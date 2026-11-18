Sin colectoras, el proyecto suspende las Paso en 2027 e incorpora Ficha Limpia. El oficialismo busca llevarlo al recinto el jueves 26

Con Patricia Bullrich al frente de las negociaciones, el gobierno tuvo que trajinar para conseguir las firmas para la reforma electoral.

Después de retirar las listas colectoras y aceptar cambios reclamados por sus aliados, el gobierno nacional consiguió este miércoles en el Senado las firmas para el dictamen de la reforma electoral . El proyecto suspende las Paso para los comicios de 2027 y el oficialismo pretende llevarlo al recinto el jueves 26 de noviembre.

La Libertad Avanza reunió 11 avales en la comisión de Asuntos Constitucionales, uno más de los diez necesarios . A los seis representantes del oficialismo se sumaron los radicales Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Flavio Fama, y los senadores de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo. Los dos últimos firmaron en disidencia y Fama lo hizo en disidencia parcial.

La negociación con los aliados se extendió durante varias horas, tras el fracaso del intento de dictaminar el martes. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, anunció las concesiones con las que buscó destrabar el acuerdo. La principal fue eliminar las colectoras , que hubieran permitido a distintas listas legislativas compartir una misma candidatura presidencial.

Ese mecanismo había sido negociado con gobernadores radicales, pero encontró resistencias en el PRO y en fuerzas provinciales. Su inclusión, pensada para sumar apoyos a la suspensión de las primarias, terminó por complicar el respaldo al conjunto del proyecto. Bullrich aseguró que alcanzó un acuerdo político con la UCR para avanzar sin ese punto.

La suspensión de las Paso regirá únicamente para 2027. El resto de las modificaciones tendrá carácter permanente, una distinción que el oficialismo aclaró ante los cuestionamientos de la oposición sobre el alcance temporal de los cambios.

Los cambios que trae la reforma electoral

El dictamen incorpora Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas confirmadas en segunda instancia. También habilita la afiliación digital a los partidos y modifica la boleta única de papel: agrega un casillero para votar la lista completa y permite incluir categorías provinciales cuando las jurisdicciones adhieran y celebren sus elecciones junto con las nacionales.

Otro eje es la flexibilización de la veda. El texto elimina restricciones a actividades comerciales, culturales y sociales durante la jornada electoral, además de modificar las reglas de difusión de publicidad. Los debates presidenciales dejarán de ser obligatorios en la primera vuelta y se exigirán solamente si hay balotaje.

¡GRAN DÍA EN EL CONGRESO!



Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política:



- Sin PASO

- Sin colectoras

- Con Ficha Limpia

- Se reducen 50% los espacios cedidos de publicidad.

- Y chau a la veda… pic.twitter.com/ZBFEkjbLeO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 18, 2026

En materia de financiamiento, el oficialismo resignó la eliminación total de los espacios gratuitos de publicidad electoral en radio y televisión. La nueva versión acordada reduce esos espacios a la mitad. Además, los aportes privados a las campañas conservarán el tope del 2%, frente a la intención inicial de habilitarlos sin límites.

La reforma también termina con la elección directa de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur. Las legislaturas provinciales designarán a los 24 correspondientes a los distritos regionales. Los otros 19 se repartirán entre las cámaras nacionales: Diputados elegirá a doce y el Senado, a siete.

Este jueves, sesión

Antes del debate electoral, el Senado sesionará este jueves, desde las 11. El temario acordado en Labor Parlamentaria incluye las leyes de discapacidad y propiedad privada y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

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También se tratará la ley Joaquín, que fija medidas de seguridad para arcos, aros y otros elementos deportivos y juegos de plaza. La convocatoria fue consensuada por los jefes de bloque en una reunión encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.