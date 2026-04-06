Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino
El delantero sabalero, Ignacio Lago, presentó públicamente a su pareja. Se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en hacer pública su homosexualidad
6 de abril 2026·17:11hs
Ignacio Lago, jugador de Colón, se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en hacer pública su homosexualidad, luego de viralizarse una entrevista que brindó hace ocho meses y comenzó a circular en las redes sociales en las últimas horas.
El delantero es una de las figuras del Sabalero y anotó el tercer tanto de la victoria 3-0 como local ante San Miguel el sábado pasado, aunque apenas dos días después pasó a ser noticia por su anuncio bisagra para el fútbol argentino.
En aquella nota para el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, Lago atravesaba una lesión ligamentaria en la rodilla que lo mantenía alejado de las canchas y recibió un video de su pareja enviándole fuerzas. A pesar del difícil momento, aprovechó para dar un paso que ningún colega suyo había dado en el país.
“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Gracias por defender los colores de mi ciudad”, afirmó el novio del futbolista, en un momento que emocionó a todos los presentes en el estudio.
Ante el saludo de su pareja, Lago se mostró sorprendido y expresó: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar. No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”.
El futbolista de 23 años, surgido en Almirante Brown y con pasos por Talleres, San Martín de San Juan y Atlético Rafaela, está a un paso de renovar su contrato con Colón y convertirse en el jugador mejor pago del plantel, a la par de que dio un paso histórico para el fútbol argentino.