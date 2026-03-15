Domingo de Premios Oscar: todo lo que hay que saber sobre la gran ceremonia del cine

Llegan los Oscar 2026 , la premiación más importante de la industria cinematográfica. La 98ª edición de los galardones de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences será este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles . Por segundo año consecutivo, el conductor del evento será el comediante Conan O’Brien. La gran favorita de la noche es "Pecadores", que llega como la película más nominada con 16 candidaturas, un récord en la historia del galardón.

La gala se transmitirá en vivo para que el público de todo el mundo pueda seguir la ceremonia más importante de Hollywood. En la Argentina, se verá, desde las 21, a través de la señal de TNT, con comentarios y traducción en vivo al español. También se emitirá en su idioma original por TNT Series.

Como cada año, la gala reunirá a las mayores estrellas del cine internacional. Las nominaciones se anunciaron en enero y, desde entonces, la temporada de premios fue marcando a las grandes favoritas. Entre ellas se destacan "Pecadores", "Una batalla tras otra", "Marty Supremo", "Hamnet" y, en el rubro internacional, "El agente secreto" .

Entre todos los nominados, además, hay presencia argentina en distintas categorías. Uno de los candidatos es el coguionista de "Sirat: trance en el desierto", la producción española nominada a Mejor Película Internacional.

También figura una productora argentina detrás de "Deux personnes échangeant de la salive", candidato al premio a Mejor Cortometraje de Ficción. Se suma una diseñadora de producción nacida en Los Ángeles pero hija de padres argentinos que trabajó en "Una batalla tras otra".

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Los grandes candidatos de los Oscar 2026

En toda temporada de premios, conforme avanzan las ceremonias se van definiendo las grandes favoritas.

En cuanto a Mejor Película, la carrera parece bastante encaminada para "Una batalla tras otra", dirigida por Paul Thomas Anderson, que hasta el momento ganó el máximo galardón en la mayoría de las premiaciones de la industria cinematográfica. De todos modos, existe una posibilidad de sorpresa con "Pecadores", que llega a la ceremonia tras haber roto el récord de nominaciones con 16 candidaturas.

La categoría de Mejor Película Internacional es la que concentra buena parte de la atención latinoamericana. Una de las grandes candidatas es "El agente secreto", del director Kleber Mendonça Filho, que podría convertir a Brasil en ganador por segundo año consecutivo en este rubro. El film se impuso en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards, pero se enfrenta a la noruega "Valor sentimental", que llegó a los Oscar con nueve nominaciones y que recientemente ganó el Premios Bafta.

Por su parte, las categorías de actuación son las que llegan con menos definición. Mejor Actor Protagónico parece inclinarse a favor de Timothée Chalamet por su trabajo en "Marty Supremo", luego de imponerse en la mayoría de los premios de la temporada. Sin embargo, la competencia se reavivó en los últimos días cuando el Screen Actors Guild (el sindicato de actores) premió a Michael B. Jordan por su doble papel en "Pecadores" durante los Screen Actors Guild Awards. Se suma que, en la recta final hacia los Oscar, Chalamet protagonizó una breve polémica tras un comentario en una entrevista que fue criticado por sectores del mundo del ballet y la ópera, algo que algunos analistas creen que podría influir en el ánimo de los votantes.

La categoría de Mejor Actriz Protagónica es la única que parece prácticamente definida. Jessie Buckley luce como la gran favorita por su interpretación en "Hamnet". La irlandesa viene de imponerse en prácticamente todas las ceremonias de la temporada, incluidos los Premios Bafta y los Screen Actors Guild Awards.

Los tres argentinos que estarán en los Oscar 2026

Aunque el film argentino "Belén", de Dolores Fonzi, no entró finalmente en la categoría de Mejor Película Internacional, el país cuenta con varios nominados locales a aspirar por un galardón.

Uno de los candidatos es Sebastián Fillol. El cordobés, de 49 años, es coguionista de "Sirat: trance en el desierto", la producción española nominada a Mejor Película Internacional. El productor y guionista está radicado en Barcelona desde el 2000, donde llegó por un beca universitaria. Allí, forjó su vínculo con Oliver Laxe, el director del film nominado. Y tiene formación en Letras, hizo la carrera de Realización Cinematográfica y el doctorado en Comunicación Audiovisual.

También está Violeta Kreimer, productora de "Deux personnes échangeant de la salive", candidato al premio de Mejor cortometraje de ficción. La joven nació en Vicente López (Buenos Aires) y a los 20 años se trasladó a París por un intercambio universitario mientras estudiaba la carrera de Ciencias Políticas, y terminó radicada allí.

Por último aparece Florencia Martín, diseñadora de producción que nació en Los Ángeles en 1985 pero sus padres son oriundos de Río Tercero, Córdoba. La productora es candidata por la película "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson. Se destacó en el área de escenografía. Entre sus contribuciones más exitosas figuran "Feud: Bette and Joan" (2017), "Manchester junto al mar" (2016) y "Aves de presa" (2020).

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Los shows en vivo de los Oscar 2026

Además de los nominados, la gala contará con shows en vivo que llevarán al escenario algunas de las canciones originales de las películas del año.

Una de las presentaciones musicales estará dedicada a "Las guerreras K pop", candidata a ganar el galardón por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. El grupo HUNTR/X (o Huntrix), integrado por Rumi, Mira y Zoey, interpretará “Golden”.

La película más nominada de la gala, "Pecadores", también tendrá su presentación en vivo. Debido a que su canción original compite, la puesta contará con Miles Caton y Raphael Saadiq que interpretarán “I lied to you”.

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