Netflix: tres miniseries imperdibles para este fin de semana

La plataforma renovó su catálogo con todo tipo de géneros. Misterio, historia, romance y drama caracterizan a las series más vistas. De qué se tratan

La incorporación de nuevas producciones al catálogo de Netflix siempre causa furor entre los usuarios, que tarde o temprano van eligiendo sus historias favoritas para envolverse en maratones interminables. Es así que la plataforma quedó repleta de historias para todo tipo de preferencias. Pero elegir entre ellas se vuelve una tarea compleja.

La oleada de títulos nuevos que llegaron este mes dieron mucho de qué hablar. Tal es así que producciones recién incorporadas se quedaron con los primeros lugares entre lo más visto.

Pero con tanto para ver, muchas veces resulta difícil encontrar la serie perfecta. Por eso, a continuación, una lista de las producciones de distintos géneros que los usuarios están eligiendo por encima de cualquier otra propuesta y que vale la pena conocer.

Tres series recomendadas en Netflix

"Los dinosaurios"

Esta semana se encuentra entre lo más visto una serie llamada “Los dinosaurios” y es totalmente lógico. Estos animales históricos siempre han despertado un genuino interés por su paso por la Tierra. En este caso, Netflix trae una propuesta más que llamativa, con la producción ejecutiva de Steven Spielberg.

Narrada por el ganador del Oscar Morgan Freeman, la miniserie de 4 capítulos cuenta la historia de los 165 millones de años en los que los dinosaurios dominaron el planeta, desde su evolución y su dominio hasta su final.

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"Esa noche"

Las estrellas de Netflix, Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, protagonizan una historia de suspenso y secretos que los amantes de los crímenes en Netflix no se pueden perder. En tan solo 6 capítulos, este thriller basado en la novela “That Night” de la autora británica Gillian McAllister, promete tensión, peligro e inquietud.

“Tres hermanas. Una muerte. Un sinnúmero de mentiras. Cuando sus vacaciones se vuelven una pesadilla, ¿hasta dónde son capaces las hermanas Arbizu para protegerse?”, adelanta su sinopsis. La serie está ambientada en República Dominicana y gira sobre los accidentes y la responsabilidad sobre ellos.

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"Love life"

Esta serie cosecha un par de años en streaming ya que fue estrenada en 2020 en HBO Max. Recientemente, Netflix sumó las dos temporadas a su plataforma y es una gran opción para quienes disfrutan de las comedias románticas. Está protagonizada por Anna Kendrick en la primera temporada y por William Jackson Harper en la segunda.

Se trata de una miniserie de antología romántica donde sus protagonistas experimentan los pros y los contras de las citas modernas. En cada temporada, el foco está puesto sobre un personaje y su vida amorosa, desde su primer romance hasta el último. Así, el espectador puede seguir, junto con los protagonistas, el camino y las personas que los llevan a su desenlace. Ideal para pochoclear y distenderse, “Love Life” aborda el amor con una perspectiva contemporánea y entretenida.