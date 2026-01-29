Evangelina Anderson habló de Maxi Kilates y Ian Lucas afirmó: "Pasan cosas atrás"

En medio de los rumores, la modelo -que por estos días participa de "MasterChef Celebrity"- dio su versión de los hechos

Evangelina Anderson se encuentra en el centro de la atención mediática desde su separación de Martín Demichelis . Mientras continúa con su participación en MasterChef Celebrity, los supuestos romances de la modelo siguen dando que hablar. Aunque Anderson negó los rumores que la vinculaban con Maxi Kilates, el influencer Ian Lucas aseguró que el vínculo que tuvieron no fue solo un “shippeo”.

Cabe recordar que, tras su separación de Demichelis, Evangelina fue relacionada con su compañero de "MasterChef Celebrity", Ian Lucas. Si bien varios de sus compañeros del reality aseguraban que entre ellos había algo más que una amistad, la modelo se encargó de desmentir los rumores. En una entrevista con SQP (América), fue tajante al negar cualquier relación amorosa y afirmó: “ Nosotros somos compañeros y funcionales al show”.

Sin embargo, en las últimas horas fue el propio Ian Lucas quien dio su versión de los hechos y se mostró decepcionado por las declaraciones de la modelo . En paralelo, Evangelina Anderson también f ue vinculada con el cantante Maxi Kilates , luego de que asistiera a uno de sus shows. Sin embargo, la modelo volvió a desmentir el rumor y reafirmó que no mantiene ningún tipo de relación sentimental ni con Kilates ni con Ian Lucas.

Qué dijo Ian Lucas

Los rumores de romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas comenzaron tras la viralización de un video en el que se los veía muy cerca en un boliche porteño. Tras meses de idas y vueltas, indirectas en "MasterChef Celebrity" y comentarios de sus compañeros, fue la propia modelo quien se encargó de desmentir el romance y aseguró que todo se trató de una estrategia televisiva.

En este contexto, Ian Lucas fue consultado por las declaraciones de Anderson. En un móvil, el youtuber se mostró decepcionado por los dichos de su compañera y aseguró que el vínculo entre ellos no fue solo un “shippeo” para las cámaras.

“Siento que el que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa. O sea, pasan cosas atrás… Yo la pasé muy bien, fui feliz”, expresó en diálogo con SQP (América).

Sobre las declaraciones de Evangelina Anderson, agregó: “Siento que fue un error de comunicación. Pero vi eso y estaba medio bajoneado en las grabaciones”-

Al ser consultado por el nuevo supuesto romance de la modelo con el cantante Maxi 18 Kilates, respondió con tranquilidad: “Está perfecto, que haga su vida. Está soltera, tiene que disfrutar y pasarla bien. Y si a ella le parece un buen candidato, buenísimo”.

"Yo no me engancho de un shippeo en un programa"

"No me gustó lo que dijo Evangelina"

"Fui feliz, la pasé muy bien"



El romance con Maxi Kilates

Con el romance con Ian Lucas ya en el pasado, la modelo Evangelina Anderson volvió a ser vinculada sentimentalmente, esta vez con el cantante Maxi Kilates. Fue el panelista Martín Salwe quien aseguró que, tras varios intercambios en redes sociales, la modelo asistió junto a unas amigas a uno de los shows del músico.

“¿Te acordás del C-Baila Cumbia? Evangelina va, baila, canta, la pasa súper y pide pasar al camarín”, detalló el periodista al relatar cómo se habría dado el encuentro entre ambos.

Además, Salwe agregó: “Luego de la charla hubo una foto vertical, una foto horizontal y una selfie. Ella se rió mucho, estaba muy compinche y quedó como loca”.

Qué dijo Evangelina Anderson

En medio de los rumores que la vinculan con el cantante Maxi Kilates, Evangelina Anderson fue interceptada por un móvil de Salvense Quien Pueda. Allí, no solo negó cualquier romance con el músico, sino que volvió a confirmar que entre ella e Ian Lucas no pasó nada.

“¿Totalmente desmentido este posible vínculo con Maxi?”, le preguntó el panelista. Sin dar demasiados detalles, la modelo fue tajante: “Cero, cero. Nada”.

Luego, explicó el origen de la confusión: “Fui a ver a La T y la M y tocaba el grupo de Maxi. Se hizo una pelota todo”.

Al ser consultada una vez más sobre su relación actual con Ian Lucas, Evangelina fue contundente: “No tengo nada con Ian”. Para cerrar, la participante de MasterChef dejó un mensaje claro sobre su presente amoroso: “Ya estoy abierta al amor”