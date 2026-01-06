Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side

El diputado nacional Esteban Paulón, uno de los impulsores del amparo contra el DNU de empoderamiento de la Side.

Los diputados nacionales Mónica Fein, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro presentaron una acción de amparo para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 941, que modifica la ley nacional de inteligencia y amplia las facultades de la Side .

En declaraciones a LT8, Paulón señaló que el grupo de legisladores que integra “le dará pelea al decreto de Milei en todos los ámbitos que corresponde. En el ámbito parlamentario habrá que esperar un poco más, pero es urgente que no entre en vigencia el decreto porque es inconstitucional y nulo de nulidad absoluta ”.

“El DNU es inconstitucional por dos temas. En primer lugar no había necesidad ni urgencia de reformar la Side. Es una reforma que debió hacerse durante el período parlamentario en un debate democrático amplio en los distintos sectores político. El tema de inteligencia es muy sensible y que después del retorno de la democracia fue una problema muy complejo para todos los gobiernos. Y esa complejidad se supera a partir de un debate amplio”, destacó el legislador rosarino.

Paulón destacó que “en segundo lugar, el DNU no cumple con la formalidad. El artículo 99 inciso C de la Constitución determina cuáles son los contextos en los que se puede dictar un DNU, y en tercer lugar porque se habilita la aprehensión de personas por parte de agentes de inteligencia que son agentes civiles del estado. No es personal policial, ni judicial. El DNU le traslada funciones policiales a personal civil de la Nación. Eso es una modificación en materia penal, y la materia penal está negada para los decretos de necesidad y urgencia. Lo electoral, lo penal y lo tributario no pueden tratarse si no es a través de una ley del Congreso”.

>> Leer más: Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

“Eso es lo que dice la Constitución Nacional. Más allá de lo dice en el fondo, hemos expresado nuestro rechazo al contenido del DNU y ahora avanzamos con una acción de amparo. El decreto está vigente desde el 2 enero y creemos que en la medida en que el Congreso está en receso y no puede tratarlo, la Justicia puede decir algo en relación a que no se avance con este decreto”, subrayó Paulón.

El rol del Congreso

En un comunicado difundido en las últimas horas, los diputados señalaron que “el Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma”.

>> Leer más: Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas

El DNU 941/2025 modifica de manera sustancial la ley 25.520 de inteligencia nacional sin la intervención del Congreso, y autoriza a los agentes de inteligencia de la Side a detener personas, algo que solo está en facultad de la policial por orden de la Justicia y que la normativa actual prohíbe.