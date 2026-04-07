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La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

El hallazgo del cuerpo del joven de 23 años dentro de una heladera sembró la hipótesis de un homicidio tras su desaparición en Semana Santa

7 de abril 2026 · 08:02hs
El muchacho de 23 años vivía en la zona norte de Funes.

Foto: Facebook.

El muchacho de 23 años vivía en la zona norte de Funes.

En medio del dolor por la muerte de Ramiro Nast en Funes, su madre planteó este lunes que los responsables están involucrados en la venta de drogas. "Lo único que sé es que la gente de este barrio comercializa y ellos tienen que ver con la muerte de mi hijo", afirmó.

Mientras se llevaba a cabo el operativo para recabar evidencia en Paysandú y Tomás de la Torre, la mujer ratificó que había perdido contacto con el muchacho de 23 años el último jueves a la noche. Después de una búsqueda intensa impulsada por sus amigos, la policía encontró el cadáver a la altura de la garita 16, cerca de las vías del ferrocarril.

"El teléfono quedó apagado y al otro día me enteré de que no había ido a trabajar porque él no vivía conmigo", comentó Yanina respecto lo ocurrido en el inicio de Semana Santa. El caso cobró relevancia por múltiples pedidos de ayuda publicados en redes sociales y el último domingo se activó el protocolo judicial a raíz de la denuncia sobre la desaparición.

Un cuerpo adentro de una heladera en Funes

En primera instancia, la policía no pudo determinar la causa del deceso del joven. Lo que llamó la atención rápidamente a la hora de barajar la hipótesis de un homicidio es que el cuerpo estaba oculto en una heladera.

Los investigadores hallaron el cadáver y el electrodoméstico adentro de un zanjón profundo, donde los bomberos continuaban trabajando a la noche para poder retirarlo. Mientras tanto, familiares y amigos esperaban novedades y la fiscal Noelia Navone coordinaba medidas para esclarecer el caso.

>> Leer más: Funes: matan a balazos a un hombre mientras manejaba una camioneta por la ruta 9

Nast vivía en la Zona 5 de Funes, lejos del lugar en el que arrojaron su cadáver. La policía llegó hasta allí gracias al registro de cámaras de videovigilancia de los movimientos que hizo desde las últimas horas del jueves hasta la madrugada de este viernes.

Los amigos del muchacho recordaron que había ido a un cumpleaños y presumen que después se dirigió a otro lugar, pero no regresó a su casa. De manera preliminar, las fuerzas de seguridad provinciales arrestaron a Luis Fernando V. en el marco del procedimiento. Además del joven de 29 años, los encargados de la pesquisa creen que otras dos personas están relacionadas con la muerte de la víctima.

¿Quién era Ramiro Nast?

Mientras los bomberos trabajaban en el lugar, Yanina recordó a su hijo al borde de las lágrimas. "Era un chico con un corazón muy grande, todo el mundo lo amaba", manifestó.

La madre de Ramiro Fabián Nast aseguró que el primer detenido "no tiene ninguna vinculación" con el joven fallecido y destacó el aporte de sus amigos para impulsar la búsqueda: "La misma policía se quedó sorprendida por cómo lo salieron a buscar todos".

El joven fallecido trabajaba como carnicero en uno de los supermercados Arcoiris de Funes. De hecho, su ausencia en el comercio fue la primera señal de alarma con respecto a lo que había ocurrido en el comienzo del fin de semana extralargo.

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