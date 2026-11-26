"Mi viejo es mi referente y guía", "sueño con lograr un campeonato" y "se manejan números muy altos en el automovilismo", repasó el piloto necochense en su charla con "Historias en juego"

"Los futbolistas son de alguna man-era empleados del club. En el automovilismo, en la mayoría de los casos, los pilotos nos encargamos de buscar los sponsors", sostuvo Johnnito en la charla para el ciclo "Historias en juego"

El auto y una carrera causan una extrema adrenalina que invade el cuerpo para mezclarla con emoción y ansiedad. El piloto se encuentra solo, con el desafío de transitar un autódromo del Turismo Carretera a extrema velocidad, no apta para temerosos. "El cosquilleo en la panza al correr sigue estando como el primer día", contó Juan Bautista De Benedictis , uno de los pilotos reconocidos de la escudería RUS MED Team, quien renovó su vínculo para la temporada 2027. Johnnito lleva sobre los hombros el peso del apellido de su padre, otro consagrado excorredor, y defiende el nombre con ductilidad en las pistas y va en busca de su gran sueño. "Mi viejo es mi referente y mi guía. A mi papá se le negó el título tres veces y fue subcampeón. Mi sueño es lograr el campeonato", sostuvo el piloto de TC con la firmeza con la que sujeta el volante a más de doscientos kilómetros por hora.

Johnnito nació en Necochea hace 39 años y su vínculo con el deporte estaba ligado al tenis por su mamá, hasta que se subió a un karting para, a partir de ahí, nunca bajarse de la conducción. La historia del piloto parece simple y sencilla, pero sólo es una sensación porque en el deporte que eligió para sostener su vida no sólo se debe tener condiciones, atributos y disciplina, sino lidiar para sobrellevar los altos costos que demanda este deporte motor. "Un auto hoy es costoso, se manejan números muy altos en el automovilismo" , afirmó el necochense en la charla con Ovación en el hotel del City Center y para el ciclo "Historias en juego".

De Benedictis se mostró relajado y abierto al diálogo, no solo para contar parte de su historia en el deporte, en el automovilismo, los costos, las ganancias o pérdidas, sino también para responder a otras consultas que generalmente no surgen en la vorágine de las competencias. "Lo máximo que alcancé en una carrera fue ir a 298 kilómetros"; "futbolistas entrenan y juegan. Son de alguna manera empleados del club. En el automovilismo, en la mayoría de los casos, los pilotos tenemos que encargarnos de buscar los sponsors , hablar con los empresarios, armar el presupuesto", y "nunca me oriné arriba del auto (se ríe), pero a otros pilotos les ha pasado", fueron algunas de las respuestas de Johnnito.

-Tenés un apellido fuerte por tu papá, Juan Antonio, que fue ídolo del automovilismo. ¿Te lleva eso a tener un peso extra?

-Mi viejo corrió en el Turismo Carretera durante muchos años. Es un apellido muy reconocido y una persona muy respetada en el ambiente. Me llevó un poco de presión extra en las primeras carreras cuando debuté a los 18 años. Era "el hijo de". Todos estaban esperando a ver qué hacía. Comencé con buenos resultados, saliendo campeón en el primer año del Mouras y, al año siguiente, campeón del TC Pista. Eso me ayudó a que la presión la pudiera controlar. A medida que uno va transcurriendo la carrera deportiva propia ya hace su camino, te empiezan a reconocer por lo que hacés vos.

-Vos acompañabas a tu papá, es decir te relacionabas con ese deporte. ¿En algún momento te inclinaste por algún otro deporte o te enfocabas de lleno a las carreras?

-De chico era bastante amante del tenis. Mi mamá, jugadora de tenis, fue profesional de chica. Después cuando empezó a acompañar a mi papá a las carreras la dejó de lado, pero a mí desde chico me enseñaron a jugar al tenis. Incluso jugué algunos torneos. A los 12 años más o menos es donde estaba la pulseada sobre qué iba a hacer, si seguía con el tenis o empezaba con el karting. Probé con lo segundo y me encantó. Y sumado a que ya lo acompañaba a mi viejo a las carreras me incliné por el automovilismo. Sin dudas es mi pasión.

-¿La adrenalina que se siente es lo que te genera algo en el cuerpo?

-Sí, cada vez que uno va a largar una carrera, la adrenalina y el cosquilleo en la panza al correr sigue estando como el primer día. Obviamente, a medida que pasan los años, la experiencia y el crecimiento te llevan a tomártelo más tranquilo. Igualmente, la adrenalina sigue estando siempre.

La máxima velocidad

-¿Hubo alguna vez que sentiste un poco de miedo? Digo por la velocidad o por miedo a chocar.

-Generalmente los pilotos no tenemos miedo cuando nos subimos al auto. Sabemos lo que hacemos, que estamos seguros arriba de un auto. Gracias a Dios accidentes grandes no tuve. Una vez en el Top Race, en 2010, tuve uno fuerte en La Rioja. Me toqué con un piloto, choqué contra la pared y volqué. Fue bastante fuerte y el auto se destrozó. En ese momento de la desaceleración me había quedado sin aire. Fueron uno segundos en los que dije "wow, venimos rápido en serio". A veces no te das cuenta, pero cuando te golpeás 200 kilómetros contra una pared y volcás sentís esa sensación en el cuerpo de decir "me rompo todo". Esa fue la única vez donde dije "hay que tenerle respeto a esto". Igualmente, a los dos segundos quería que arreglaran el auto y largar de nuevo. Creo que es más fuerte la adrenalina que el miedo en sí.

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-Vos decís 200 kilómetros como si fuera nada, ¿a qué máxima velocidad llegaste?

-En el TC el circuito más rápido es el de Rafaela, donde estamos llegando a cerca de los 300. No los alcancé, pero el GPS me dio 298 de máxima. La sensación que tenés es no solo de ir a esa velocidad, sino que vas rodeado de varios autos en la carrera. Son de las carreras que más nos gustan. Además, al ir tan rápido la visión se vuelve más estrecha. Mientras vas bien y tenés todo controlado no pasa nada. Ahora, es otra la situación en un curvón o en algún lado donde el auto se te descontrola. Ese es el momento donde tomás noción de la velocidad a la que venís, cuando te despistás. El auto tarda mucho tiempo en detenerse.

-Hay un tema que quizás el que sigue las carreras se pregunta: ¿qué pasa con el piloto cuando tiene alguna necesidad fisiológica? Seguramente alguna vez pasaste por esa situación.

-(Se ríe) Sí, sin dudas. Los pilotos siempre nos hidratamos mucho entre la serie y la final. La final es una hora de carrera, hace mucho calor y tenés que hidratarte. Todo ese líquido que tomaste previo te va dando ganas de ir al baño. Sumado a la adrenalina y los nervios, siempre antes de largar te agarran ganas. En mi caso, jamás me oriné arriba del auto, pero hay muchos pilotos que por ahí no aguantan y se orinan. Trato de ir bastante al baño antes de largar para no tener la vejiga llena, que también es peligroso por cualquier accidente. Pero hay pilotos que sí, que se orinan arriba del auto, en la butaca. Me sentiría incómodo y sumado a eso la butaca, que después se va el auto al taller, la verdad que no podría, jaja.

El alto costo de los arreglos mecánicos

-Cuando hablaste del tema choques o golpes en el auto, Mauro Medina (director de Rus Med Team) me dijo que él sufre desde afuera y dice: "Que no choque, por favor", ja. Un motor sale una fortuna cambiarlo.

-Sí, un auto hoy es muy costoso, se manejan números muy altos en el automovilismo. Siempre fue un deporte caro, pero hoy más que nunca, y cualquier rotura o choque cuesta mucho repararlo para la siguiente carrera. Así que la prioridad es ir para adelante, ganar o hacer podio, pero siempre con un cuidado de no romper el auto.

-Todo deporte es por plata, como los es el fútbol y otros. ¿Se gana más o menos, se puede vivir de la profesión o debés tener una tarea aparte de lo que hacés?

-Depende del piloto y del momento. Hay instantes en los que te puede ir bien, otros en los que por ahí podés empatar y hay otros en los que perdés. Hay que poner plata de tu bolsillo para ir a una carrera o aguantarla hasta ver si mejoras y podés conseguir un sponsor. Los futbolistas entrenan y juegan. Son de alguna manera empleados del club. En el automovilismo, en la mayoría de los casos, los pilotos tenemos que encargarnos de buscar los sponsors, hablar con los empresarios, armar el presupuesto. Por lo tanto, más allá de correr, de subirte al auto y de entrenar físicamente, debemos ocuparnos de la parte presupuestaria, que muchas veces es compartida con los equipos también. Pero eso depende de cómo uno se maneje debajo del auto y los sponsors que consigas. En definitiva podés ganar mucha plata, empatar o perder. Y fundirte en muchísimos casos también. Por eso no es para nada fácil.

-Para los que se inician mucho más.

-Para los que comienzan es muy difícil a los que más o menos tienen un cierto nombre les es más fácil encontrar un sponsor. Todos arrancamos en el karting y el 99 por ciento de los casos son bancados por los padres. Hoy el karting también es un deporte muy caro y durante varios años los padres tienen que hacer la inversión de llevar a su hijo a correr, tener un mecánico. Y después ir ascendiendo a un Fórmula o a un TC Mouras para de a poco ir consiguiendo el sponsor para cubrir los gastos. Por eso llegan muy pocos y no solo depende del talento; ha habido pilotos muy talentosos, pero por falta de presupuesto no han podido continuar.

-En esto de la búsqueda de pilotos que vos planteás, ¿cómo se trabaja para la búsqueda y la salida de nuevos valores?

-El karting es la mejor escuela para la formación de un piloto, no solo para la formación. Hoy nosotros como pilotos de Turismo Carretera, que es la categoría más importante que hoy tiene Argentina, como a diferencia de otros deportes no podemos ir a probar el auto todos los días para entrenar, solo nos encontramos con el auto los fines de semana de carrera. La manera de entrenarse además de gimnasio y el deporte que cada uno practique es entrenar en karting; por ejemplo, yo tengo uno y voy a un kartódromo a entrenar. Eso sí está permitido porque en el auto no se puede realmente probar, solo una o dos pruebas en el año que es muy poquito por una cuestión de costos, entonces después del karting es la manera de poder entrenarnos.

-De ahí salió Franco Colapinto.

-Exacto. Ya de chico se veía que iba a tener un gran futuro y tuvo al padre que le dio la posibilidad de ir a Europa, algo que no es sencillo.

-También debés tener carisma.

-Es todo un conjunto. Se debe tener talento, los medios, carisma y, como en todo ámbito de la vida, esa cuotita de suerte necesaria.

Ídolo y sueño a cumplir

-Obviamente que tu referente debe ser tu viejo, pero al margen de él, ¿cuál es tu ídolo y en tu sueño a qué aspirás?

-El ídolo del automovilismo y que me gustaba mucho -dejando de lado como dijiste a mi viejo, que es mi referente y mi guía en todo esto- era Traverso, por cómo corría. Era de esas personas distintas. Y soñar, hoy es el que siempre tuve: lograr un campeonato de TC. El hecho de haber llegado a correr en el TC, ganar varias carreras, pelear campeonatos y tener más de 250 carreras en la categoría y 20 años corriendo ya creo que es más que positivo. Me queda pendiente el campeonato, que a mi papá se le negó durante tres veces y fue subcampeón. Yo también salí segundo en la Copa de Oro como mejor resultado y estuve a nada de salir campeón en 2012. Mientras siga corriendo voy a tener el sueño de lograr el campeonato.

-En el ambiente del automovilismo sos muy conocido, pero dicen que tus hijas te superaron y hasta les piden más fotos que a vos.

-Sí (se ríe). Tengo tres nenas (5, 3 y 2 años).

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-Quedó claro que buscabas el varón.

-Sí, es cierto. Buscaba el varón y la verdad que fue un golpe bajo no haber tenido esa suerte, pero hoy disfruto mucho de mis hijas. Siempre pensaba en tener dos hijos y que uno fuera varón. Lo intenté la tercera vez y me dijeron "no sigas porque van a seguir saliendo mujeres, ja". Hoy ellas son todo para mí y en las redes empecé a mostrar la vida cotidiana, charlas y momentos que se fueron viralizando. A la gente le gustó y ellas tienen sus fans.

Lionel Scaloni, el fierrero

-Hablando de redes, también se hizo viral un momento que compartiste con tu viejo nada menos que con Lionel Scaloni.

-Sí, la verdad es que fue muy lindo. Nos recibió en el predio de la AFA. Conocimos a una persona sumamente humilde. Él es fierrero y de chico iba con su papá y con su tío a las carreras a ver a mi viejo, a Oscar Castellano, a Roberto Mouras... Tenía esos momentos grabados y nos contaba de esos recuerdos y que seguía mucho a mi papá. Fue un honor que una persona como Scaloni lo haya reconocido de la manera que lo hizo.

-¿Qué situación viviste dentro del automovilismo que decís "para qué hice esto"?

-No soy de arrepentirme de las cosas buenas o malas que haya hecho. Creo que siempre hay una enseñanza. Quizás puedan ser a veces tomar malas decisiones, haber ido a algún equipo al que no tendría que haberlo hecho, pero que me sirvió de aprendizaje para más adelante. El automovilismo es de esos deportes que me ha dado las alegrías más grandes de la vida después del nacimiento de mis hijas. Obviamente, hay también amarguras porque me ha tocado que en algún momento tuve que bajarme de algunas carreras por tema presupuestario. Ahí parecía que se venía el fin del mundo.

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-Y como se sabe todo es por plata y hay que tener mucho apoyo y respaldo para lograr ser lo que se busca, un piloto consagrado.

-Totalmente. Es un deporte de alto rendimiento que requiere mucho esfuerzo, dedicación, entrenamiento, visitar a los equipos, a los sponsors... Y hay que tener, sobre todo, perseverancia. En el Turismo Carretera somos cincuenta pilotos y son los mejores del país. A veces cuando te consultan y decís "salí décimo". Te preguntan: "¿Qué pasó?". Pero no se tiene en cuenta que atrás quedaron 40 y que no son amateurs. Es difícil a veces explicarle a la gente que no está metida en el tema y lo difícil que es. El secreto es la perseverancia y no bajar los brazos porque las cosas siempre llegan.

-Te lo vinculo con el fútbol, donde hay tres resultados posibles: se gana, se pierde o se empata. Pero en el caso de los pilotos tienen muchas más perdidas que ganadas. Estás solo y debés lidiar con eso.

-Sí, ni hablar. Creo que es el gran secreto de este deporte, que es manejar el tema de las frustraciones, estar muy fuerte de la cabeza y contenido. Si tenés la posibilidad de ganar una carrera no hay que creerse que sos el mejor y que ya está porque a los quince días tenés otra carrera.

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-En el medio de todo esto también hay que manejar los egos de los pilotos y que toda persona arrastra. ¿Coincidís en esto?

-Si bien hay un equipo y todos son importantes, a nosotros nos toca manejar el auto, pero atrás tenemos un equipo enorme de gente trabajando. El piloto le quiere ganar al otro que tiene al lado y es un deporte individualista y de ego, sin dudas que es así. El secreto está en mantener un equilibrio, tratar de entender que es un equipo. Que el que está debajo del auto, el que aprieta la tuerca, el que carga la nafta, el que te lleva el auto hasta el autódromo, toda esta gente es la que te va a hacer obtener un buen resultado. Por eso creo que en Rus Med Team se vive como un gran equipo, todos nos ponemos contentos cuando a un compañero le va bien.