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El entorno de Franco Colapinto pidió frenar los ataques contra Ocon tras el toque en el GP de China

El equipo de Franco Colapinto pidió frenar los ataques contra Esteban Ocon tras el toque en el GP de China. El argentino sumó su primer punto en Alpine

15 de marzo 2026 · 11:18hs
Franco Colapinto y Ocon no escalaron el asunto

Franco Colapinto y Ocon no escalaron el asunto

El equipo de representación de Franco Colapinto publicó un mensaje en redes sociales para pedir calma luego del incidente que el piloto argentino protagonizó con Esteban Ocon durante el Gran Premio de China de la Fórmula 1.

El comunicado buscó frenar los mensajes de odio que comenzaron a circular contra el corredor francés tras el contacto en pista. “Por favor, no envíen mensajes de odio ni amenazas de muerte a Esteban, su familia ni al equipo Haas F1 Team. No va a deshacer el accidente y solo refleja mal sobre el fandom de Franco. Gracias por mantener el apoyo positivo y respetuoso”, expresó el management del piloto argentino.

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El incidente en pista

El episodio se produjo en la vuelta 33 de la competencia, luego de que Colapinto ingresara a boxes con su monoplaza de Alpine F1 Team para cambiar neumáticos.

Tras una parada rápida, que duró apenas 2,6 segundos, el argentino volvió a la pista justo por delante de Ocon, quien intentó superarlo en los primeros metros.

En la segunda curva, el piloto francés se metió por el interior con dos ruedas sobre el pasto y golpeó la parte trasera del auto de Colapinto, lo que provocó un trompo para ambos. Pese al impacto, el argentino pudo continuar la carrera.

>> Leer más: Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Ocon reconoció su responsabilidad por radio y la FIA lo sancionó con 10 segundos de recargo.

Disculpas y primer punto de la temporada

Tras la competencia, el piloto francés se acercó a Colapinto para disculparse por el incidente. “El toque fue culpa mía. Había un punto en juego y lo intenté. Me alegro de que no le haya arruinado la carrera y de que haya podido sumar”, señaló Ocon.

El argentino, en tanto, restó dramatismo al episodio. “No tengo bronca por el toque con Esteban. Me pidió perdón y está todo bien”, afirmó.

Colapinto logró terminar en el décimo puesto, resultado que le permitió sumar su primer punto de la temporada con Alpine.

Críticas al auto de seguridad

Más allá del incidente, el piloto argentino también cuestionó algunas decisiones de carrera, especialmente la intervención del auto de seguridad.

“Arranqué muy bien, pasé a muchos autos y estaba adelante. Después un auto se queda parado y ponen safety car, algo que no tiene sentido. En otras carreras no lo ponen y acá sí. Eso es lo que más bronca me da”, explicó.

Pese al balance positivo por haber sumado su primer punto, Colapinto remarcó que el equipo deberá seguir trabajando para mejorar el rendimiento de cara a la próxima fecha del campeonato.

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