El Paraná rozó casi los 5 metros de altura en Rosario. En la zona de La Invernada, casas, puestos y paradores están con el agua al límite.

La altura del Paraná dio un respiro en los últimos días, pero el fenómeno de El Niño no da descanso. Y la temporada de verano en los paradores frente a la costa norte de Rosario se prepara para capear la situación con el compromiso de permanecer abiertos y ofrecer servicios en medio de zonas anegadas. A ello se suma la economía recesiva y los días lluviosos que ponen en jaque el calendario estival a la hora de recibir visitantes en la zona de la isla La Invernada . Del lado rosarino, el balneario La Florida lanzará su temporada en breve, con un protocolo especial ante una reducción del ancho de playa que se reordenará para darle cabida a los bañistas y sostener espacios deportivos en función de las posibilidades que ofrece el lugar.

La altura del Paraná a la altura de Rosario es noticia a diario. Y los 4,99 metros que alcanzó días atrás encendieron el alerta en un contexto de un verano lluvioso y con un río caudaloso que recibe la descarga de fuertes precipitaciones aguas arriba y supone mantendrá estos niveles al menos hasta abril.

Con este panorama, los tradicionales paradores de la isla se preparan en un contexto desafiante. Naibí Fuentes es desde hace 15 años la responsable de La Casita de Enfrente, un espacio metido en la naturaleza donde se puede acampar, disfrutar el día y hacer caminatas en La Invernada. Está ubicado en el islote Centenario y es el elegido por muchos kayakistas y remeros. "Nuestro plan es abrir, pero el río no es estable. No tengo piso para armar el negocio pero se nos cayó parte de la casa por una erosión que hizo un pozo profundo y luego la correntada hizo el resto. Nos estamos mudando hacia el fondo y por suerte el terreno es alto y amplio. Queremos arrancar pero todo depende, hasta los 5,20 metros aguantamos, como lo hicimos en 2016. Por el momento estamos cerrados", narró la joven a La Capital , que estima, si todo sigue igual, abrir un pequeño bar al público mientras detalla cómo parte de la histórica casa quedó inclinada hacia adelante. "Ahora se ven pocos kayaks, hay mucha lancha y moto de agua dando vueltas. Si el río se estabiliza creemos que para las Fiestas podremos reabrir", comenta.

Germán es uno de los responsables de Club de Río. Un espacio que abre desde las 10 y que pese a las inclemencias de la crecida está abierto con espacios para estar, quinchos, parrilleros, baños y playa.

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Crecida, recesión y lluvias

"Ahora es la altura pero hace dos años que la economía no viene bien. Estamos cruzando poca gente, pero insisto: viene jodido desde antes. Este año se sumó la crecida y la gente no se está volcando mucho a ir al río, una parte por la mala información que da vueltas porque los paradores tenemos control del lugar, donde se puede estar tranquilo, no hay bichos, alimañas y hay limpieza", detalló en diálogo con este diario.

Según los titulares de estos espacios, hasta el momento están abiertos en La Invernada, el Bodegón, La Pulpería del Kayakista, Club de Río y Maui. "Reducidos un poco pero normal y esperando que explote la temporada y el tiempo nos acompañe. Hasta ahora llovieron muchos fines de semana, por eso está todo muy tranquilo", comenta Germán desde su local ubicado en el kilómetro 427 del Paraná, frente a La Florida.

Virginia Benedetto / La Capital

Lucas Lanese es uno de los titulares de La Pulpería del Kayakista. "Por el momento y con esta altura estamos trabajando normal, tenemos por suerte playa y nuestro terreno está un nivel más elevado que el de evacuación, seguimos trabajando, pero como se dice vulgarmente: 'A cruzar los dedos'", indicó.

Hombre de río, 54 años y toda una vida ligado al Paraná, el Sapito Bertiche sigue con sus traslados en lancha desde Costa Alta donde está el bar Cosme Río y el viejo ascensor. "Llevo gente a Isla Verde, El Bodegón, La Pulpería y Club de Río que están activos, tienen playa y lugar para parar", le dice a La Capital . El lanchero cobra 15 mil pesos por pasajero ida y vuelta. En el mismo amarradero de Costa Alta zarpan embarcaciones de traslado al Paraná Viejo, puntualmente al parador Los Benitos donde hay bungalows y lugar para camping, El Pimpollal, Garden y Capibaras que están activos. Para llegar hasta allí, el boleto cuesta 20 mil pesos ida y vuelta, con cupo mínimo de 4 pasajeros para hacer el viaje.

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"La temporada nunca arrancó, y más allá del Paraná y la crecida el clima no acompaña. Sostengo que la gente viene al río cuando la temperatura es mayor a 30 grados con cielo celeste y el agua planchada. Los paradores están poniendo toda la voluntad para aguantar lo que viene, con días de sol pero tres de lluvias y si es fin de semana la gente organiza otra cosa y no viene, incluso si no termina lloviendo. Ahora se viene diciembre, época de graduaciones, eventos , fiestas de fin de año, despedidas. Y la plata se va para otro lado. Enero es un mes donde todo mejora, esperemos que acompañe el tiempo", dice con optimismo. Por el lado del parador Maui, Renzo se limita a comentar: "Por acá todo normal, como durante todo el año".

Protocolo y espacios reordenados

Por el lado del balneario en la costa norte rosarina todo está listo para lanzar en breve la temporada de verano en La Florida. "Actividades normales, porque afortunadamente la altura de playa nos permite desarrollar el beach tenis, vóley y fútbol, como también las actividades náuticas con salidas de kayaks, kite y SUP. Estamos preparados si el Paraná se pone intenso, si continúa subiendo", se explayó Patricio Alday, titular de la Empresa del Estado Municipal Costanera Rosario.

En La Florida hay un protocolo armado. "Aparte de tener la playa disponible, queremos disponerlo para los bañistas y de esta manera reordenar con los deportes. Una opción es desarmar algunos espacios en playa donde hay canchas de fútbol y vóley para tener esa disponibilidad lista para el bañista y que pueda como cada temporada disfrutar con sus sombrillas, reposeras. La prioridad en el uso de playa será de ellos en un contexto de armonía con el resto", marcó Alday para razonar algo evidente: "Veníamos de playas anchas y largas y con El Niño tenemos playa más corta que nos lleva a coordinar entre los distintos actores que convivimos en la costanera".

Sobre la temporada que viene, el funcionario admitió que no hay un buen panorama frente a las condiciones climáticas. "Igual estamos preparados para recibir la mayor cantidad de bañistas que quieran venir. El problema no es tanto la crecida, sino el mal tiempo".

Como es ya costumbre el tradicional balneario cuenta con servicio de guardavidas, duchas, vestuarios, bares, baños y servicio de barrido de camalotes en la zona con boyas para ingresar al agua sin contratiempos. El importe de ingreso con los valores 2026-2027 se sabrán a la brevedad.