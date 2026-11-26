Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 26 de noviembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.

Después de 16 años, Ben Stiller y Robert De Niro regresan a la pantalla grande con “La nueva Focker”, la cuarta entrega de la franquicia de comedia que comenzó en el año 2000 con "La familia de mi novia". Dirigida por John Hamburg, la nueva película suma a Ariana Grande al elenco y propone una historia en la que el Círculo de Confianza se amplía con la llegada de una nueva integrante.

Greg Focker (Ben Stiller) sigue siendo un padre sobreprotector, incluso con sus hijos ya adultos. Su ansiedad se desata cuando Henry (Skyler Gisondo, de Superman) llega a casa junto a su formidable nueva novia, Olivia (Ariana Grande), para celebrar el cumpleaños número 80 de Jack Byrnes (Robert De Niro), su suegro, que continúa siendo tan intimidante como siempre. La preocupación de Greg aumenta cuando todos reciben a Olivia con los brazos abiertos, incluso Jack, y Henry revela que tiene pensado pedirle matrimonio. Convencido de que la joven está manipulando a su hijo, Greg decide descubrir la verdad.

Así comienza un fin de semana desastroso, en el que la rivalidad entre el futuro suegro y su nuera se desata en distintos escenarios: desde un avión y la cocina hasta una ruta ciclista.

El elenco se completa con Teri Polo, Blythe Danner, Beanie Feldstein y Eduardo Franco.

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►”Hechizo: Bienvenidos a Hexe”. Estados Unidos, 109 minutos

Los más chicos y las familias también tendrán su lugar en la cartelera de Rosario con “Hechizo: Bienvenidos a Hexe”, una nueva película de aventura y animación que invita a descubrir un mundo mágico.

La historia sigue a Billie Doe, una adolescente impulsiva y poco convencional que descubre que tiene habilidades mágicas secretas. Este hallazgo la lleva a abandonar los suburbios y adentrarse en Hexe, un reino mágico. Allí, Billie deberá unir fuerzas con su cautelosa madre, Alice. Juntas, se embarcarán en una aventura para descubrir misterios familiares que podrían cambiar para siempre el mundo de las brujas.

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►”Puedes verlo todo”. Estados Unidos, 175 minutos

Un documental que viene dando de qué hablar desde hace tiempo llega a los cines de Rosario. Se trata de “Puedes verlo todo”, una propuesta dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim que sigue de cerca a Elizabeth Holmes, la polémica fundadora de una empresa de Silicon Valley.

Treinta y cuatro días antes de ingresar en prisión, Holmes invita a un equipo de rodaje escéptico a documentar cada uno de sus movimientos. Lo que comienza como un retrato íntimo de una enigmática delincuente se transforma en un viaje al abismo, tan desconcertante como fascinante, que se extiende durante tres años.

De la mano de Fielder y Oppenheim, la película propone una mirada singular sobre la figura de Holmes y los acontecimientos que la llevaron a convertirse en una de las protagonistas más polémicas del mundo empresarial.

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►"Ramayana: El nacimiento de una leyenda” Argentina, 110 minutos

Desde India llega a la cartelera otra gran propuesta para disfrutar en familia: “Ramayana: Rise of a Legend”, una película de aventura y fantasía.

La historia sigue a Rama, un príncipe marcado por el sacrificio, y a Ravana, un rey inmortal impulsado por la venganza. Sus destinos quedarán unidos por una profecía que dará forma a esta épica aventura.

►”Bichos del mar” . Argentina, 81 minutos.

La expedición del Conicet que fue furor en 2025 llega a los cines con el documental "Bichos del mar", a cargo de Francisco Bendomir y Tatiana Lichtensztein. Después de diez años intentando volver al mar, un equipo de científicos consigue que un instituto de investigación oceanográfica de Estados Unidos le otorgue 20 días a bordo de un buque equipado con tecnología de punta. Es julio, pleno invierno en Mar del Plata, y 25 integrantes del equipo —23 biólogos, una geóloga y un artista muy particular— se embarcan en el Falkor (too), la misión es obtener imágenes y recolectar muestras de la fauna local.

Las inmersiones se transmiten en vivo por YouTube, pero al principio el interés es escaso: apenas unos 200 espectadores. Para aprovechar cada hora en alta mar, el equipo se divide en dos turnos de 12 horas y pronto surge una competencia por ver cuál consigue más audiencia.

Todo parece un juego hasta que, una mañana, a 1.195 metros de profundidad, encuentran una estrella cuyo parecido con Patricio Estrella, de Bob Esponja, la convierte en un fenómeno viral. Cada vez más personas se suman a mirar la expedición, hasta que la transmisión se transforma en la más vista del país. Y, aun así, nadie logra explicar del todo lo que ocurrió.

Mientras el país sigue pendiente, el streaming se adueña durante el día de las pantallas de escuelas, oficinas y gimnasios. Por las noches, decenas de miles de espectadores acompañan, insomnes, a estos científicos que, entre la euforia y el agotamiento, intuyen que están protagonizando un hecho irrepetible. Pero cuando finalmente vuelven a tierra firme, los espera un destino que, en una historia como esta, solo podría llamarse la nada.

►”El héroe de Berlín”. Alemania, 113 minutos.

Micha Hartung, dueño de un videoclub berlinés al borde de la quiebra, lleva una vida gris hasta que un periodista que prepara una entrevista por el 30º aniversario de la caída del Muro descubre su nombre en antiguos archivos de la Stasi. Según los documentos, Micha habría sido el responsable de una fuga masiva de Alemania Oriental, un episodio que lo convierte inesperadamente en héroe nacional. De pronto, la fama y el reconocimiento transforman su vida, aunque no todo es tan simple como parece.

►"Lu & Pau" . Argentina, 71 minutos

Se estrena en el cine El Cairo la película argentina protagonizada por Lorena Vega, que viene de destacarse en "El barro" y "Envidiosa", y Paula Manzone.

Lu & Pau cuenta la historia de Jessi, una mujer que está a punto de ir presa por diez años. Para evitarlo, Lu, su hermana, y Pau, su mejor amiga, idean un plan insólito: asaltar tres financieras en un solo día para conseguir los dólares y sobornar al fiscal.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 26 de noviembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

►"Juegos del hambre: amanecer en la cosecha" (Ciencia Ficción): Mucho antes de que Katniss Everdeen se ofreciera como tributo, existió otro sobreviviente. La historia nos lleva 24 años antes de los eventos de la saga original, al amanecer del día de la cosecha de los 50° Juegos del Hambre, conocidos como el Second Quarter Quell. En esta edición especial, el Capitolio impone una regla brutal: cada distrito deberá enviar el doble de tributos, convirtiendo la arena en el espectáculo más cruel jamás visto.

►"Yo soy Rocky" (drama): Esta es la historia real detrás de una de las películas más icónicas de todos los tiempos. Un actor desconocido, sin dinero ni contactos, tenía una sola convicción: no solo escribiría Rocky, sino que él sería Rocky Balboa. Rechazado una y otra vez por los estudios, Sylvester Stallone lo apostó todo por sí mismo y se negó a ceder el papel, incluso cuando le ofrecieron una fortuna por hacerlo. El resultado: la película que redefinió el género del "underdog".

►”Perfume, una película de María Gabriela Epumer"(documental): Un viaje musical que rescata la obra de María Gabriela Epumer, una artista sensible y magnética. Con un talento innovador creaba y tocaba rock en los ’80 y ’90 como integrante de Viuda e Hijas de Roque Enroll, guitarrista de Charly García y música solista. Veinte años después de su prematura muerte accedemos a 50 horas de material filmado por ella: conciertos multitudinarios y momentos de profunda intimidad en estudios de grabación y en su hogar.

►" Ebenezer: los fantasmas de Navidad" (aventura): Cuando Charles Dickens publicó su novela corta A Christmas Carol, presentó al mundo a uno de los antihéroes más notorios de la literatura: Ebenezer Scrooge, un hombre cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de avaricia y egoísmo. Ahora, el aclamado cineasta Ti West trae de vuelta a la pantalla grande a este misántropo avaro en su proyecto más ambicioso hasta la fecha: un relato sobrenatural de atmósfera sombría con un elenco de primer nivel. Johnny Depp encabeza el reparto como Scrooge, acompañado de Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, con Tramell Tillman e Ian McKellen.

►"El gato con sombrero" (aventura): Haciendo lo que mejor sabe hacer, el Gato—con la voz de Bill Hader—difunde alegría a los niños de una manera divertida, icónica y singularmente irreverente, llevándolos a ellos y a la audiencia en un viaje fantástico por un mundo que nunca han visto antes. En la película, nuestro héroe enfrenta su tarea más difícil hasta ahora para el I.I.I.I. (Instituto para la Institución de Imaginación e Inspiración, LLC): animar a Gabby y Sebastian, una pareja de hermanos que están luchando con su mudanza a un nuevo pueblo. Conocido por llevar las cosas demasiado lejos, esta podría ser la última oportunidad de este agente del caos para demostrar su valía o perder su sombrero mágico.

►"El bosque salvaje: Wildwood" (animación): Cuando el hermanito de Prue McKeel es raptado por una bandada de cuervos, se verá obligada a emprender una desesperada misión de rescate. Acompañada por su torpe pero leal compañero de clase Curtis Mehlberg, Prue se adentra en un mundo de animales parlantes, bandidos y poderosos personajes movidos por el dolor y la ambición. A medida que ambos se ven arrastrados a un conflicto que amenaza el equilibrio del bosque, Prue deberá descubrir una fortaleza y una determinación que nunca supo que poseía. Si quiere salvar a su hermano y proteger el frágil futuro de Wildwood, tendrá que arriesgarlo todo.

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Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Cinépolis

2x1 en Cinemark Hoyts

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.