La producción, realizada en conjunto con Personal, llegará a Flow y tendrá ocho capítulos dedicados a revivir la expedición científica

La campaña Talud Continental IV, desarrollada por científicos del Conicet y el Schmidt Ocean Institute, tendrá su propia serie documental

La histórica expedición científica que fue furor en 2025 tendrá su propia serie documental . “Vida submarina” llegará en diciembre a Flow y repasará el fenómeno que acercó a millones de personas a la ciencia, junto a los especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) .

Durante once días, entre el 23 de julio y el 11 de agosto de 2025, científicos del Conicet, en conjunto con el Schmidt Ocean Institute, se adentraron en aguas profundas para investigar las especies que habitan el Cañón Submarino Mar del Plata. Pero no lo hicieron solos: miles de argentinos siguieron la expedición día a día a través de las transmisiones en vivo . El proyecto “Talud Continental IV” llegó a reunir a más de 60 mil espectadores conectados de manera simultánea.

Además, la transmisión permitió revelar al mundo la existencia de especies nunca antes vistas en aguas argentinas, como el pulpo “Dumbo” y la “estrella de mar culona”, tal como las bautizaron los seguidores en las redes sociales.

Ahora, el acontecimiento que despertó la curiosidad de millones de personas y acercó la ciencia a los hogares tendrá su propia serie documental.

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Qué se sabe sobre "Vida submarina"

El Conicet anunció el lanzamiento de “Vida submarina”, una serie documental realizada en conjunto con Personal, que repasará los detalles de la expedición científica Talud Continental IV, desarrollada en 2025 en el Cañón Submarino Mar del Plata.

La producción se estrenará en diciembre a través de la plataforma Flow y contará con ocho capítulos. A lo largo de la serie, los espectadores podrán redescubrir la expedición mediante imágenes inéditas y testimonios de los científicos que participaron de la investigación.

“El estreno se enmarca en el acuerdo estratégico entre el CONICET y Personal, que busca ampliar el alcance de la comunicación de la ciencia y la tecnología y acercar las investigaciones que se realizan en el país a más y nuevas audiencias, a través de distintos formatos y plataformas”, detallaron desde el CONICET en el anuncio del estreno.

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