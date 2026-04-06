La banda cubana de salsa Los Van Van se presenta en Rosario

La reconocida agrupación fundada por Juan Formell se presentará en Forest y será además distinguida por el Concejo Municipal

La reconocida banda cubana Los Van Van cerrará su gira latinoamericana en Rosario. Considerada los Rolling Stones de la salsa, la agrupación fundada por Juan Formell se presentará el domingo 12 de abril, a las 20, en el complejo Forest (Brown 3198), cerrando así el tour “Ven, dame un abrazo” que los llevará previamente a Santiago de Chile, Montevideo y Buenos Aires.

Además de hacer bailar al público con su espectáculo, los músicos recibirán el reconocimiento de “Visitantes distinguidos” de parte del Concejo Municipal de Rosario. La iniciativa, a cargo de la edila Alicia Pino , fue aprobada por unanimidad.

Tras más de una década de ausencia en los escenarios argentinos, la emblemática orquesta de Cuba regresará con una propuesta que no sólo celebra el reencuentro con sus seguidores del sur del continente, sino que también conmemora más de 57 años de una trayectoria ininterrumpida que los convirtió en referentes de la música cubana.

"El Tren de la Música Cubana"

La actual formación de Los Van Van está liderada por Samuel Formell Alfonso, quien se desempeña como director y batería, acompañado en el frente vocal por Roberto Hernández, Abdel Rasalps, Armando Cantero y Vanessa Formell (cantantes). La instrumentación de la orquesta se completa con Eduardo Silveira (congas), los trombones de Álvaro Collado, Ivanovi Garzón y Rondy Mustelier, Boris Luna (teclados), Maykel García (piano) y Julio Noroña (güiro). Finalmente, la sección armónica y de cuerdas integra a Irving Frontela y Ricardo Labrada (violines), Jonathan Formell (bajo guitarra), Roberto Vázquez (bajo), Jorge Leliebre (flauta), y la ingeniería en sonidos de Ernesto Nodarse y Javier León.

Conocidos mundialmente como “El Tren de la Música Cubana”, Los Van Van son mucho más que una orquesta de salsa: representan un fenómeno cultural que supo atravesar fronteras y generaciones. Desde su creación en 1969 el grupo marcó un antes y un después en la música popular bailable al fusionar la tradición sonora de la isla con elementos contemporáneos, dando origen a lo que hoy se conoce como timba.



Embed - Los Van Van - Ven Dame Un Abrazo - (Video Oficial)

Este sonido propio y revolucionario los llevó a recorrer los festivales más prestigiosos del mundo y a cosechar innumerables distinciones, entre las que destaca el Grammy Americano en el 2000 como Mejor álbum de Salsa y, tiempo después, Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical, consolidando su estatus como una banda sonora imprescindible en toda América Latina.