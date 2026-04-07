Estudiantes de Río Cuarto no pega una: eliminado de la Copa Argentina

El peor equipo de primera división debutó en la copa, con Mauricio Tevez y Francesco Lo Celso de titulares. Perdió ante San Martín de Tucumán en los penales

El Pupi Ferreyra fue titular en San Martín de Tucumán. Salió en el segundo tiempo.

Estudiantes de Río Cuarto, con Lo Celso y Tevez, primero y tercero desde la izquerda.

Estudiantes de Río Cuarto sigue torcido. Último en la tabla de los promedios y de la tabla anual de la Liga Profesional, este martes debutó en la Copa Argentina y quedó eliminado.

Con el ex-Newell's Mauricio Tevez y el ex-Central Francesco Lo Celso entre los titulares, igualó 0 a 0 en los 90' y luego perdió en la definición por penales por 4 a 2 ante San Martín de Tucumán, de la Primera Nacional.

El conjunto tucumano, que tuvo en la formación titular al ex-Central Luciano "Pupi" Ferreyra y al ex-Argentino Luciano Pons , y el excanalla Nicolás "Fosa" Ferreyra entre los suplentes, clasificó a los 16avos de final. Se cruzará con Banfield , que dejó fuera del camino a Real Pilar.

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El partido disputado en el estadio de Belgrano de Córdoba fue protagonizado por formaciones alternativas en ambos equipos. Durante los 90' hubo muy pocos atractivos y la emoción recién llegó en la definición con tiros desde el punto del penal.

Tevez, Lo Celso y Pupi Ferreyra, desde afuera

Para este momento ya no estaban adentro del campo de juego Tevez, Lo Celso y Pupi Ferreyra, reemplazados durante la segunda etapa. El único que permanecía era Pons. Pero no ejecutó ninguno de los penales.

image (41) El Pupi Ferreyra fue titular en San Martín de Tucumán. Salió en el segundo tiempo.

La tanda de los penales comenzó a definirse con el cuarto disparo de Estudiantes de Río Cuarto. Tobías Ostchega pateó y la pelota dio en el travesaño y se fue por arriba.

En el quinto penal del conjunto cordobés, el arquero Nahuel Manganelli le detuvo el tiro a Nahuel Lozano, decretando la victoria del Santo tucumano.