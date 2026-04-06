Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Alexis M. fue imputado como uno de los dos atacantes que causaron cuatro heridas a Joel Elías Ruiz cuando el joven de 17 años salió en defensa de otra persona

Un joven de 24 años fue imputado como uno de los autores del crimen de Joel Elías Ruiz, el adolescente de 17 años que recibió cuatro puñaladas en el tórax cuando intentó salir en defensa de otra persona a la que estaban golpeando a la salida de una fiesta . El implicado, detenido la semana pasada, quedó preso por el plazo legal de dos años como uno de los atacantes que agredieron a la víctima con un arma blanca el 22 de marzo pasado en el límite entre Rosario y Pérez.

Por el caso había sido apresado al día siguiente un menor de 17 años en las Palmeras al 3000, cerca del lugar del crimen. El miércoles pasado se sumó la detención de Alexis Ezequiel M., de 24 años, un joven empleado de la construcción que vivía en el mismo barrio , al que la jueza Luciana Prunotto le dictó la prisión preventiva por el término de dos años acusado de coautor de un homicidio doloso, además del robo de un celular a una adolescente ocurrido cinco días después del crimen.

El asesinato ocurrió a las 6 del domingo 22 de marzo en avenida de Las Palmeras al 300, en el límite con Pérez. Según planteó en la audiencia judicial la fiscal Carla Ranciari, a la salida de una fiesta en una casa Joel Ruiz fue abordado por M. y otro joven cuando intentaba intervenir en defensa de una persona que estaba siendo golpeada. Con un arma blanca cada uno, los agresores le provocaron al menos cuatro heridas punzocortantes.

Los homicidas escaparon y el adolescente quedó tendido en la cale, bañado en sangre, hasta que llegaron policías al lugar alertados por llamados al 911. Los efectivos trasladaron a Ruiz hasta el centro de salud El Gurí, donde se constató su fallecimiento a causa de un shock por hemorragia masiva de tórax. Se constató una herida en la axila izquierda, otra en una costilla del mismo lado y dos en la región sacra.

En un primer momento las razones del ataque se desconocían y la fiscal a cargo de la investigación dispuso el relevamiento de cámaras y la búsqueda de testimonios a vecinos. Esas tareas desembocaron en la detención, primero, de un adolescente punible que quedó a disposición del fuero penal juvenil y, luego, del ahora imputado M., quien además fue acusado del robo de un celular el 27 de marzo pasado.

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De acuerdo con la acusación, ese día alrededor de las 15.30 iba como acompañante en una moto junto a un cómplice aún no identificado con quien interceptaron a una chica de 17 años que caminaba por la calle Saavedra y el cruce con el pasaje 1724, en la zona donde ocurrió el crimen. Para quitarle el celular, indicó la fiscal, el imputado sujetó con fuerza el aparato que la víctima llevaba en la mano y logró que la chica cayera al suelo y se lastimara las rodillas. Tras un forcejeo le quitó el móvil y escapó.

En la audiencia imputativa realizada el sábado en el Centro de Justicia Penal M. aceptó declarar, aunque el contenido de sus dichos no se dio a conocer. La jueza no hizo lugar a los pedidos alternativos a la prisión preventiva solicitados por su defensa y autorizó la apertura de un celular incautado al acusado, quien aportó la clave aunque dijo que el aparato pertenece a un familiar.