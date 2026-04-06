¿Spinoff de "The Pitt"? Los rumores sobre la posible expansión de la serie del momento

“The Pitt” es sin dudas una de las series del momento. Protagonizada por Noah Wyle, histórico Dr. Carter de “ER”, el drama médico busca homenajear a los trabajadores de la salud a través de una propuesta realista y entretenida. Mientras la segunda temporada se acerca a su final, aparecieron algunas novedades vinculadas a la popular producción de HBO Max.

Por un lado, se supo que uno de los miembros del elenco ya no estará en la próxima temporada. Se trata de Supriya Ganesh, que interpreta a la Dra. Samira Mohan. En los trece episodios que se estrenaron semanalmente desde comienzos de enero, se vio al personaje atravesar dudas respecto de su futuro profesional.

De esta manera, “The Pitt” parece sostener una tendencia en este sentido respecto de su elenco, ya que de la primera a la segunda temporada también hubo una baja notable. La doctora Heather Collins (interpretada por Tracy Ifeachor), clave en la estructura narrativa de la entrega inaugural, dejó el hospital.

¿Se viene un spinoff de "The Pitt"?

Otra novedad relacionada a la serie es todavía del orden del rumor, pero entusiasmó a los fanáticos. El actor Shawn Hatosy, que encarna al Dr. Jack Abbott, sugirió en una entrevista que podría haber un spinoff de “The Pitt”, centrado en la guardia nocturna.

Abbott es el médico referente del turno noche, aunque por distintas situaciones apareció en ambas temporadas como refuerzo en la jornada diurna. Vale recordar que cada temporada cuenta un día de trabajo en el departamento de emergencias de un hospital de la ciudad de Pittsburg: cada episodio corresponde a una hora de una guardia particularmente caótica.

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“Se habló mucho del turno noche. Sería muy lindo. Podríamos hacer algunas cosas muy interesantes con el tono de la serie”, dijo Hatosy en diálogo con el medio Variety. “Los que trabajan en el turno noche son un tipo especial de inadaptados”, agregó. Sobre el final de la segunda temporada, se ve el cambio de guardia: el turno noche ingresa a relevar a los protagonistas de una jornada diurna tremenda. Allí, se mostró al grupo con su idiosincrasia particular y podría sugerir una suerte de presentación de elenco del spinoff.



Además de ser parte del elenco, Hatosy dirigió el noveno episodio de la segunda temporada. Por su trabajo en la primera, el actor recibió el premio Emmy a Mejor Actor Invitado en una Serie Dramática.