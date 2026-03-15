Fito Páez regresa a Rosario para ofrecer su corazón en el Monumento: lo que hay que saber antes del show

Fito Páez tocará gratis este domingo en el Monumento Nacional a la Bandera. Telonean músicos de Rosario y habrá cortes de tránsito desde las 15

Fito Páez ensayando en el Monumento a la Bandera. Llega un show que promete ser histórico

La ciudad se prepara para una noche histórica. Este domingo, Fito Páez vuelve a tocar en su querida Rosario con un recital gratuito y al aire libre que promete convocar a miles de personas frente al Monumento Nacional a la Bandera .

El show forma parte de su gira “Sale el sol” y será el cierre de una semana intensa en la ciudad que lo vio nacer. Tras presentaciones con entradas agotadas en el Teatro El Círculo y el Teatro Astengo , el músico eligió despedirse con un concierto abierto al público.

En cuanto a los músicos que subirán al escenario del Monumento previo al gran show de Páez, se trata de artistas locales. Abriendo la jornada tocará Luisina Cali y luego seguirá Killer Burritos , la legendaria banda de Coki Debernardi .

A qué hora toca Fito Páez en el Monumento

Si bien el show de Fito Páez está anunciado para las 19:45, se invita a llegar un poco más temprano y disfrutar de los músicos teloneros. En particular, a las 18:20 tocará Luisina Cali y a las 18:45h se subirán al escenario los Killer Burritos.

En la información oficial del gobierno provincial y la Municipalidad de Rosario, se aclaró que Páez no percibió honorarios por su presentación en la cuna de la bandera, por lo que se refuerza el carácter afectivo de su regreso a Rosario.

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Por su parte, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini, recomendó a quienes asistan al recital consultar previamente los sitios web oficiales de la provincia y del municipio, donde se publicará el mapa del evento con los accesos, puntos de encuentro, sectores de hidratación y ubicación de ambulancias.

Cortes de tránsito este domingo

Con respecto al operativo vehicular, se dispuso desde las 15 una serie de cortes de tránsito y, por otro lado, el ordenamiento del estacionamiento a lo largo de todo el encuentro. En este sentido, para los autos particulares se sumaron dos zonas de estacionamiento. Ambos sectores son sobre avenida Belgrano: hacia el sur, desde calle San Juan hasta Av. Pellegrini. Y hacia el norte, desde Buenos Aires hasta la bajada Sargento Cabral, en la zona de la ex Aduana.

En tanto, en otros dos tramos de avenida Belgrano también habrá lugares de estacionamiento exclusivo para motos y personas con discapacidad.

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Operativo especial en el Monumento

Por su parte, en paralelo la Secretaría de Control y Convivencia dispuso, junto a la Policía de Santa Fe, un operativo especial en un cuadrante lindero al predio para disuadir y retirar cuidacoches y así evitar situaciones conflictivas, extorsiones o abusos, siempre corroborando también los antecedentes penales.

Además, se anunció que habrá presencia del personal del Sies y de Protección Civil, tanto de la Municipalidad como de la Provincia, para intervenir ante cualquier eventualidad durante la jornada.

Con respecto a las interrupciones en el flujo vehicular, las mismas serás desde las 15 y hasta el final de la jornada en los siguientes puntos:

* Avenida Belgrano y San Juan

* Avenida Libertad y San Juan

* R. Domínguez y F. de Navarra

* Avenida Belgrano y Rioja (La Fluvial)

* Avenida Belgrano y Buenos Aires

* Avenida Belgrano y Laprida

* Avenida Belgrano y Sargento Cabral

* Avenida Belgrano y L. Porta

* Avenida Belgrano y Pasaje de las Artes

* 1° de Mayo y Rioja

* Córdoba y Juan Manuel de Rosas

* Córdoba y Buenos Aires

* Santa Fe y Buenos Aires

* San Lorenzo y Laprida

Una semana con Fito Páez en Rosario

Fito desembarcó este martes con Casa Páez, una propuesta que combina distintos formatos musicales y escenarios cargados de significado para la historia del artista.

En el Teatro El Círculo, Fito presentó por primera vez "Del 63", el álbum que dio inicio a su carrera solista. El martes pasado lo encontró nuevamente habitando ese emblemático espacio rosarino con una versión sinfónica. En esa oportunidad, ofreció un variadísimo repertorio donde tocó los temas más populares y conocidos ("Dar es dar", "11 y 6" y "Yo vengo a ofrecer mi corazón", por ejemplo) hasta perlitas perdidas que no suelen escucharse en sus recitales (temas propios como "Romance de la pena negra" o música de Sui Generis como "Canción para mi muerte").

El miércoles, Fito se presentó en el Teatro Astengo, en el mismo lugar donde muchos años atrás vio por primera vez un concierto de La Máquina de Hacer Pájaros, acontecimiento que cambió su cabeza para siempre y que lo decidió a convertirse en músico.