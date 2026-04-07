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Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

El conjunto ecuatoriano, que hoy hará pie en Rosario, se presentará el jueves en el Gigante para enfrentar a Central en el inicio del grupo H de la Copa

Luis Castro

Por Luis Castro

7 de abril 2026 · 08:13hs
Djorkaeff Reasco y Carlos Cocoliso González

Djorkaeff Reasco y Carlos "Cocoliso" González, las cartas en la ofensiva que tiene el DT de Independiente del Valle.

Central desanda los días y aumenta la expectativa para el debut en la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle, que llega a la ciudad con una incógnita en la ofensiva con dos nombres con pasado en Newell's: Carlos "Cocoliso" González y Djorkaeff Reasco. Los delanteros pugnan por un lugar en la formación principal que saltará al césped del Gigante de Arroyito el jueves en lo que será el inicio de ambos conjuntos del grupo H, que se completa con Universidad Central (Venezuela) y Libertad (Paraguay), que también se medirán este jueves.

El plantel ecuatoriano llegará esta tarde a Rosario en vuelo chárter para transitar las últimas horas de cara al inicio copero y una de las dudas que tiene el DT Joaquín Papa reside en el ataque. El fin de semana Los Rayados del Valle se impusieron por 2 a 0 a Orense para quedar en la cima del torneo. Cocoliso se encargó de abrir el marcador en lo que fue su primer grito en su nuevo equipo tras el paso por la Lepra.

Precisamente el delantero paraguayo, de 33 años, llegó en condición de libre y firmó contrato por dos temporadas, es decir hasta diciembre de 2017. Y en su nuevo equipo mantiene una disputa por un lugar entre los once justamente con Reasco.

>>Leer más: Libertadores: Independiente del Valle sufrió también bajas por lesión

Djorkaeff (27) también se convirtió en refuerzo oficial de Independiente para la temporada 2026 a fines del año pasado llegando en condición de libre tras su destacada campaña en El Nacional. El delantero ecuatoriano, que jugó en Newell's en 2022/23, firmó un contrato por tres años para reforzar el ataque y con el fin de buscar un lugar en la selección de su país.

>>Leer más: Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

En general el conductor de Independiente ha utilizado a uno de los dos y son opciones de cambio. Cuando Reasco arrancó de titular Cocoliso lo reemplazó y viceversa, como sucedió el último fin de semana con el paraguayo arrancando entre los once y marcando su primer gol en el equipo. Por lo pronto, se intuye que en este caso el ex-Newell's tendría una ventaja para estar entre los once frente a los Canallas.

Día, horario y TV

El debut en la Libertadores de Independiente visitando a Central será el jueves, a las 19, en el Gigante de Arroyito, en lo que será el primer encuentro de la fase de grupos de la Copa. También en esta ocasión ambos clubes se enfrentarán por primera vez en un duelo oficial.

En cuanto a la televisación, el partido podrá verse a través de Fox Sports Argentina y también por el Plan Premium de Disney+ (sólo para Sudamérica).

>>Leer más: Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: "Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil"

La segunda presentación de los clubes se producirá el miércoles 15, a las 19, cuando Central visite a Libertad en el estadio La Huerta, Asunción. En tanto, Independiente hará su debut ante su gente recibiendo ese mismo día, a las 23, a Universidad Central estadio Banco Guayaquil, Quito.

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