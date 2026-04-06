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A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco

Especializado en historia política y militar argentina. Fue presidente de la Academia Nacional de Historia y durante treinta años fue redactor y jefe de editoriales de La Capital

6 de abril 2026 · 17:04hs
Miguel Ángel De Marco

Celina Mutti Lovera / La Capital

Miguel Ángel De Marco, reconocido historiador rosarino. 

El reconocido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco murió este lunes a los 86 años. Se desempeñó como presidente de la Academia Nacional de Historia y durante treinta años fue redactor y jefe de editoriales del diario La Capital.

Con decena de libros publicados, De Marco realizaba una investigación profunda de los temas que abordaba. Se especializó en historia política y militar argentina del siglo XIX. En este sentido, su obra abarca 48 libros, casi cien artículos académicas y numerosos escritos periodísticos.

Además de realizar biografías de figuras claves como Belgrano, San Martín, Güemes o Sarmiento también contribuyó a la historia de Santa Fe y Rosario. Su estilo combinaba investigación rigurosa con una narrativa accesible

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples distinciones: en 2014 obtuvo el Premio Konex en Historia y cuatro años después el Senado de la Nación le otorgó la Mención de Honor General José de San Martín.

De Marco nació en Rosario el 1 de diciembre de 1939 y construyó una importante carrera como historiador. Fue miembro de número de la Academia Sanmartiniana así como del Instituto Nacional Sanmartiniano y de la Academia del Mar.

>>Leer más: Miguel Ángel De Marco: "Cambiar los pedestales no es el modo de hacer historia"

Además fue correspondiente de la Real Academia de la Historia de España, de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, de la Academia Portuguesa da Historia y de la Academia de Marinha de Portugal, logrando un importante reconocimiento por su trabajo en aquellos países europeos.

Fue profesor emérito de la Universidad del Salvador, donde enseñó en el Doctorado en Historia, fue además docente invitado en distintas universidades del país y del exterior.

Además de desempeñarse como periodista en el diario La Capital, participó de numerosos periódicos de la Argentina, entre ellos La Nación donde fue colaborador y editorialista.

Perteneció a la Armada Argentina como capitán de fragata de la reserva naval. En este sentido, el 4 de diciembre de 2019 la Escuela Superior de Guerra "Luis María Campos lo distinguió como Oficial de Estado Mayor honoris causa del Ejército Argentino por su labor como historiador militar. En 2021 fue designado oficial de Estado Mayor honoris causa de la Armada Argentina.

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