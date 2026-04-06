Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia

El festival de préstamos del Banco Nación a funcionarios y diputados libertarios ya llegó a Tribunales. Entre los beneficiarios de este crédito aparece el legislador santafesino Alejandro Bongiovanni.

El Banco Nación, en medio de la polémica por el otorgamiento de créditos hipotecarios a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional

Luego de la controversia pública que se desató por numerosos y altos créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) otorgados a funcionarios del oficialismo nacional , y tras tres denuncias penales la investigación se judicializó . Tras el sorteo este lunes en Comodoro Py, se definió que todas las presentaciones queden a cargo del juez Ariel Lijo (mismo magistrado que Javier Milei había propuesto para la Corte Suprema) -y el fiscal Gerardo Pollicita .

Vale recalcar que una de las presentaciones judiciales la realizó el diputado santafesino Estaban Paulón , junto a la legisladora de la Coliación Cívica (CC-ARI), Monica Frade. En la denuncia, se señala a funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, pero también a un director de YPF y a varios diputados de La Libertad Avanza (LLA).

A nivel local, uno de los señalados como beneficiarios de los créditos de altos montos del BNA es el diputado rosarino Alejandro Bongiovanni , quien en 2024 pasó de la banca del PRO a la de La Libertad Avanza (LLA). En el caso del legislador, recibió un préstamo para primera vivienda de alrededor de 255 millones de pesos el enero pasado.

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Quiénes son los funcionarios señalados

Además de Bongiovanni, en la denuncia de Paulón y Frade se apunta contra Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación; Emiliano Mongilardi, exdirector de YPF; Federico Furiase, secretario de Finanzas; Pedro Inchauspe, director del Banco Central y Pedro Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior-

También se señala a los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio, y Lorena Villaverde, los tres pertenecientes al bloque de LLA. Por su parte, y hace un tiempo, Monteverde estuvo el ojo de la tormenta luego de que se conozca que fue detenida en el año 2002 por una causa de narcotráfico en Estados Unidos. La misma legisladora fue vinculada con el empresario "Fred" Machado, quien enfrenta un juicio en Texas por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

En otra denuncia presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, además de Tillard, se señala a Juan Ernesto Curuchet. En las denuncias que recibió Lijo, los presuntos delitos que se mencionan son “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/El_Prensero/status/2041141950410068053&partner=&hide_thread=false SE LO DIERON IGUAL | A la Diputada condenada por narcotraficante en Miami, le negaron crédito millonario en la sucursal del Banco Nación en Río Negro, pero se lo dieron en la Casa Central porteña. Es grave esto que cuenta @EstebanPaulon sobre la libertaria Lorena Villaverde. pic.twitter.com/JVvpgoTAxa — El Prensero (@El_Prensero) April 6, 2026

La defensa de Luis Caputo a los funcionarios que recibieron créditos hipotecarios

En este marco, Luis Caputo, ministro de Economía, defendió a su tropa y aseguró que los préstamos no tuvieron ningún aspecto “inmoral o ilegal”, sino que todo el proceso de solicitud y aplicación fue el habitual.

“Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”, expresó Caputo en conversación con el periodista Luis Majul, al aire del su ciclo “La Cornisa”, de LN+.

“No se hizo diferencias en el criterio de otorgamiento de créditos”, expresó Caputo, y defendió el pedido de crédito de funcionarios nacionales al BNA: "Cobramos el sueldo ahí y es el banco que más créditos hipotecarios da. Es absolutamente normal que un funcionario acceda a un crédito. Es totalmente legal y moral”.

El diputado rosarino de LLA que recibió un crédito de 255 millones de BNA

“Hice todos los trámites. Está todo a la vista, no tengo nada que ocultar”. Así se defendió el diputado nacional Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza, LLA) sobre el crédito hipotecario que le fue otorgado por el Banco Nación en enero pasado por un monto de 255 millones de pesos.

El diputado libertario, que ingresó al Congreso en representación del PRO y en diciembre de 2024 se incorporó al bloque de LLA, reiteró que no tiene nada que ocultar y que cumplió todos los pasos que le pidió la entidad bancaria para ser beneficiado con un crédito UVA por 255 millones de pesos. “Hice todo por derecha”, afirmó a La Capital.

Bongiovanni apareció mencionado este miércoles en una lista de políticos y funcionarios libertarios que accedieron a un crédito hipotecario en la banca pública.

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“Todo eso es falso. En 2025 el Banco Nación otorgó 27.000 créditos hipotecarios. Fue el mejor momento para sacar esos créditos por el proceso de desinflación en el país. Eso es lo que evalué y me animó a iniciar los trámites”, dijo el diputado de LLA, y agregó: “Tengo una vida austera y no vi riesgos en endeudarme con ese crédito”, expresó el legislador en su cuenta de X.

Tras acceder a un crédito, echaron al jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano

“No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, aseguró este sábado Leandro Massaccesi tras ser desplazado de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Capital Humanopor haber accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación.

El exfuncionario rompió el silencio mediante un extenso descargo en el que defendió su integridad y detalló que el préstamo solicitado junto a su pareja cumple con todos los requisitos legales vigentes para la compra de una primera vivienda.

Massaccesi subrayó que la gestión del préstamo fue “completamente transparente, vía web adjuntando toda la documentación requerida”, y enfatizó su compromiso financiero al asegurar: “Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar”.