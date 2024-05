Florencia Peña cuestionó a la monogamia: "Es una construcción social"

La actriz Florencia Peña es conocida por sus tajantes declaraciones que siempre dan de qué hablar. En esta ocasión, y en el marco de una entrevista en un canal de streaming, la artista que le dio vida a la icónica Moni Argento, expresó su sentir sobre la monogamia, y afirmó que no es algo “natural”, sino una “construcción social”.

Peña y Ponce de León están juntos desde el año 2013 , hace más de una década. Además, en 2022 decidieron ir un paso más allá y casarse. No obstante, y aunque mantienen una relación estable, la pareja decidió sostener un vínculo poliamoroso . Esta cuestión ha sido abordada por la actriz en numerosas entrevistas, pero todavía sigue generando controversia, sobre todo en el mundo de las redes sociales.

“Florencia Peña” Porque pidió “poner en debate a la monogamia”: “Es una construcción social, no es natural”. pic.twitter.com/IiderOKhhu

Las declaraciones de Florencia Peña sobre la monogamia

En el marco de una entrevista en Luzu TV, reconocido canal de streaming, Florencia Peña ahondó sobre su opinión en cuanto a la monogamia. “Quizás el debate que nos debemos es ser un poco más honestos”, comenzó la actriz, y agregó: “Si te voy a traicionar y me vas a traicionar, mejor, abrámosla (a la pareja)”.

“Fuimos criados con la estructura mental de que el otro me pertenece y de que si el otro no me pertenece, hay traición, se juega el amor”, continuó la artista.

“La monogamia es una construcción social, el hombre no es monogámico por naturaleza”, sostuvo la protagonista de “Casados con hijos”, firme.

Aunque la posición de Peña sobre la monogamia no es secreta, sus declaraciones en Luzu Tv se hicieron virales. Y como en todo, hubo detractores y defensores, algunos usuarios defendieron la postura de la actriz, y otros la cuestionan, y se escudaron en la tradicional frase que se puso tan de moda en el último tiempo: “Dios, patria y familia”.