Fátima Flórez: "De ninguna manera abandonaría mi carrera"

El romance entre Fátima Flórez y Javier Milei sorprendió a todos en medio de la campaña electoral. Pese a los rumores, que fueron desde rupturas hasta un posible embarazo, la pareja se afianzó y el próximo 10 de diciembre la humorista se transformará en la primera dama de los argentinos. Sin embargo, aclaró que aunque acompañará al líder libertario no tiene intenciones de dejar su carrera artística.

En diálogo con la revista Caras, la artista manifestó sus intenciones de continuar con su actividad. "Ambos trabajamos mucho y encontramos nuestros momentos. Nos divertimos, intentamos no hablar del trabajo. De ninguna manera abandonaria mi carrera" , manifestó la flamante Primera Dama, que intentará acompañar lo máximo posible: "Soy la novia de Javier, lo voy acompañar sentimentalmente, emocionalmente y fisicamente (risas)".

Sobre Milei y su presidencia dijo: "Como lo conozco mucho a Javier como persona y se de su honestidad, honradez e inteligencia no tengo dudas que estas condiciones personales van hacer de el un gran presidente. Javier es muy carismatico, me genera una gran admiracion, me encanta verlo en el escenario. Su esencia es ser genuino y espontaneo".