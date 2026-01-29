La Capital | Zoom | Evangelina Anderson

Evangelina Anderson habló de Maxi Kilates y Ian Lucas afirmó: "Pasan cosas atrás"

En medio de los rumores, la modelo -que por estos días participa de "MasterChef Celebrity"- dio su versión de los hechos

29 de enero 2026 · 13:04hs
Evangelina Anderson habló sobre su supuesto romance con Maxi Kilates 

Evangelina Anderson habló sobre su supuesto romance con Maxi Kilates 

Evangelina Anderson se encuentra en el centro de la atención mediática desde su separación de Martín Demichelis. Mientras continúa con su participación en MasterChef Celebrity, los supuestos romances de la modelo siguen dando que hablar. Aunque Anderson negó los rumores que la vinculaban con Maxi Kilates, el influencer Ian Lucas aseguró que el vínculo que tuvieron no fue solo un “shippeo”.

Cabe recordar que, tras su separación de Demichelis, Evangelina fue relacionada con su compañero de "MasterChef Celebrity", Ian Lucas. Si bien varios de sus compañeros del reality aseguraban que entre ellos había algo más que una amistad, la modelo se encargó de desmentir los rumores. En una entrevista con SQP (América), fue tajante al negar cualquier relación amorosa y afirmó: “Nosotros somos compañeros y funcionales al show”.

Sin embargo, en las últimas horas fue el propio Ian Lucas quien dio su versión de los hechos y se mostró decepcionado por las declaraciones de la modelo. En paralelo, Evangelina Anderson también fue vinculada con el cantante Maxi Kilates, luego de que asistiera a uno de sus shows. Sin embargo, la modelo volvió a desmentir el rumor y reafirmó que no mantiene ningún tipo de relación sentimental ni con Kilates ni con Ian Lucas.

>> Leer más: La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

Qué dijo Ian Lucas

Los rumores de romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas comenzaron tras la viralización de un video en el que se los veía muy cerca en un boliche porteño. Tras meses de idas y vueltas, indirectas en "MasterChef Celebrity" y comentarios de sus compañeros, fue la propia modelo quien se encargó de desmentir el romance y aseguró que todo se trató de una estrategia televisiva.

En este contexto, Ian Lucas fue consultado por las declaraciones de Anderson. En un móvil, el youtuber se mostró decepcionado por los dichos de su compañera y aseguró que el vínculo entre ellos no fue solo un “shippeo” para las cámaras.

“Siento que el que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa. O sea, pasan cosas atrás… Yo la pasé muy bien, fui feliz”, expresó en diálogo con SQP (América).

Sobre las declaraciones de Evangelina Anderson, agregó: “Siento que fue un error de comunicación. Pero vi eso y estaba medio bajoneado en las grabaciones”-

Al ser consultado por el nuevo supuesto romance de la modelo con el cantante Maxi 18 Kilates, respondió con tranquilidad: “Está perfecto, que haga su vida. Está soltera, tiene que disfrutar y pasarla bien. Y si a ella le parece un buen candidato, buenísimo”.

Embed

>> Leer más: Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este

El romance con Maxi Kilates

Con el romance con Ian Lucas ya en el pasado, la modelo Evangelina Anderson volvió a ser vinculada sentimentalmente, esta vez con el cantante Maxi Kilates. Fue el panelista Martín Salwe quien aseguró que, tras varios intercambios en redes sociales, la modelo asistió junto a unas amigas a uno de los shows del músico.

“¿Te acordás del C-Baila Cumbia? Evangelina va, baila, canta, la pasa súper y pide pasar al camarín”, detalló el periodista al relatar cómo se habría dado el encuentro entre ambos.

Además, Salwe agregó: “Luego de la charla hubo una foto vertical, una foto horizontal y una selfie. Ella se rió mucho, estaba muy compinche y quedó como loca”.

Embed

Qué dijo Evangelina Anderson

En medio de los rumores que la vinculan con el cantante Maxi Kilates, Evangelina Anderson fue interceptada por un móvil de Salvense Quien Pueda. Allí, no solo negó cualquier romance con el músico, sino que volvió a confirmar que entre ella e Ian Lucas no pasó nada.

“¿Totalmente desmentido este posible vínculo con Maxi?”, le preguntó el panelista. Sin dar demasiados detalles, la modelo fue tajante: “Cero, cero. Nada”.

Luego, explicó el origen de la confusión: “Fui a ver a La T y la M y tocaba el grupo de Maxi. Se hizo una pelota todo”.

Al ser consultada una vez más sobre su relación actual con Ian Lucas, Evangelina fue contundente: “No tengo nada con Ian”. Para cerrar, la participante de MasterChef dejó un mensaje claro sobre su presente amoroso: “Ya estoy abierta al amor

Noticias relacionadas
Bruce Springsteen escribió una canción en cotnra de los operativos migratorios de Donald Trump 

Bruce Springsteen lanzó una canción para protestar por los dos asesinatos en Minneapolis

Crepúsculo, el romance que marcó generaciones, vuelve a las salas de cine a 18 años de su estreno

Estrenos de cine en Rosario: la vuelta de un romance de vampiros, una comedia contagiosa y drama en medio de la isla

Fátima Florez dio detalles inéditos sobre los gustos musicales de Javier Milei

Fátima Flórez: "Hay temas de Lali que a Milei le encantan, él es un artista"

Bailando sobre hielo cuenta con 8 episodios de aproximadamente 30 minutos

Netflix: la serie romántica de patinaje sobre hielo que arrasa en su estreno

Ver comentarios

Las más leídas

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Lo último

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

El ataque ocurrió este mediodía en Alzugaray al 700. La víctima falleció en el lugar pese a la intervención del Sies. Buscan a dos sospechosos

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030
La Ciudad

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad de menores: Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
POLITICA

La imputabilidad de menores: "Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos
Ovación

Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos

Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Policiales
Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad
Policiales

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

La Ciudad
Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad
La Ciudad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Cococcioni y el caso Luna: Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Orsi-Gómez y el progreso de Newells: Queremos representar al hincha
Ovación

Orsi-Gómez y el progreso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido