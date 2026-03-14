De Rosario a un musical en calle Corrientes: la historia de cómo Carolina llegó a "Anastasia"

El musical "Anastasia" se perfila como una de las grandes apuestas de la temporada en la calle Corrientes de Buenos Aires. El esperado espectáculo se estrenará el martes 5 de mayo de 2026 y ya tiene confirmado elenco. Entre los personajes principales se destaca Carolina Mainero, una joven oriunda de Marcos Juárez que se formó artísticamente en Rosario y que hoy cumple uno de sus mayores sueños: subirse a un escenario en la icónica calle porteña, epicentro del teatro y la comedia musical.
Desde muy chica, Carolina dejó su ciudad natal para instalarse en Rosario con un objetivo: dedicarse al arte. Se formó durante varios años en el Teatro El Círculo y, en paralelo, comenzó la Licenciatura en Producción y Realización Audiovisual (UAI).
Con el tiempo, cargada de sueños e incertidumbres, dio el gran paso y se mudó a Buenos Aires, donde empezó a abrirse camino en el exigente mundo del teatro profesional. Hoy, ese recorrido empieza a dar sus frutos: Carolina forma parte del elenco de "Anastasia" y está a días de debutar en uno de los musicales con el que soñó toda su vida. En la producción, que se estrenará en el Teatro Astral, interpreta a Lily, un personaje en la historia.
Ahora bien, esta no es su primera experiencia en una gran producción. Anteriormente, integró el elenco de “Legalmente rubia”, en el que compartió escenario con Laurita Fernández, Mario Pasik y Federico Salles.
“Tuve el privilegio de trabajar con algunos de los mejores artistas que tiene este país. Sus visiones y maneras de trabajar me dejaban hipnotizada. Sobre todo, aprendí a crecer y a manejar el ego de una forma más sana”, contó Carolina en diálogo con La Capital.
Mainero repasó su recorrido artístico, el proceso de dejar su ciudad para instalarse en Buenos Aires, cómo fue llegando a las grandes producciones teatrales y cuáles son los sueños y metas que aún le quedan por cumplir en una carrera que no deja de crecer.
De Marcos Juárez a Rosario: los comienzos de un sueño
El recorrido de Carolina en la comedia musical se fue dando de manera natural, casi sin buscarlo. Nacida en Marcos Juárez, una ciudad de poco más de 30 mil habitantes en la provincia de Córdoba, recordó que en su infancia “el término teatro musical no existía”. Aun así, destacó que en su pueblo había excelentes docentes de danza, técnica vocal y actuación, que la formaron durante más de diez años y le brindaron una base sólida.
“Vengo de una familia artista y, por suerte, me impulsaron a crear llevándome a todas las actividades que había: flamenco, piano, canto, teatro”, contó. De ese modo, fue adentrándose en un universo en el que, mientras crecía y se formaba, descubriría su verdadera pasión. Con el paso de los años, el escenario dejó de ser solo un sueño para convertirse en un proyecto de vida concreto.
El camino, sin embargo, no estuvo exento de dudas. A medida que avanzaba y tomaba dimensión de lo que implicaba dedicarse profesionalmente al teatro musical, también aparecieron las inseguridades propias de una carrera tan exigente e inestable. “Se sumaban ciertas inseguridades vinculadas sobre el futuro inestable de la profesión, por eso a los 18 años elegí estudiar la Licenciatura en Producción y Realización Audiovisual en Rosario, junto a la carrera de Teatro Musical en el Estudio del Teatro El Círculo”, confesó.
En ese sentido, Carolina destacó que su paso por Rosario fue decisivo tanto en lo artístico como en lo personal. “Rosario, si bien no es mi ciudad, la siento como tal. Viví seis años y me llevé muchísimo aprendizaje de ambas carreras. Me formaron no solo como artista, sino también como persona, sobre todo en aprender a trabajar en comunidad, algo clave en esta profesión”, aseguró.
De Rosario a Buenos Aires: audiciones, ensayos y primer papel
Después de varios años formándose en Rosario, Carolina tomó una gran decisión: mudarse a Buenos Aires, el epicentro de la comedia musical y el teatro en Argentina. “Tengo recuerdos de mis seis años en los que les pedía a mis papás que me llevaran a estudiar ballet con Julio Bocca”, contó.
Para la artista, su paso por la ciudad santafesina fue fundamental. “Fue clave comenzar estudiando en Rosario, ya que me dio la independencia suficiente para que luego, a mis 24 años, pudiera pararme desde otro lugar”, explicó. Así fue como, en 2021, dio el gran salto y se instaló en Buenos Aires para estudiar en la Fundación Julio Bocca. “Con menos miedos, pero con más incertidumbre, decidí por fin ir de lleno por el lado del Teatro Musical”, confesó.
“Recuerdo que el primer año no me animé mucho a adicionar. Recién a fin de ese año pude tomar valor, y ahí me eligieron para mis dos primeros proyectos. Estaba viviendo un sueño”, recordó.
Toda esa experiencia y paciencia dieron sus frutos. Cuando finalmente se animó a adicionar para un gran proyecto, Carolina no dio un paso en falso: quedó seleccionada para el elenco principal de “Legalmente Rubia”, junto a Laurita Fernández. La temporada comenzó el 22 de marzo de 2024 y se extendió hasta septiembre. Allí interpretó a Margot, una de las chicas de la hermandad Delta Nu y formó parte del trío junto a Serena y Pilar.
Carolina también recordó que el proceso de audición “fue hermoso”. “Fueron varias instancias en las que el ‘no’ ya lo tenía, así que iba a jugar sinceramente”, comentó. En ese sentido, explicó que, aunque en su imaginario parecía imposible quedar en el proyecto, se permitió disfrutar del proceso: “Jugaba a que ya había quedado. Me divertía mucho con mis compañeros de audición y creo que esa fue la clave para que se viera genuino y sin forzar”.
Gracias a esa preparación y actitud, Carolina logró consolidarse en su primer gran proyecto profesional en Buenos Aires. “Fue un proyecto muy ambicioso, en el que pensé que todavía no estaba preparada para afrontar, pero vieron algo en mí, tal vez las ganas, el hambre”, concluyó.
“Anastasia”: ensayos, retos y nuevos horizontes
Después de cerrar una exitosa temporada con "Legalmente Rubia", Carolina Mainero ya tiene un nuevo desafío por delante: forma parte del elenco de "Anastasia", uno de los musicales más esperados de la próxima temporada en la calle Corrientes.
La oportunidad apareció casi sin pausa. “Anastasia" llega a mí en el último mes de "Legalmente Rubia". Me entero de que estaban por largar las audiciones y, en ese momento, me obsesiono”, recordó la actriz. “Es uno de mis musicales favoritos y no podía creer que finalmente llegará a la Argentina”, confesó.
La versión argentina de "Anastasia" se estrenará en mayo en el Teatro Astral, con dirección general deMarcelo Rosa, responsable de títulos como "Ghost, el musical", "Código 360: Autopsia" e "Historias de amor bajo la lluvia". El rol protagónico estará a cargo de Minerva Casero, quien dará vida a Anastasia o Anya.
Justamente ese rol fue, desde siempre, un anhelo para Carolina, aunque sabía que en esta profesión es fundamental conocerse y entender el propio physique. “Mi sueño siempre fue interpretar a Anya”, confesó, pero al recorrer los distintos personajes del musical, fue Lily quien le despertó una conexión inmediata. “Me atraían su comicidad, el color de voz y los números musicales, y así que fui de lleno hacia ese perfil”, agregó, recordando cómo descubrió que encajaba en ese personaje.
Aunque el estreno aún no llegó, la preparación ya está en marcha. Los ensayos comenzaron y la expectativa es alta. “No puedo esperar para toparme con el material. El elenco tiene una vibra increíble y el equipo creativo nos dejó muy tranquilos, demostrando que este espectáculo va a ser magnífico”, aseguró Carolina.
Según detalló, este nuevo proyecto implica un nivel de exigencia mayor, con un entrenamiento nuevo y mucho más riguroso. “Me presenta un desafío que estoy muy emocionada por encarar”, señaló. Con el avance de los ensayos, el ritmo se intensificará aún más. “La rutina se va a adaptar a horarios estrictos: ocho horas por día, seis días a la semana.Es muy importante el descanso y la buena alimentación. Sin dejar de lado lo que para mí es indispensable para el artista y el humano en general, la terapia”, remarcó.
De cara al futuro, Carolina tiene claro su rumbo. “Mis proyectos siempre van a estar ligados al teatro musical”, confesó. Sin embargo, señaló a que no quiere cualquier proyecto: “Quiero seguir expandiéndome y conocer productoras que quieran invertir en proyectos grandes y pequeños, pero que tengan significado para mí”.
Además, no descarta ampliar su rol creativo. “Tal vez escribir, dirigir o producir sería un gran paso que me veo cumpliendo en unos años. Hacer teatro de texto me llena mucho también. Y en paralelo, seguir ampliando mi mundo audiovisual, que tanto me estabiliza y me deja tomarme un tiempo de mi actriz", cerró la actriz.
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