero en el que actuó el municipio de Rosario.

El intendente Pablo Javkin encabezó este martes la primera intervención del municipio en un terreno baldío privado que se encontraba abandonado, sin limpieza ni mantenimiento y con una abultada deuda de tributos locales. El objetivo de esas acciones, previstas en el marco de la autonomía municipal promulgada en diciembre, “no es solo recuperar la deuda generada con el municipio, sino que los vecinos no vean afectadas sus vidas por estos lugares”, indicó el mandatario.

El primer inmueble al que se la aplicará esta medida está ubicado en García del Cossio 915/19 bis, entre La República y José Ingenieros, en la zona noroeste de Rosario. Desde ese lugar, y en declaraciones a LT8, Javkin precisó: “Este es un ejemplo práctico de para qué sirve la autonomía municipal. Tenemos 52 situaciones relevadas con terrenos baldíos. En este caso, está ubicado en una zona de mucho valor, que pertenecía a una empresa que quebró o a una persona que ahora no lo está manteniendo. Los vecinos lo padecían por la suciedad que había, por la inseguridad que traía”.

Haciendo un breve resumen sobre el predio en el que se actuó hoy, al que se le sumó un cartel con la leyenda "baldío en infracción sujeto a multas" el intendente remarcó que la ordenanza que le dio autonomía a Rosario “permitió emitir un decreto que a su vez habilitó, sin un proceso judicial previo, realizar la limpieza y enviar al propietario el cargo de lo que costó este operativo. Además se iniciaron las acciones judiciales ejecutivas para que, si no se presentan a saldar las deudas del terreno, llevar a remate ese inmueble”.

limpieza terrenos baldios02

La limpieza del baldío

El intendente destacó que el objetivo principal “no es solo recuperar la deuda del municipio, sino que los vecinos no vean afectada su vida cotidiana por lugares como éste". Y agregó: "Empezamos por este terreno (en García del Cossio al 900) porque es el que más avanzado estaba en los trámites y porque además demuestra el calibre de cómo afecta al barrio”.

>> Leer más: Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

Javkin indicó que los 50 terrenos que será intervenidos por el municipio en idénticas condiciones que el de hoy, “están ubicados en distintos barrios de la ciudad. Terrenos que no están cercados, pero que están abandonados hace muchísimo tiempo. Los primeros reclamos que recibimos de los vecnos son por higiene vecinal. Este es un ejemplo de como, quitando burocracia a algunos temas, se puede avanzar. Antes, se requería de un proceso judicial. Ahora tenemos una ordenanza de autonomía que nos habilita. Vamos a avanzar con los 50 terrenos en el primer semestre del año para actuar más rápidamente en lo prioritario para los vecinos. Luego estará el tema del cobro de la deuda”.

Intervención rápida

Al ser consultado sobre el municipio debe ubicar a los dueños de los terrenos, Javkin aclaró: “No hace falta contactar a los dueños. Nosotros lo hacemos para resolver más rápido. Cuando enviamos intimaciones, en el 30 por ciento de los casos aparecen los propietarios para resolver todo. Hay otro 30 por ciento que aparece, no puede resolver la deuda o la limpieza, pero plantea algún tipo de solución; y hoy otro porcentaje que o no aparece o no resuelva más”.

Con relación al predio que debutó con esta normativa, el intendente comentó que “está a nombre de una empresa constructora que quebró, no existe más como titular del predio. En los casos en que no hallemos a los dueños abriremos estos espacios como plazas de bolsillo. Haremos la limpieza, buscaremos a una institución vecina y lo entregaremos como espacio para que los vecinos puedan usarlo los vecinos”.

Noticias relacionadas
Ignacio Malcorra junto a su esposa Rosario y sus hijos en la cena de Nochebuena.

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

Puente Rosario - Victoria

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

El hidroelevador que quieren comprar los Bomberos Voluntarios de Rosario

Tras un año agitado, los Bomberos Voluntarios refuerzan la campaña solidaria para importar el hidroelevador

Camila, afectada por el incendio en zona oeste, junto a uno de sus animales. 

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio

Ver comentarios

Las más leídas

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Lo último

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

Ansés: quiénes pueden acceder y cómo tramitar la Prestación por Desempleo en enero 2026

El llanto de Noelia Marzol: No voy a permitir que hablen de abuso infantil

El llanto de Noelia Marzol: "No voy a permitir que hablen de abuso infantil"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

El fiscal de la causa reveló cómo empezaron a buscar al cordobés Josué Urquia, el primer sospechoso identificado después de la denuncia en la mueblería

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana
Policiales

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
Información General

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Malcorra se despidió de Central: Me voy con todos los clásicos ganados

Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

Ovación
Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato
Ovación

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Cuándo empieza el Torneo Apertura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Newells se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Newell's se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Policiales
Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

La Ciudad
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
El Mundo

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Policiales

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca
Información General

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos
Información General

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
La Ciudad

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank
Información General

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron
Policiales

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares
Economía

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre
Economía

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre