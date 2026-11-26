El periodista bonaerense Federico Winer, quien vive y trabaja en Alemania, presentará el libro “Fontanarrosa ¡genio!” este sábado, a las 17, en el Centro Cultural, en el marco del Festival Fontanarrosa

Federico Winer: “Soy de Banfield, donde me crié, y de Central, del que siempre me sentí muy cercano porque mi abuelo y mi papá son hinchas de Central”

El libro “Fontanarrosa, ¡genio!” , de Federico Winer , será presentado por Homo Sapiens el sábado, a las 17, en el Cultural Fontanarrosa. La actividad formará parte de la segunda edición del Festival Fontanarrosa y contará con la participación de los escritores rosarinos Héctor Hugo Cardozo y Fabián Bazán .

El periodista Héctor Hugo Cardozo, quien trabajó en la vieja LT2 y en Clarín, uno de los rosarinos que más conoció al Negro, declaró a este diario que “lo conocí en la década del 70. En esos años yo trabajaba como corresponsal de deportes en Clarín y, a veces, coincidíamos cuando él llevaba sus dibujos y yo estaba ahí. La relación amistosa recién se dio cuando el Negro empezó sus columnas humorísticas en cada partido de la selección: La hermana Rosa y sus pronósticos. Teníamos, con Horacio Pagani, la costumbre de ir a cenar en La Raya, de Ortiz de Ocampo, Edelweiss o Fechoría y desde esas reuniones surgió la amistad. Y se profundizó en los Mundiales de Estados Unidos y Francia. El se sumó desde el primer partido. Muchas noches, muchas anécdotas, muchas historias. Recuerdos que aún siguen vigentes. La declaración de ciudadano lustre o el homenaje en el Congreso me despierta una gran nostalgia”.

Consultado sobre el significado de la obra del Negro, Cardozo sostiene que “Fontanarrosa forma parte de la cultura popular por derecho propio. Su talento y su imaginación son un sello o una huella imborrable en nuestra historia. No solamente popular. Fue, es y será un referente de la literatura. Cada obra es un legado que le dejó al universo de las letras”.

Y sobre la veracidad de una frase del Negro cuando rechazó una oferta laboral en Europa porque “los domingos tengo que ir a ver a Central”, Cardozo confía: “No puedo afirmarlo, pero si dicen que lo dijo, no lo dudo. Fue un fana de Central sabio. De esos que sufren y gozan en silencio. Buenos Aires nunca lo tentó y confirmó en el tiempo, si es necesario, su sentido de pertenencia con Rosario y sus afectos. Es decir, un homenaje a la vida que eligió vivir”.

"Soy de Banfield y de Central"

Federico Winer es un bonaerense de Banfield, a principios de siglo emigró a Barcelona y vivió en varios países europeos. Reside en Alemania, donde investiga IA orientada a la seguridad convergente y es doctor en Tecnología y Ecosistemas de Datos por la Universidad de Loughborough, en Gran Bretaña. En 2025 publicó “Banfield, ni un día aburrido en 130 años” y ahora presentó en Buenos Aires “Fontanarrosa ¡genio!”. “Soy de Banfield, donde me crié, y de Central, del que siempre me sentí muy cercano porque mi abuelo y mi papá son hinchas de Central” asegura a La Capital.

–¿De dónde viene tu berretín con el Negro Fontanarrosa?

–Empecé a leerlo de chico porque mi mamá, Alicia, era fanática y me pasaba las tiras según la edad que yo tenía. Con los años entendí lo que ella ya sabía: que Fontanarrosa fue de los escritores más versátiles que hubo en toda América y que brillaba tanto en un chiste de cuatro cuadros como en un cuento o en una novela como “Best Seller”. Este libro es, en parte, un agradecimiento que llega con 30 años de demora. Cuando empecé como periodista en Clarín, el Negro ya publicaba sus tiras en el mismo diario. Nunca coincidimos en un pasillo y creo que, si me lo hubiera cruzado, no le habría dicho nada de pura vergüenza.

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–“Uno es más fiel a una camiseta que a una mujer” dijo en su primera entrevista en El Gráfico. ¿Esa frase define su vida?

–Tal vez define una parte, la más antigua. La cancha fue su primer sistema de creencias y el último que conservó. Nunca tuvo que defenderlo porque nadie le preguntaba por qué era de Central, como nadie le pregunta a uno por qué respira. La frase también es una broma suya. Pero hay otras imágenes que me dicen más, y las fui juntando a medida que su gente me contaba detalles de su vida. En enero de 2007, seis meses antes de morir y cuando la mano ya le fallaba, dibujó al Canaya para Rosario Central y le regaló los derechos al club, sin cobrar nada. El año pasado lo vi en la puerta del Gigante de Arroyito y me encantó el lugar que ocupa. Tal vez el paso siguiente sea que el aeropuerto de Rosario lleve el nombre del autor más famoso del lugar.

–¿“Cómo va a ser bueno si vive a la vuelta de mi casa?” sostenía la Revista Risario. ¿Eso le pasó al Negro en el mundo?

–Creo que en Rosario funcionó al revés porque era un ídolo y el barrio lo cuidaba. La sospecha le llegó de los que miden la literatura con vara, y durante años le bajaron el precio por humorista. Eso empezó a cambiar con su charla magistral sobre las malas palabras en el Congreso de la Lengua de 2004. ¡Genio!

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–¿Tu obra teatral “Cómo morir abrazado a un gordo en musculosa” es el suplementario del cuento “19 de diciembre de 1971”?

–De alguna manera. “Cómo morir abrazado a un gordo en musculosa” es pura creación mía sobre la historia del 19 de diciembre de 1971, el cuento de Fontanarrosa con la muerte del Viejo Casale, en River, tras la semifinal entre Central y Newell’s. Si es una muerte feliz o no, si convenía que muera así o convenía que alargara su vida amargada, encerrado justamente por esos problemas cardíacos, que era lo que él planteaba, lo que planteaba el Negro. Un juicio imaginario que ocurre sobre el acusado por parte de la hija, con un fiscal, y terminan discutiendo qué significa la muerte, indagando sobre ese imaginario del Negro. He leído mucho y “19 de diciembre de 1971” es el mejor cuento de futbol del mundo.

"Creo que hubiera querido morir como el Viejo Casale"

–¿El Negro hubiera querido morir como el Viejo Casale?

–Creo que sí, aunque se habría reído de la pregunta. En el fondo, el texto pregunta cuánta razón nos queda cuando una pasión nos juega en contra. Al Negro le tocó otra muerte, lenta. Desde que vi la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) de cerca en mi familia, leo ese cuento de otra manera. Mi mamá falleció de lo mismo, a la misma edad que él, unos años después.

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–¿La IA se cruza con el arte?

–Trabajo en tecnología, diseñando software y productos relacionados con la inteligencia artificial soberana en la universidad, en Berlín. Sigo mucho la escuela de Jony Ive y Steve Jobs, donde las humanidades y la tecnología juegan en el mismo equipo. La excelencia de Apple sale de una obsesión por el trabajo parecida a la del Negro con su sistema de 25 ideas. Para mí la IA es una herramienta y no una autora, y con esa idea armé un experimento para el libro. Senté a varios modelos (Claude, ChatGPT, Gemini, Mistral y GigaChat, entre otros) y a todos les pedí lo mismo una sola vez: un chiste original sobre la IA al estilo de Inodoro Pereyra. Ninguno escuchó al anterior y no hubo segunda vuelta. Publiqué las respuestas tal como salieron, con los preámbulos incluidos, porque también dicen algo. ¿Sabés qué? A ninguno le tuve que explicar quiénes eran Fontanarrosa, Inodoro o Mendieta. ¡Mirá si trascendió!