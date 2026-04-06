Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino

Ignacio Lago, jugador de Colón, se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en hacer pública su homosexualidad , luego de viralizarse una entrevista que brindó hace ocho meses y comenzó a circular en las redes sociales en las últimas horas.

El delantero es una de las figuras del Sabalero y anotó el tercer tanto de la victoria 3-0 como local ante San Miguel el sábado pasado, aunque apenas dos días después pasó a ser noticia por su anuncio bisagra para el fútbol argentino .

En aquella nota para el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, Lago atravesaba una lesión ligamentaria en la rodilla que lo mantenía alejado de las canchas y recibió un video de su pareja enviándole fuerzas. A pesar del difícil momento, aprovechó para dar un paso que ningún colega suyo había dado en el país .

La confesión del jugador de Colón

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Gracias por defender los colores de mi ciudad”, afirmó el novio del futbolista, en un momento que emocionó a todos los presentes en el estudio.

Ante el saludo de su pareja, Lago se mostró sorprendido y expresó: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar. No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”.

El futbolista de 23 años, surgido en Almirante Brown y con pasos por Talleres, San Martín de San Juan y Atlético Rafaela, está a un paso de renovar su contrato con Colón y convertirse en el jugador mejor pago del plantel, a la par de que dio un paso histórico para el fútbol argentino.