Fútbol Femenino de AFA: Newell's se estrenó con un empate ante San Luis en el Centro Griffa

Las chicas de Newell's, que son el máximo exponente de Rosario en los torneos a nivel nacional, no pudieron vencer a San Luis, pero se mostraron competitivas.

Newell's se mostró como un equipo competitivo en la primera fecha del torneo femenino de primera división de AFA.

El fútbol femenino de Newell’s , luego de un gran 2025 ya que fueron campeonas en la Copa Federal ganándole la final a Boca y en el torneo Apertura donde se consagraron frente a Central como visitante, debutaron en 2026 este domingo en AFA. Fue con un empate 0 a 0 ante San Luis F.C. en el Centro Griffa.

Las rojinegras ahora tienen como entrenador a Gastón Aguirre, de gran trabajo con las juveniles, y un equipo más terrenal sin figuras como Mariana Larroquette o Daiana Falfán, jugadoras históricas de la selección nacional. Aunque armaron un equipo competitivo con algunas incorporaciones y varias chicas del club como Julieta Aguilar de tan solo 15 años que tiene un gran futuro.

El partido no entregó muchas situaciones de gol en el primer tiempo. Newell’s intentó arrimar peligro más que nada a través de la pelota parada como aquel remate de Cepeda a los 6’ que se fue por encima del travesaño luego de un saque de esquina.

Pero le costaba juntar pases para llegar al área de Rengifo, que ahora es la arquera de San Luis y antes defendía la valla rojinegra.

Con el correr de los minutos fueron las visitantes a través del juego de Cordero y Dubra quienes intentaron arrimarse al arco defendido por Érica Correa, pero si bien se mostró más punzante, le faltó la puntada final para convertir.

La más clara de esta primera parte fue a los 23’ cuando la delantera visitante Victoria Vázquez quedó mano a mano con Correa, pero la guardameta local ganó el duelo.

La segunda mitad arrancó con el formato de la primera etapa. Si bien Newell’s trataba de salir desde el fondo en forma prolija, algunos errores le dieron más de un dolor de cabeza. Vázquez (50’) casi anota el 1 a 0, pero la pelota dio en el palo cuando Correa estaba vencida.

La Lepra se arrimó con Julieta Aguilar a los 62’, pero dos minutos después fue Milagros Rivas (otra ex Newell’s) que se perdió el primero para la visita. El cotejo se hizo de ida y vuelta y Luna González, de tiro libre, casi adelanta a las de Gastón Aguirre a los 65’.

Aunque esta mitad se hizo más cortada ya que el físico de las jugadoras comenzó a pesar en partido. La Lepra mejoró a partir de los cambios, pero la última fue para San Luis a los 90+5, pero Correa, la figura de la cancha pudo mantener el arco en cero.

La formación de Newell's y las edades de las jugadoras

Newell’s formó con: Érica Bárbara Correa (33 años); María Belén Raffaelli (22), Pilar Sabransky (18), María Victoria Vives (33) y Juana Porta (21); Brenda Lihuen Flores Sine (20), Pilar Cepeda (22), Shania Yasmín Díaz (22) y Martina Belén Romero (19); Brisa De Angelis (23) y Julieta Aguilar (15).

Suplentes: Ghía Salij (19 años), Aldana Narváez (24), Agustina Lucía Vaudagna (19), Antonella Tamara Chazarreta (20), Romina Giselle Luna González (37), Aylín Sofía Benítez (21), Clarisa Paolorrossi (26), Julieta Bastus (22) y Damaris Sequeira (28)

Cambios: ET Luna González x Díaz; 60’ Sequeira x Romero; 80’ Narváez x Bastus; 80’ Vives x Flores.; 87’ Paolorrosi x De Ángelis.

La agenda rojinegra

El fixture de las rojinegras continuará en ante Lanús (V) en la segunda fecha. Luego enfrentará en las jornadas subsiguientes a Boca (L), Ferro (V), Talleres de Córdoba (L), San Lorenzo (V), Racing (L), Sindicato Argentino de Televisión (L), Gimnasia (V), Banfield (L), River (V), Belgrano (L), Huracán (V), Independiente (L) y cerrará el torneo ante Unión en Santa Fe.