"Messi movete, porque Newell's está apuntado y lo van a liquidar", la advertencia de Caruso Lombardi

El ex técnico de Newell's y actual columnista de TV lanzó una dura advertencia sobre los arbitrajes que a su entender perjudican al club del Parque

Como de costumbre el director técnico Ricardo Caruso Lombardi, que dirigió a Newell's en 2007 y 2008, en 28 partidos: con 13 victorias, 6 empates y 9 derrotas, tuvo términos durisímos hacia el arbitraje en su rol de columnista de TN Deportivo y esta vez hizo mención a Lionel Messi, actual campeón del mundo y confeso hincha leproso.

"Newell's está apuntado", lanzó Ricardo Caruso Lombardi con énfasis y además dijo con su habitual verborragia: "Messi movete, porque a Newell's lo van a liquidar. Y se los digo ahora. A Newell's lo van a cocinar", en referencia a los arbitrajes que a su entender están perjudicando al club leproso.

Caruso recordó que ahora "Newell's juega con Lanús y lo dirige a Amiconi, ojo lo que vas a hacer, y Echavarría en el Var, ojo que vamos a estar mirando el partido". Fue la advertencia del DT hacia los colegiados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gravep/status/2032937460976513532&partner=&hide_thread=false Segun Csruso a Newells lo van a liquidar. https://t.co/Sec30pTUG7 — Pablo Gravellone (@gravep) March 14, 2026

El canto de Caruso a Messi

La Lepra enfrenta este martes, a las 19, a Lanús en La Fortaleza por la fecha once del Apertura, por la zona A. El árbitro será Bruno Amiconi, el asistente 1: Gerardo Lencina, el 2: Marcelo Errante, el cuarto: Kevin Alegre y en el VAR estará Pablo Echavarría junto a Mariano Ascenzi en el AVAR.

Entonces Caruso apeló a un canción de cancha y coreó: "Movete Messi, movete, movete, dejar de joder. Empiecen a moverse, se los aclaro ahora que falta mucho para terminar el campeonato. No pasa porque tenés un buen o un mal equipo, yo voy un poquito más allá. Les digo información pura, no ando con vueltas".

Caruso contó que en el empate 1 a 1 ante Platense de esta semana en el Coloso al gol de "Walter Mazzantti del final a otros equipos no se lo anulaban y les hubieran cobrado gol. Hubo un agarroncito previo (del pibe Facundo Guch a Tomás Silva) y se basaron en eso. Además el VAR no le avisó al árbitro por un posible penal en la última jugada a favor de Newell's".