Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Leones FC, el equipo de la familia Messi, venció 1 a 0 a Claypole por la Primera C. Central Córdoba empató y Argentino perdió

Alegría total. El zaguero Román Ensegood celebra el gol que le dio el primer triunfo a Leones FC en torneos de AFA. La familia Messi está feliz.

Los tres equipos oriundos de la Asociación Rosarina de Fútbol que están participando en el torneo de Primera C de la Asociación del Fútbol Argentino tuvieron suerte dispar en la tercera fecha del torneo . Leones FC logró su primer triunfo en la historia al vencer por 1 a 0 a Claypole en la cancha de Unión de Arroyo Seco, donde hace de local, pero los históricos no pudieron sumar de a tres.

Central Córdoba igualó 0 a 0 en su visita ante Atlas, mientras que Argentino , luego de ir ganando 1 a 0, cayó por 2 a 1 en el José Martín Olaeta ante Leandro N. Alem.

El Rey de la Selva cosechó su primera victoria en los torneos de AFA al ganarle 1 a 0 a Claypole en el Antonio Di Giácomo. Los de Franco Ferlazzo están haciendo una gran campaña ya que vienen invictos y todavía no recibieron goles en el torneo. En su debut, que fue en la segunda fecha, igualaron 0 a 0 frente a Central Ballester como visitante, mientras que en su último cotejo también empataron sin goles contra El Porvenir como local.

En los primeros minutos, fue la visita quien se adueñó de la pelota, pero sus intenciones morían en la seguridad de los marcadores centrales de Leones: Román Elsegood y Javier Graieb, quien se metió de última en la alineación titular ya que Lucas Zapata adujo una molestia en el calentamiento previo.

Juan Vieyra (7’) y Denis Rodríguez (9’) fueron los protagonistas de las primeras dos aproximaciones para el local y sobre los 37’ fue Pacho Bravo quien quedó mano a mano con el arquero Joaquín Cabrera, pero el uno visitante ganó el duelo.

Los de Ferlazzo hicieron un partido inteligente y esperando su momento, que llegó a los 60’ cuando Elsegood, tras una mala salida del guardameta Cabrera, le puso la cabeza a un tiro libre frontal y conquistó el primer gol en la historia para Leones.

Dos minutos más tarde, Graieb vio la segunda amarilla y se tuvo que ir a los vestuarios. Pero como sucedió contra El Porvenir, luego de la expulsión de Marcos Benítez, Leones demostró ser un equipo maduro para jugar con uno menos.

Por el buen camino

El tiempo fue transcurriendo y Claypole nunca encontró la manera de poner en peligro el triunfo local. Solo hizo un poco de ruido con un par de tiros libres cerca del área que fueron mal ejecutados. Lo cierto es que Leones ya sumó 5 puntos de los primeros 9 y va por el buen camino. Con un proyecto futbolístico que excede los nombres propios de quienes están atrás del mismo, porque se nota que hay un gran trabajo dentro del campo de juego.

El equipo ganador formó con: Lucas Alegre; Valentino Stizza, Javier Graieb, Román Elsegood y Mario Senra; Franco Tanneur; Denis Rodríguez (62’ Sebastián Peñaloza), Juan Vieyra (76’ Valentín Lemos), Alejo Fernández (76’ Rodrigo Quinteros) y Francisco Bravo Ocampo (85’ Cristian Ortigoza); Diego Barrionuevo (85’ Leandro Duarte).

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Argentino sigue sin ganar

El Salaíto desaprovechó una gran oportunidad de sumar de a tres por primera vez en el torneo. Tras su derrota en el Olaeta por 1 a 0 contra Juventud Unida en la primera fecha y el empate como visitante por 2 a 2 ante Defensores de Cambaceres en Ensenada en la segunda, los de Previti cayeron por 2 a 1 frente a Leandro N. Alem.

En un partido parejo donde prácticamente no se habían lastimado, el que pegó primero fue Argentino. A los 20 minutos del primer tiempo, tras un lateral de Joaquín Cejas, hubo una gran combinación entre Facundo Aronna y Diego Sánchez Palencia y el colombiano, con una gran definición, adelantó en el marcador a los de Previti.

El Sala no se quedó atrás. Fue en busca del segundo y a los 28’ fue Julián Andrada quien probó desde afuera del área, pero la pelota pegó en el travesaño y se fue afuera. Sobre los 36’, en el mejor momento de los locales, Alan Cristeff, con un zurdazo desde afuera del área, anotó el 1 a 1 para la visita.

La segunda mitad no entregó mucho. Cuando todo parecía que terminaba igualado, apareció a los 90’ Brian Risso Patrón para darle el triunfo al Lechero.

El Sala formó: Franco Puppo; Joaquín Cejas, Bruno Cabrera, Luciano Cáceres y Juan Ignacio Braña (81’ René González); Wilfrán Quito Orejuela, Manuel Correa Medina, Julián Andrada (68’ Milton Espíndola) y Bismark Gómez (60’ Carlos Raga Córdoba); Diego Sánchez Palencia y Facundo Aronna (81’ Joaquín Galimberti).

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Buen punto de Central Córdoba

Los Charrúas se presentaron en el Ricardo Puga con algunas ausencias muy importantes, como la de Nery Domínguez. Central Córdoba y Atlas se prestaron la pelota. En este contexto, el equipo local en el primer tiempo fue un poco más punzante, pero le costaba terminar las jugadas en el arco custodiado por Matías Giroldi. A los dos les costó mucho la primera mitad. El Charrúa no tuvo mucho juego y solo quiso lastimar con disparos desde afuera del área.

En la segunda mitad, fue Giroldi quien, a los 50’, le ahogó el grito de gol a Agustín Polito. Los Charrúas se fueron enamorando del punto ya que era importante sumar de visitante. Sobre los 82’, un remate de Joaquín Blanco dio en el palo izquierdo de Giroldi e hizo peligrar los deseos de los de Tablada. En el segundo minuto adicional fue expulsado Francisco Duré por doble amarilla, pero los de Teglia y Acoglanis lograron su objetivo. Pudieron sumar un punto y siguen sin derrotas.

Los de Tablada salieron a la cancha con: Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer (71’ Valentín Rovetto), Mateo Yaszczuk y Tomás D’Amico; Benjamín Gallucci, Facundo Galli, Joaquín Messi y Cristian Sánchez (72’ Marco Brusutti); Brian Otero (72’ Marcos Córdoba) y Gino Albertengo (82’ Franco Fernández).