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La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Todos los cursos son gratuitos, abiertos a toda la comunidad y cuentan con certificación de la UNR. Para cursarlos hay que ser mayor de 18 años

6 de abril 2026 · 16:39hs
La Escuela de Oficios de la UNR capacitó el año pasado a más de 2 mil personas. 

La Escuela de Oficios de la UNR capacitó el año pasado a más de 2 mil personas. 

La Universidad Nacional de Rosario abrirá este martes la inscripción para los cursos de su Escuela de Oficios. La oferta incluye cursos de capacitación en áreas como tecnología, salud o administración con el objetivo de brindar herramientas de formación socio-laboral. El año pasado, unas 2 mil personas recibieron sus diplomas.

Las preinscripciones a los cursos de la Escuela de Oficios se realizarán en forma presencial, en el Espacio Cultural Universitario, de San Martín 750. El trámite se podrá completar hasta el jueves, de 9 a 17.

Los cursos están destinados a todas las personas mayores de 18 años que quieran mejorar su perfil laboral. Toda la oferta de capacitación es gratuita, quienes están al frente de los cursos son docentes de la UNR y los certificados están avalados por la universidad pública.

La Escuela de Oficios se puso en marcha hace cinco años con el objetivo de brindar ciclos cortos de capacitación que generen habilidades para la inserción laboral de los participantes. Desde 2021, la propuesta acumula más de 15.000 graduados. Y sólo durante el año pasado se dictaron más de 30 cursos, con más de 2.000 personas que completaron su formación.

Una propuesta renovada

La oferta académica de este año incorpora nuevos cursos orientados a las demandas actuales del mercado laboral. Por ejemplo, hay cursos de comunicación digital con herramientas de IA y diseño gráfico; también capacitaciones sobre higiene y limpieza en instituciones de salud o auxiliar administrativo contable.

La propuesta también incluye cursos ya consolidados como asistente de recursos humanos, auxiliar asistente jurídico, diseño asistido por computadora, comercio electrónico, gestión de redes sociales, impresión 3D, producciòn musical, programación de torno CNC, programación de microcontroladores Arduino, soporte técnico de PC, redes de datos, entre otros. El detalle completo de la oferta se puede buscar en la página web de la UNR.

Cómo es la preinscripción

La preinscripción es presencial y sin orden de llegada. Quienes deseen anotarse deberán completar un registro con sus datos personales, socioeconómicos y laborales. En algunos cursos se realizará además una breve entrevista para conocer el interés de cada postulante.

>>Leer más: La situación social hizo explotar la inscripción a los cursos de oficio gratuitos

Los requisitos para participar son: tener 18 años, disponibilidad para cursar en los días y horarios de cada curso, y contar con herramientas digitales en los casos que corresponda. Cada persona puede preinscribirse a un único curso.

La asignación de cupos se definirá en función de criterios de prioridad como la situación laboral, la participación en ediciones anteriores de la Escuela de Oficios y otras condiciones personales, como la responsabilidad de cuidado de otras personas. Esta metodología busca garantizar un acceso equitativo y evitar que los cupos se completen rápidamente mediante inscripción online.

Se implementará además una lista de espera para cubrir vacantes que puedan liberarse. La asistencia a las dos primeras clases será obligatoria: en caso de ausencia, el lugar será reasignado al siguiente inscripto en lista de espera.

Demanda en alza

El año pasado, en la Escuela de Oficios se dictaron más de 30 cursos que convocaron a unas 2 mil personas que completaron la capacitación. La oferta académica está centrada en mejorar las capacidades laborales de quienes se acercan a la escuela de la UNR.

La falta de empleo y la situación socioeconómica que atraviesan amplios sectores de la población hacen más atractiva esta oferta académica. Como botón de muestra, la semana pasada cuando se abrió la inscripción a los cursos de oficios que impulsa el municipio, junto a la UNR, explotó la demanda de inscripción.

Apenas en un día, más de dos mil personas se anotaron para ser parte de las actividades de formación que se ofrecen en los seis distritos municipales. El número superó en un 30 % a quienes se habían anotado en la primera jornada del año pasado, cuando unas 3 mil personas aspiraron a ser parte de alguno de los cursos.

Las personas más jóvenes fueron las protagonistas de este crecimiento: la mayoría de los inscriptos durante la primera jornada tenía entre 18 y 45 años, según datos del municipio.

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