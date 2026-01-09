La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

Según trascendió, el hijo mayor de la modelo le habría contado varios días más tarde acerca del delicado episodio vivido por la familia en las playas de Uruguay

El 31 de diciembre, Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados por guardavidas durante sus vacaciones

El cierre de 2025 dejó un fuerte susto para Martín Demichelis y su familia durante sus vacaciones en Punta del Este. El 31 de diciembre, el exjugador y sus hijos Bastián, Lola y Emma quedaron atrapados por el mar en la playa Laguna Escondida , en la zona de José Ignacio en Punta del Este.

El episodio ocurrió en un sector donde está prohibido bañarse debido a la peligrosidad de las corrientes. El exentrenador de River y sus tres hijos ingresaron al mar sin advertir el riesgo. En pocos minutos, las olas los arrastraron y les impidieron regresar a la orilla.

La situación se resolvió gracias a la intervención de dos rescatistas, que se encontraban fuera de servicio, y respondieron de inmediato al pedido de auxilio. Finalmente, lograron sacarlos del agua .

>> Leer más: Martín Demichelis y sus hijos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas en Punta del Este

Cómo se enteró Evangelina Anderson

Según se conoció en el programa "A la tarde" de América TV, Evangelina Anderson, madre de los hijos del exfutbolista, desconoció lo ocurrido durante varios días, a pesar de encontrarse también en Punta del Este por compromisos laborales.

El periodista Santiago Sposato reveló que la modelo recién tomó dimensión del hecho el 4 de enero, cuando la familia regresaba a Buenos Aires en avión. Fue Bastián, el hijo mayor, quien le comentó lo sucedido.

"A ella no le contaron en detalle lo que pasó. Cuando se lo contaron fue mucho peor", explicó el panelista. Según relató, Anderson se mostró indignada al conocer, de manera tardía, la gravedad del episodio.

Si bien Evangelina Anderson evitó hacer declaraciones públicas, compartió un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una referencia directa al susto vivido por su familia: "Gracias Dios por absolutamente todo", escribió la modelo en un posteo que rápidamente generó repercusión.