El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias El fin de semana cierra con condiciones climáticas agradables y se espera un aumento en las temperaturas a la par del desarrollo de nuevas precipitaciones 14 de marzo 2026 · 19:23hs

Virginia Benedetto / La Capital El cielo tendrá algunas nubes pasajeras, pero el tiempo estará muy agradable en la ciudad durante el domingo.

Luego de un sábado que dejó algunas lluvias pasajeras en la ciudad, el tiempo en Rosario será más agradable este domingo. Si bien se esperan nubes durante todo el día, las condiciones serán ideales para hacer planes al aire libre antes de la llegada de nuevas precipitaciones este lunes.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo con una temperatura mínima de 19º y una máxima que alcanzará los 31º. El cielo estará parcialmente nublado durante buena parte de la jornada.

El comienzo de la semana hábil en Rosario tendrá un repunte en las temperaturas y se espera un lunes sofocante, con una mínima de 22º pero con una máxima que trepará hasta los 34º y con vientos desde el norte durante la madrugada con ráfagas que llegarán a los 50 kilómetros por hora.

De todos modos, a partir de la mañana del lunes, según el reporte del SMN, las tormentas se harán presentes en Rosario. Las precipitaciones se mantendrán durante la tarde, en forma de tormentas aisladas, y también durante la noche, aunque ya como chaparrones.