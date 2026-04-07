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Pelotas y bolígrafos: Heinze y los peculiares ejercicios que les ordenó a los jugadores del Arsenal

El ex jugador y entrenador de Newell's realizó ejercicios de coordinación con los futbolistas del Arsenal, en la previa del triunfo ante Sporting por Champions

7 de abril 2026 · 19:20hs
El Gringo Heinze

El Gringo Heinze, ex Newell's, realiza un ejercicio llamativo con los jugadores de Arsenal.

Arsenal de Inglaterra venció este martes 1 a 0 a Sporting CP, como visitante, por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Un gran paso para el equipo británico que dirige Mikel Arteta y donde Gabriel Heinze es el ayudante de campo. Justamente, el ex Newell's protagonizó una imagen viral que se produjo en el entrenamiento previo a este compromiso.

En la última práctica abierta a la prensa de cara a este cruce por los cuartos de final, sorprendieron a los presentes algunos ejercicios que tuvieron al Gringo como protagonista. Allí los jugadores realizaron movimientos de coordinación mientras sostenían bolígrafos con su manos y debían trasladar pelotas entre todos.

El entrenamiento de Arsenal ante la atenta mirada de Heinze

Los métodos de entrenamiento despertaron la curiosidad y se viralizaron. En uno de los ejercicios, los futbolistas realizaron movimientos agrupados de cuatro y debían sostener el balón entre sus cabezas mientras lo trasladaban en conjunto.

Mientras que otra consigna combinaba el control del balón con los pies y el equilibrio de las biromes en las manos de los jugadores.

Y en todos ellos supervisaba el ejercicio muy activo el Gringo Heinze. La intención era mantener la concentración y el espíritu cooperativo de los jugadores. Y dio resultado. Lograron el triunfo en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante Sporting de Portugal.

Leer más: Newell's volvió a los entrenamientos pensando en el duelo frente a San Lorenzo

Perdió Real Madrid

El Real Madrid no pudo como local y cayó por 2 a 1 ante el Bayern Munich en la ida de los cuartos de final de la Champions, pero igual la serie está abierta para la definición en Alemania.

Luis Díaz a los 41 minutos de la primera etapa y Harry Kane en apenas unos segundos del complemento le dieron la ventaja al Bayern, que hizo un gran partido. Kylian Mbappé descontó a los 29 del segundo tiempo para el Merengue.

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