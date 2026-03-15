La Capital | Zoom | Oscar

Domingo de Premios Oscar: todo lo que hay que saber sobre la gran ceremonia del cine

Con 16 nominaciones, "Pecadores" llega como la favorita en una gala donde tres artistas argentinos son candidatos

15 de marzo 2026 · 07:00hs
Se vienen los Oscar 2026 con alfombra roja

AP

Se vienen los Oscar 2026 con alfombra roja, transmisiones en vivo simultáneas y lo mejor de Hollywood.

Llegan los Oscar 2026, la premiación más importante de la industria cinematográfica. La 98ª edición de los galardones de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences será este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Por segundo año consecutivo, el conductor del evento será el comediante Conan O’Brien. La gran favorita de la noche es "Pecadores", que llega como la película más nominada con 16 candidaturas, un récord en la historia del galardón.

La gala se transmitirá en vivo para que el público de todo el mundo pueda seguir la ceremonia más importante de Hollywood. En la Argentina, se verá, desde las 21, a través de la señal de TNT, con comentarios y traducción en vivo al español. También se emitirá en su idioma original por TNT Series.

Como cada año, la gala reunirá a las mayores estrellas del cine internacional. Las nominaciones se anunciaron en enero y, desde entonces, la temporada de premios fue marcando a las grandes favoritas. Entre ellas se destacan "Pecadores", "Una batalla tras otra", "Marty Supremo", "Hamnet" y, en el rubro internacional, "El agente secreto".

Entre todos los nominados, además, hay presencia argentina en distintas categorías. Uno de los candidatos es el coguionista de "Sirat: trance en el desierto", la producción española nominada a Mejor Película Internacional.

También figura una productora argentina detrás de "Deux personnes échangeant de la salive", candidato al premio a Mejor Cortometraje de Ficción. Se suma una diseñadora de producción nacida en Los Ángeles pero hija de padres argentinos que trabajó en "Una batalla tras otra".

>> Leer más: Este domingo, llegan los premios Oscar: cómo verlos desde Argentina

Los grandes candidatos de los Oscar 2026

En toda temporada de premios, conforme avanzan las ceremonias se van definiendo las grandes favoritas.

En cuanto a Mejor Película, la carrera parece bastante encaminada para "Una batalla tras otra", dirigida por Paul Thomas Anderson, que hasta el momento ganó el máximo galardón en la mayoría de las premiaciones de la industria cinematográfica. De todos modos, existe una posibilidad de sorpresa con "Pecadores", que llega a la ceremonia tras haber roto el récord de nominaciones con 16 candidaturas.

La categoría de Mejor Película Internacional es la que concentra buena parte de la atención latinoamericana. Una de las grandes candidatas es "El agente secreto", del director Kleber Mendonça Filho, que podría convertir a Brasil en ganador por segundo año consecutivo en este rubro. El film se impuso en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards, pero se enfrenta a la noruega "Valor sentimental", que llegó a los Oscar con nueve nominaciones y que recientemente ganó el Premios Bafta.

Por su parte, las categorías de actuación son las que llegan con menos definición. Mejor Actor Protagónico parece inclinarse a favor de Timothée Chalamet por su trabajo en "Marty Supremo", luego de imponerse en la mayoría de los premios de la temporada. Sin embargo, la competencia se reavivó en los últimos días cuando el Screen Actors Guild (el sindicato de actores) premió a Michael B. Jordan por su doble papel en "Pecadores" durante los Screen Actors Guild Awards. Se suma que, en la recta final hacia los Oscar, Chalamet protagonizó una breve polémica tras un comentario en una entrevista que fue criticado por sectores del mundo del ballet y la ópera, algo que algunos analistas creen que podría influir en el ánimo de los votantes.

La categoría de Mejor Actriz Protagónica es la única que parece prácticamente definida. Jessie Buckley luce como la gran favorita por su interpretación en "Hamnet". La irlandesa viene de imponerse en prácticamente todas las ceremonias de la temporada, incluidos los Premios Bafta y los Screen Actors Guild Awards.

Los tres argentinos que estarán en los Oscar 2026

Aunque el film argentino "Belén", de Dolores Fonzi, no entró finalmente en la categoría de Mejor Película Internacional, el país cuenta con varios nominados locales a aspirar por un galardón.

Uno de los candidatos es Sebastián Fillol. El cordobés, de 49 años, es coguionista de "Sirat: trance en el desierto", la producción española nominada a Mejor Película Internacional. El productor y guionista está radicado en Barcelona desde el 2000, donde llegó por un beca universitaria. Allí, forjó su vínculo con Oliver Laxe, el director del film nominado. Y tiene formación en Letras, hizo la carrera de Realización Cinematográfica y el doctorado en Comunicación Audiovisual.

También está Violeta Kreimer, productora de "Deux personnes échangeant de la salive", candidato al premio de Mejor cortometraje de ficción. La joven nació en Vicente López (Buenos Aires) y a los 20 años se trasladó a París por un intercambio universitario mientras estudiaba la carrera de Ciencias Políticas, y terminó radicada allí.

Por último aparece Florencia Martín, diseñadora de producción que nació en Los Ángeles en 1985 pero sus padres son oriundos de Río Tercero, Córdoba. La productora es candidata por la película "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson. Se destacó en el área de escenografía. Entre sus contribuciones más exitosas figuran "Feud: Bette and Joan" (2017), "Manchester junto al mar" (2016) y "Aves de presa" (2020).

>> Leer más: "Es ignorancia": el director Dudamel se sumó a las críticas contra Timothée Chalamet

Los shows en vivo de los Oscar 2026

Además de los nominados, la gala contará con shows en vivo que llevarán al escenario algunas de las canciones originales de las películas del año.

Una de las presentaciones musicales estará dedicada a "Las guerreras K pop", candidata a ganar el galardón por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. El grupo HUNTR/X (o Huntrix), integrado por Rumi, Mira y Zoey, interpretará “Golden”.

La película más nominada de la gala, "Pecadores", también tendrá su presentación en vivo. Debido a que su canción original compite, la puesta contará con Miles Caton y Raphael Saadiq que interpretarán “I lied to you”.

>> Leer más: Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Noticias relacionadas
Lucrecia Martel vuelve a las salas de cine para hacer justicia por la comunidad indígena Chuschagasta en Nuestra Tierra

Estrenos de cine en Rosario: la nueva de Lucrecia Martel, dramas extranjeros y terror

es ignorancia: cada vez hay mas criticas hacia timothee chalamet

"Es ignorancia": cada vez hay más críticas hacia Timothée Chalamet

Sinners, la película de vampiros dirigida por Ryan Coogler, rompió un récord histórico al acumular 16 nominaciones en los premios Oscar

Llegan los Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

timothee chalamet se convirtio en el enemigo del mundo del ballet y la opera

Timothée Chalamet se convirtió en el "enemigo" del mundo del ballet y la ópera

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

Messi movete, porque Newells está apuntado y lo van a liquidar, la advertencia de Caruso Lombardi

"Messi movete, porque Newell's está apuntado y lo van a liquidar", la advertencia de Caruso Lombardi

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Lo último

La cirugía metabólica como alternativa para el tratamiento de la Diabetes Tipo 2

La cirugía metabólica como alternativa para el tratamiento de la Diabetes Tipo 2

La endometriosis deja de ser invisible gracias a nuevas técnicas de diagnóstico

La endometriosis deja de ser invisible gracias a nuevas técnicas de diagnóstico

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

El desembarco de Uber Eats y Mercado Delivery, que se suman a Rappi, podría reconfigurar el negocio en una ciudad donde Pedidos Ya está a la cabeza. ¿Cómo se reparte la torta hoy?

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

Por Nicolás Maggi
Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Milei pasa de un vuelo cómodo a una semana cargada de turbulencias

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei pasa de un vuelo cómodo a una semana cargada de turbulencias

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder
La Ciudad

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

La Justicia posa la lupa sobre supuestas denuncias falsas de abuso infantil

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia posa la lupa sobre supuestas denuncias falsas de abuso infantil

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Por Gustavo Conti
Ovación

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

Messi movete, porque Newells está apuntado y lo van a liquidar, la advertencia de Caruso Lombardi

"Messi movete, porque Newell's está apuntado y lo van a liquidar", la advertencia de Caruso Lombardi

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: Mi hermano no tuvo justicia, no la hay frente a la muerte

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: "Mi hermano no tuvo justicia, no la hay frente a la muerte"

Ovación
Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Por Gustavo Conti
Ovación

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Gran carrera de Franco Colapinto, primer punto en Alpine y debut triunfal de Kimi Antonelli

Central: Almirón valoró el doble esfuerzo, en un partido en que el equipo dio todo ante Banfield

Central: Almirón valoró "el doble esfuerzo", en un partido en que el equipo "dio todo" ante Banfield

A Ángel Di María le alcanzó con media hora para erigirse en el más importante de Central

A Ángel Di María le alcanzó con media hora para erigirse en el más importante de Central

Policiales
Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años
Policiales

Crimen en barrio Tablada: asesinaron a balazos a una joven de 18 años

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

La Ciudad
Ricardo El Grande Bontempi: No hay persona que no me salude en Arroyito

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Ricardo "El Grande" Bontempi: "No hay persona que no me salude en Arroyito"

Arroyito: el barrio que late y respira alrededor del fútbol

Arroyito: el barrio que late y respira alrededor del fútbol

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

Apps de delivery: nuevas empresas buscan crecer y destronar a la única líder

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar
Economía

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro
La Ciudad

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos
Economía

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

Caso $Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento
Politica

Caso $Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos
La Ciudad

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos

El vermut como plan social en Rosario: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería
La ciudad

El vermut como plan social en Rosario: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género
La Ciudad

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio
Policiales

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta
La Ciudad

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico
Zoom

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
Policiales

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos
La Región

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas
La Ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental
Salud

Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Por Martín Stoianovich

Policiales

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas
Policiales

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro
La Ciudad

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro