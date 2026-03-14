En el día de su cumpleaños, Fito Páez presentó "Novela", historia de un romance en Villa Constitución

El músico rosarino brindó este viernes por la noche el tercer concierto de Casa Páez, con la presencia de la actriz Lorena Vega como hilo narrativo de la obra

Apenas pasadas las 21 de este viernes, Fito Páez se asomó al escenario del teatro El Círculo y el público estalló en un coro masivo para cantarle el feliz cumpleaños. La imponente acústica del teatro fue el marco ideal para ese abrazo sonoro . La noche era especial: en el día del festejo de cumpleaños número 63 Fito se preparaba para presentar por primera el álbum "Novela", su último y ambicioso disco que sonó en el orden como fue grabado, de principio a fin.

"Música, teatro y antropología, y posiblemente cine", prometió Fito en un preludio obligado antes de arrancar el show. Y cumplió. "Tengo que hacer esta intro —dijo— porque una vez que larga esto va hasta final". Y entonces habló de la historia de un romance , de Loka y de Jimmy, y de lo que sucede en "ese primer momento cuando alguien se enamora de otra persona". El encuentro entre la hija del dueño de ese pobre circo itinerante y de ese chico huérfano que vive con su tía Charo (como la tía de Fito) y tiene una banda de rock.

Como una ópera rock inspirada en el diseño creativo de "Quadrophenia" (The Who), en el universo que traza Fito en "Novela" hay una institución educativa de brujería —la Universidad Prix— "que inventé mucho antes que Harry Potter", aclaró entre risas el cantante rosarino. Es que si bien "Novela" fue lanzado en marzo de 2025 lo empezó a cranear en 1988 . En esa universidad de brujas, Maldivina y Turbialuz son enviadas por la rectora Rectitud Martirius a Villa Constitución, donde hay un circo y personajes como Julius, El hombre montaña, la Mujer Brabuda y Mr. Rattin, entre otros.

Una noche de música y teatro

El cantante rosarino desplegó anoche una puesta que combinó música y teatro, con la destacada presencia actoral de Lorena Vega como narradora de la pieza. Las pantallas acompañaron cada canción con una estética de cine de terror, western y psicodelia.

“Maldivina y Turbialuz deben rendir el más difícil examen: la formación de un romance perfecto. Rectitud Martirius, rectora de la Universidad, intentará que las chicas fracasen en su cometido. Esta es la historia de ese examen, de esa rivalidad, de un circo pobre itinerante por la provincia de Santa Fe y del encuentro de dos adolescentes, Loka y Jimmy. De todos los misterios que habitan el cosmos sólo uno no ha podido ser revelado", narró Lorena Vega, la actriz que encarna en pantalla a la psicóloga de la serie "Envidiosa". Fito apareció en escena y con apenas una luz cenital completó la frase: “El amor”.

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La de este viernes por la noche fue la tercera presentación de Fito en Rosario en el marco de Casa Páez, una serie de conciertos con entradas agotadas que comenzó el martes por la noche con un show sinfónico también en El Círculo y que siguió un día después con un recital íntimo de solo piano en el teatro Astengo.

La última parada será este domingo, cuando desde las 19.45, Fito salga a escena en un show gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera. En un recital que se prevé será multitudinario, el músico rosarino tocará sus grandes éxitos y se espera la participación de algunos invitados especiales.

Si bien el show de Fito Páez está anunciado para las 19:45, se invita a llegar un poco más temprano y disfrutar de los músicos teloneros. En particular, a las 18:20 tocará Luisina Cali y a las 18:45h se subirán al escenario Coki y los Killer Burritos.

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Dale alegría a mi corazón

En la presentación de este viernes, el músico rosarino ejecutó de punta a punta el disco "Novela". Desde "Universidad Prix" hasta "Esperanzas y tormentas", ante un teatro El Círculo a tope. Desde el oscuro lamento de "El último apagón" hasta el eléctrico y luminoso "Sale el sol".

Cuando llegó el saludo final y la banda se retiró del escenario para no volver el público se quedó con ganas de seguir. Y como en el inicio del show con el feliz cumpleaños cantado a coro, se volvió a vivir una conmovedora expresión de cariño, cuando de forma espontánea desde cada platea y palco comenzaron a cantar "Y dale alegría a mi corazón". Al principio, como un mantra susurrado de forma tímida, al final cantado a viva voz. "Y dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido al menos hoy".