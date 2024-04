Florencia Peña en Rosario: "Mamma Mia es una experiencia muy emocional"

Es como si fuera una pregunta retórica, porque es exactamente ese el desafío. Cuando se hizo tantas veces, encontrar tu propia versión siempre es el desafío. Y nosotros lo logramos. La verdad es que tenemos una versión muy humana, muy hermosa, muy emocionante, muy graciosa, con un elenco de muchísimo talento. Pero sobre todo, “Mamma Mia” es una experiencia muy emocional.

¿Dónde sentís que se expresa esa impronta propia?

Sobre todo en cómo encaramos la obra. Yo siempre digo que soy una actriz que canta, entonces siempre encaro a mis personajes desde la actriz. Mi cantante en la obra está supeditada a mi manera de contar el cuento. Cuando yo canto, sigo contando el cuento, es una extensión de mi actriz. Lo que tiene “Mamma Mia” es que te encontrás con partes graciosísimas, con partes más emocionantes, y las canciones acompañan todo eso. Todo ese combo puso a “Mamma Mia” en un lugar muy hermoso. Y como venimos de hacer una temporada larga en Carlos Paz, nos dimos cuenta cómo la gente se emocionaba. Yo no creía que la gente se iba a emocionar tanto. Sabía que la gente iba a venir a pasarla bien y que se iba a divertir, pero no sabía que se iban a emocionar como se emocionan.



Es una obra originalmente escrita en inglés, sobre temas de una banda sueca, que transcurre en Grecia. ¿Qué componentes sentís que la hacen universal, de manera de lograr conmover también al público argentino?

ABBA es un gran unidor porque ha trascendido a todo el mundo, todos hemos escuchado esas canciones así que eso ya es atractivo. Creo que la cosa de la maternidad, de la mujer luchando por su hija, de una mujer que quiere encontrar el amor y no lo encuentra, que la está remando y no le alcanza la guita, eso es universal y nos atraviesa a todos y a todas. Si no sos mamá o papá, fuiste hija o hijo, así que la maternidad siempre está a la vuelta de la esquina. Yo no tengo hijas mujeres pero soy hija mujer de mi mamá. Y entonces aunque hay cosas que no me suceden, porque es muy distinto tener una hija mujer a un hijo varón y yo tengo tres varones, soy hija de mi mamá y hay cosas que igual me conmueven. Y creo que a la gente le pasa lo mismo. Entonces es una historia universal, a la que las canciones de ABBA le dan una vitalidad, una alegría, que hacen que la gente salga como si hubiera ido a una fiesta.

"Mamma Mia" en la carrera de Florencia Peña

¿Qué rol sentís que juega esta obra, y específicamente en tanto musical, en tu carrera?



No me imaginé que iba a ser tan conducente, que iba a ser un punto de inflexión. Pensé que iba a ser un musical divertido, pero realmente soy Donna. Tengo mucho de Donna, de su impronta, de su ir para adelante, de su bancarse sola. Yo vivo sola desde los 19 años, soy muy independiente, nunca dependí de nadie. Hay algo de Donna que está en Flor, así como hay otros personajes que están en las antípodas mías. Donna tiene muchas cosas que yo pude de alguna forma potenciar, o ponerle la lupa para convertirme en ella. Hoy pensaba que estoy constelando todo el tiempo con este papel, estoy constelando la maternidad. Hay algo re lindo que pasa ahí con el espectáculo. Y que también le pasa a la gente con cómo hago yo a Donna. Eso me está dando muchas satisfacciones artísticas.

Después de la gran temporada en Carlos Paz, ¿cómo viven salir de gira con la obra?

Me encanta. Yo soy una actriz que hago mucho teatro y ni hablar que he ido mucho a Rosario. Llevé “Anything goes” como hace diez, once años, y después con otros como “Cabaret” no salimos de gira. A mí me hubiera encantado que la gente pudiera verlos en otros lugares porque creo que deberíamos ser un país un poco más federal en ese sentido, y que si querés ver un espectáculo de estas características no tengas que ir sí o sí a Buenos Aires. Los musicales grandes no giran justamente porque son grandes y cuesta mucho moverlos. Entonces yo le agradezco a nuestra productora Pardo que nos haya traído hasta acá, porque sé lo que a Rosario le pasa con el teatro y especialmente con el musical. Y me parece que es un público que merecía poder ver en su tierra un espectáculo de estas características.

Si bien hay una gran tradición musical en Argentina, en el último tiempo hubo crecimiento de popularidad en el género. ¿Cómo ves este panorama y a qué atribuís este salto?

Creo que el musical es un género que ha ido ganando terreno. Antes había mucho prejuicio. Los actores que hacen comedia musical tienen que saber hacer de todo y sin embargo pareciera que es un género menor. Con el tiempo, a medida que Argentina pudo abrirse a la posibilidad de ver musicales, eso empezó a cambiar. Las grandes potencias de musicales son Londres, Broadway y Madrid. Y después venimos nosotros. Cuando empezó la globalización, y la gente pudo empezar a viajar y a conectarse con este tipo de material, nosotros pudimos empezar a importarlos. Hubo una época en que vinieron “Bella y Bestia”, “Los miserables”, “El fantasma de la Ópera”. Yo hice “Grease”, después “Los productores”, “Sweet Charity”, “Cabaret”. La gente empezó a tener más avidez por el musical porque se empezó a apostar al musical. Y la cultura es una cuestión de educación también. Así como educás un paladar a comer antes cosas que no comía, también educás a la gente a ver cosas que antes no veía. Nosotros en Carlos Paz un poco hicimos eso. A diferencia de Rosario, allá hay una tradición más de comedia, de revista. Y nosotros con “Mamma Mia” llevamos una propuesta completa, no es que hicimos una versión acotada. Me gustó la idea de romper con viejos paradigmas y debutar en una ciudad distinta, y después llevarla a Buenos Aires, hacer al revés. Creo que en ese sentido hay que dejar los prejuicios en la puerta de la casa y jugársela.

En estos días circularon rumores de que está en desarrollo un musical de “Mujer bonita”, con tu participación y la de Ricky Pashkus. ¿Qué me podés contar de esto?

Hay muchas ganas de hacer ese musical el año que viene. Es un musicalazo, la fuimos a ver a Madrid. Es una historia de amor muy hermosa, que a mí siempre me pareció también muy divertida y conmovedora. Así que tenemos ganas, pero hay que ver cómo cuadra con “Mamma Mia” porque todavía tenemos mucha historia. Después de Buenos Aires, por suerte nos vamos a Mendoza y San Juan, que me encanta la idea de llevarla allá, y después nos vamos a Mar del Plata. Después yo me muero y resucito, porque me cansé de decirlo nomás. Yo soy muy movediza y muy curiosa, no me gusta quedarme mucho tiempo en un solo lugar así que la despediré con mucho amor a “Mamma Mia” y puede ser que lo que venga sea por ahí.