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Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas

El pronóstico incluye fenómenos aislados y se vienen más días con tiempo inestable. Qué dicen los expertos del Servicio Meteorológico Nacional

6 de abril 2026 · 09:43hs
El SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas para este lunes en Rosario 

Leonardo Vincenti / La Capital

El SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas para este lunes en Rosario 

Después de una Semana Santa marcada por las lluvias en Rosario, la primera semana de abril comenzó con un alivio en las temperaturas para los rosarinos. Este lunes comenzó con lluvias fuertes, se espera una temperatura máxima de 20°C y rige un alerta amarillo por tormentas durante toda la jornada del lunes.

El lunes arrancó manteniendo el alerta vigente desde la noche anterior. Se pronostican tormentas durante todo el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Para el resto de la semana, se esperan tormentas aisladas, acompañadas por temperaturas más bajas que traerán alivio tras varias semanas de humedad y calor en Rosario.

>> Leer más: Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

El tiempo en Rosario

El martes, ya sin alertas vigentes, continuarían las lluvias, durante la madrugada y la mañana, se esperan entre un 10% y un 40% de probabilidades de lluvias aisladas. Sin embargo, la temperatura máxima subiría levemente hasta los 23°C, con una mínima de 18°C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), recién el miércoles volvería a aparecer el sol en el cielo rosarino, aunque con una importante presencia de nubosidad. Las temperaturas se mantendrían similares a las del día anterior, con una mínima de 12°C y una máxima de 23°C.

Para el jueves se prevé una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 13°C.

Finalmente, el viernes subiría levemente la temperatura y habría mayor presencia de sol, con una máxima de 24°C y una mínima de 14°C.

Las temperaturas máximas y mínimas en Rosario

  • Lunes: máx: 17º mín: 13º
  • Martes: máx: 23º mín: 18º
  • Miércoles: máx: 23º mín: 12º
  • Jueves: máx: 24º mín: 13º
  • Viernes: máx: 24º mín: 14º
  • Sábado: máx: 25º mín: 17º
  • Domingo: máx: 26º mín: 18º

>> Leer más: Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

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