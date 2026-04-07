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Diego El Cigala trae a Rosario "Flamenco y Son": "Me he perdido muchas veces en la vida pero no en la música"

El cantaor español regresa a la ciudad con un show en el que cruza el flamenco con sonidos latinoamericanos y repasa lo mejor de su carrera.

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

7 de abril 2026 · 06:30hs
Diego El Cigala regresa a Rosario con su gira Flamenco y Son

Diego El Cigala regresa a Rosario con su gira "Flamenco y Son"

Si hay una voz inconfundible en España, es la de Diego Ramón Jiménez Salazar, más conocido como Diego El Cigala. Con más de tres décadas de trayectoria, el cantaor madrileño construyó un estilo propio en el que supo reinventarse, cruzando el flamenco con géneros como el bolero, el tango y el latin jazz sin perder nunca su raíz. En ese camino, el artista volverá a Rosario para presentar su nuevo espectáculo.

“Flamenco y Son” es la propuesta con la que regresa a los escenarios en una gira internacional que lo llevará por Argentina, Uruguay y Chile. A lo largo de diez fechas, El Cigala hará paradas en ciudades como Punta del Este, Montevideo, Mar del Plata, Santiago de Chile, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca, en un recorrido en el que Rosario ocupa un lugar especial.

Desde su primera visita en 2011, el cantante suele incluir la ciudad en sus giras y, en esta oportunidad, se presentará el próximo 16 de abril, a las 21, en el Teatro El Círculo (Laprida y Mendoza). Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketek o en boletería del teatro. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

Con la producción de Damián Sequeira, el espectáculo propone un viaje íntimo y apasionado en el que el flamenco se fusiona con ritmos como el son cubano y la salsa, ofreciendo un viaje "íntimo y apasionado" que celebra la esencia del género y los sonidos de América Latina.

Acompañado por su grupo musical y con una bailarina en escena, Diego El Cigala regresa al país y a la ciudad que ya es parada obligatoria en sus giras. “Después de estos shows de abril y de mayo me voy a embarcar en una gira de flamenco solo con guitarras y quería organizar unos conciertos con piano antes de despedirme de el por un tiempo”, adelantó sobre su visita en diálogo con La Capital.

Siempre en búsqueda de nuevos caminos, el artista agregó: “Quería cantar canciones de mi repertorio que hace tiempo que no canto y descubrir nuevos caminos, hacer un homenaje a esos ritmos latinos que ya son mi carrera y mi vida".

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La música como vida y el flamenco como ADN

En una carrera que lleva varias décadas, Diego El Cigala vuelve a embarcarse en una nueva gira internacional, en línea con una búsqueda que lo acompaña desde sus inicios: reinventarse sin dejar de ser fiel a su esencia. A lo largo de su trayectoria, el artista construyó un recorrido singular dentro de la música, donde el flamenco dialoga con géneros como el bolero, la salsa, el tango, en un cruce que se convirtió en su sello personal.

“El flamenco es quien yo soy, es mi ADN y desde ahí canto la música que me mueve por dentro, mi conexión con la música no entiende de fronteras, pero siempre conservo mi punto de vista y este el flamenco. Yo no intento ser otra cosa, siempre canto desde donde vengo. Y los años que me quedan espero que me siga llevando a sitios maravillosos”, reveló en la antesala a su visita al país.

El Cigala sostiene esa identidad a partir de su relación con la música como uno de los pilares de su vida: “Musicalmente tengo muy claro quien soy, para mi la música, aparte de la familia, es lo primero en mi vida y es una relación entre nosotros, muy íntima y luego a la vez muy pública porque me la llevo al escenario".

En ese sentido confesó que se trata de una guía constante incluso en los momentos más inciertos. "Me he perdido muchas veces en la vida pero no en la música”, reveló.

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La infaltable visita a Rosario

Así como su vínculo con el flamenco se sostiene y se transforma con el paso de los años, también lo hace su relación con Argentina. Diego El Cigala encuentra en el país un territorio al que siempre regresa y una parada fija dentro de sus giras internacionales. Lejos de ser algo reciente, la conexión con Argentina se fue construyendo con el tiempo. El cantaor colaboró en distintas oportunidades con artistas como Andrés Calamaro y mantiene una relación cercana con figuras clave de la cultura, entre ellas el vínculo que supo tener con Diego Maradona.

Ese ida y vuelta también quedó plasmado en su carrera: en 2010 grabó "Cigala & Tango", registrado en vivo en el Teatro Gran Rex junto al guitarrista Juanjo Domínguez y el cantor Rubén Juárez. Años más tarde, en 2013, lanzó "Romance de la Luna Tucumana", un disco en el que rindió homenaje a la música popular argentina y a figuras como Mercedes Sosa, Carlos Gardel y Atahualpa Yupanqui. “He grabado dos discos de música dedicados a Argentina, uno de ellos lo grabé aquí mismo y tengo ídolos, amigos, memorias y tantas cosas en mi vida unidas a esta tierra que es otro hogar para mi. Un público tan especial que me acogió desde la primera visita, aún lo recuerdo”, comentó El Cigala.

En este contexto, con “Flamenco y Son” ese lazo vuelve a ponerse en primer plano y Rosario vuelve a ser parte del itinerario. La presentación en el Teatro El Círculo será un nuevo encuentro con un público con el que mantiene una relación cercana. “Siempre que vengo es parada obligatoria venir a Rosario, y estoy muy emocionado de ir a cantar en un teatro tan bello, que es un monumento histórico, estos teatros tienen algo mágico que hace los conciertos más especiales, se siente al público muy cerca”, señaló.

Y como en cada show, confesó que el entusiasmo sigue intacto: “Los nervios de expectación antes de salir a cantar, los tengo como el primer día, algo en el estómago que me da muchísimo respeto y me recuerda el privilegio que es subirse a cantar a un público que te espera y confiar en que Dios va a estar contigo para que des lo mejor de ti esta noche".

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