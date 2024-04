Florencia Peña se roba la escena en la divertida adaptación de "Mamma Mia" El musical es una invitación a perderse dos horas en una historia feliz, condimentada con hits de Abba. Habrá otras seis funciones en Rosario antes de llegar a Buenos Aires. Por Fer Blasco 19 de abril 2024 · 15:54hs

Florencia Peña protagoniza la versión local del musical "Mamma mia", con canciones de Abba.

Una bola de disco gigante cuelga del techo. Una luz intensa la ilumina y distribuye lunares de luz, arbitrariamente, por todo el teatro. Se escuchan algunos acordes. La gente aplaude, expectante. Aún no se levantó el telón y el público ya está preparado para bailar. "Mamma mía", la comedia musical que desembarcó este jueves en Rosario, donde ofrecerá otras seis funciones, propone el placer infantil de que te cuenten una historia conocida. Una historia entretenida, divertida, relajada, que contrasta con la intensa e imprevisible realidad. Volver a escuchar una historia como cuando se era chico, donde se disfruta con anticipación ingenua lo que ya se sabe que va a ocurrir. Donde todo está bajo control y nada malo puede pasar, porque la invitación solo incluye cantar, emocionarse y reír.

"Mamma mía" es la versión local del musical original con canciones de Abba estrenado en Londres en 1999, que casi una década después se tradujo en película con Meryl Streep como protagonista. Ambas producciones tuvieron tanto éxito que las "franquicias" no tardaron en aparecer. La apuesta local se estrenó el verano pasado en Carlos Paz, bajo la dirección creativa de Ricky Pashkus -responsable de éxitos como la genial adaptación de "Kinky Boots"- y la producción de Pardo Producciones. Pronto se convirtió en un fenómeno de la temporada. En una inusual movida federal, las funciones en Rosario llegan, incluso, antes de que se estrene en Buenos Aires el próximo mayo.

Se trata de una tentadora propuesta para olvidarse dos horas de la realidad y viajar a Grecia para seguir las aventuras de Donna y su hija Sofi, quien no sabe quién es su padre. Mientras preparan un casamiento con una isla paradisíaca de escenario, se presenta una oportunidad para reflexionar sobre los vínculos, los lugares de pertenencia, el pasado, el presente y el futuro. Todo mientras se corean los estribillos de hitazos como "Dancing Queen", "Super Trouper", "Gimme! Gimme!", "Take a chance on me" e incluso el "Mamma mía" que da nombre a la obra.

Tras una breve escena inicial, aparece Florencia Peña. Y entonces el teatro estalla. Está claro que la vinieron a ver a ella y no defrauda. Flor es una presencia vital sobre el escenario, ilumina cada escena en la que participa, conduce, refuerza, activa. El papel de Donna le calza como anillo al dedo, es la Meryl Streep de su propia película. A los desprevenidos que hayan ido a ver a una actriz de comedia les sorprende la potente voz de la artista. Pero no es demasiada sorpresa. Si bien en el imaginario popular, Peña siempre será "La Pechocha" de "Son de 10", la Moni Argento de "Casados con hijos", la sexy protagonista de "Disputas" o la versión local de "La Niñera", lo cierto es que en su carrera participó de varios musicales donde siempre ofreció buenas actuaciones: "Grease", "Anything Goes", "Cabaret". Incluso, está comtemplando realizar el año próximo una versión musical de "Mujer Bonita".

>>Leer más: Entrevista a Florencia Peña: "Mamma Mia es una experiencia muy emocional" Mientras Flor tiene al público en la palma de su mano, el resto acompaña con altos y bajos. El elenco más joven -liderado por el personaje de Sofi- ofrece buenas coreografías, propuestas dinámicas que siempre entretienen. Los varones "posibles padres de Sofi" aportan sus estereotipados personajes, casi calcados de la película aunque con algunas modificaciones leves. Quienes claramente descollan, junto a Donna, son sus dos amigas de toda la vida. Al igual que ocurre en el film, el trío femenino se roba todas las miradas y las escenas que comparte son las mejores de la puesta. Entonan temas archiconocidos mientras aportan comic relief con una dinámica aceitada y voces a la altura. Completan la propuesta una escenografía que incluye varias pantallas gigantes, una iluminación correcta y un tan amplio como colorido vestuario. image - 2024-04-19T142832.164.jpg Un dato no menor es que "Mamma mía" seduce al público no habituado a musicales porque la trama, incluso si no se conoce, es fácil de seguir. Y está atravesada por canciones de Abba que más de una generación se sabe de memoria. La sensación es que, si al teatro Broadway le sacaran las butacas, se podría convertir durante las funciones en una disco. El público se encuentra moviendo permanentemente la cabeza o marcando el ritmo con el pie, susurrando la letra de cada tema -traducidas sobre el escenario, aunque muchos por lo bajo las cantan en inglés y funcionan igual-, riendo con las escenas que se anticipan y celebrando algún que otro chiste adaptado al gusto local. Claro que el público también se emociona con algunos temas y momentos de la historia. Pero, tan escaso y deseado en el mundo real, gran parte de la seducción de "Mamma mía" está en su anticipado y celebrado "final feliz". Con sublaki en vez de perdices, claro. “Mamma mia”, ofrece funciones los días 18, 19, 20, 21, 25, 26, y 27 de abril en el Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro, o a través de la plataforma online TuTicket. Para suscriptores de Tarjeta BLC, hay un beneficio exclusivo del 20% de descuento.