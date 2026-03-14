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"Messi movete, porque Newell's está apuntado y lo van a liquidar", la advertencia de Caruso Lombardi

El ex técnico de Newell's y actual columnista de TV lanzó una dura advertencia sobre los arbitrajes que a su entender perjudican al club del Parque

14 de marzo 2026 · 20:32hs
Caruso Lombardi dirigió a Newells en 2007 y 2008.

Caruso Lombardi dirigió a Newell's en 2007 y 2008.

Como de costumbre el director técnico Ricardo Caruso Lombardi, que dirigió a Newell's en 2007 y 2008, en 28 partidos: con 13 victorias, 6 empates y 9 derrotas, tuvo términos durisímos hacia el arbitraje en su rol de columnista de TN Deportivo y esta vez hizo mención a Lionel Messi, actual campeón del mundo y confeso hincha leproso.

"Newell's está apuntado", lanzó Ricardo Caruso Lombardi con énfasis y además dijo con su habitual verborragia: "Messi movete, porque a Newell's lo van a liquidar. Y se los digo ahora. A Newell's lo van a cocinar", en referencia a los arbitrajes que a su entender están perjudicando al club leproso.

Caruso recordó que ahora "Newell's juega con Lanús y lo dirige a Amiconi, ojo lo que vas a hacer, y Echavarría en el Var, ojo que vamos a estar mirando el partido". Fue la advertencia del DT hacia los colegiados.

Leer más: En Newell's, a Mazzantti lo siguen de cerca para ver si puede ir de arranque contra Lanús

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El canto de Caruso a Messi

La Lepra enfrenta este martes, a las 19, a Lanús en La Fortaleza por la fecha once del Apertura, por la zona A. El árbitro será Bruno Amiconi, el asistente 1: Gerardo Lencina, el 2: Marcelo Errante, el cuarto: Kevin Alegre y en el VAR estará Pablo Echavarría junto a Mariano Ascenzi en el AVAR.

Entonces Caruso apeló a un canción de cancha y coreó: "Movete Messi, movete, movete, dejar de joder. Empiecen a moverse, se los aclaro ahora que falta mucho para terminar el campeonato. No pasa porque tenés un buen o un mal equipo, yo voy un poquito más allá. Les digo información pura, no ando con vueltas".

Caruso contó que en el empate 1 a 1 ante Platense de esta semana en el Coloso al gol de "Walter Mazzantti del final a otros equipos no se lo anulaban y les hubieran cobrado gol. Hubo un agarroncito previo (del pibe Facundo Guch a Tomás Silva) y se basaron en eso. Además el VAR no le avisó al árbitro por un posible penal en la última jugada a favor de Newell's".

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