Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un terreno baldío abandonado

Se trata de una de las intervenciones habilitadas por la ordenanza de autonomía municipal. El primer predio que se aplicó está en García del Cossio al 900

El intendente Pablo Javkin encabezó este martes la primera intervención del municipio en un terreno baldío privado que se encontraba abandonado , sin limpieza ni mantenimiento y con una abultada deuda de tributos locales. El objetivo de esas acciones, previstas en el marco de la autonomía municipal promulgada en diciembre , “no es solo recuperar la deuda generada con el municipio, sino que los vecinos no vean afectadas sus vidas por estos lugares”, indicó el mandatario.

El primer inmueble al que se la aplicará esta medida está ubicado en García del Cossio 915/19 bis, entre La República y José Ingenieros, en la zona noroeste de Rosario. Desde ese lugar, y en declaraciones a LT8, Javkin precisó: “Este es un ejemplo práctico de para qué sirve la autonomía municipal. Tenemos 52 situaciones relevadas con terrenos baldíos . En este caso, está ubicado en una zona de mucho valor, que pertenecía a una empresa que quebró o a una persona que ahora no lo está manteniendo. Los vecinos lo padecían por la suciedad que había, por la inseguridad que traía”.

Haciendo un breve resumen sobre el predio en el que se actuó hoy, al que se le sumó un cartel con la leyenda "baldío en infracción sujeto a multas" el intendente remarcó que la ordenanza que le dio autonomía a Rosario “permitió emitir un decreto que a su vez habilitó, sin un proceso judicial previo, realizar la limpieza y enviar al propietario el cargo de lo que costó este operativo . Además se iniciaron las acciones judiciales ejecutivas para que, si no se presentan a saldar las deudas del terreno, llevar a remate ese inmueble”.

El intendente destacó que el objetivo principal “no es solo recuperar la deuda del municipio, sino que los vecinos no vean afectada su vida cotidiana por lugares como éste". Y agregó: "Empezamos por este terreno (en García del Cossio al 900) porque es el que más avanzado estaba en los trámites y porque además demuestra el calibre de cómo afecta al barrio”.

Javkin indicó que los 50 terrenos que será intervenidos por el municipio en idénticas condiciones que el de hoy, “están ubicados en distintos barrios de la ciudad. Terrenos que no están cercados, pero que están abandonados hace muchísimo tiempo. Los primeros reclamos que recibimos de los vecnos son por higiene vecinal. Este es un ejemplo de como, quitando burocracia a algunos temas, se puede avanzar. Antes, se requería de un proceso judicial. Ahora tenemos una ordenanza de autonomía que nos habilita. Vamos a avanzar con los 50 terrenos en el primer semestre del año para actuar más rápidamente en lo prioritario para los vecinos. Luego estará el tema del cobro de la deuda”.

Intervención rápida

Al ser consultado sobre el municipio debe ubicar a los dueños de los terrenos, Javkin aclaró: “No hace falta contactar a los dueños. Nosotros lo hacemos para resolver más rápido. Cuando enviamos intimaciones, en el 30 por ciento de los casos aparecen los propietarios para resolver todo. Hay otro 30 por ciento que aparece, no puede resolver la deuda o la limpieza, pero plantea algún tipo de solución; y hoy otro porcentaje que o no aparece o no resuelva más”.

Con relación al predio que debutó con esta normativa, el intendente comentó que “está a nombre de una empresa constructora que quebró, no existe más como titular del predio. En los casos en que no hallemos a los dueños abriremos estos espacios como plazas de bolsillo. Haremos la limpieza, buscaremos a una institución vecina y lo entregaremos como espacio para que los vecinos puedan usarlo los vecinos”.