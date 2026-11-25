La Municipalidad pondrá en marcha la temporada el 10 de diciembre en nueve natatorios y ofrecerá colonias y actividades deportivas en 15 polideportivos y nueve clubes

Foto de archivo. Las piletas del Saladillo, una de las postales tradicionales del verano en Rosario

La temporada de verano en Rosario ya tiene fechas y propuestas confirmadas. La Municipalidad anunció una agenda recreativa y deportiva que se desarrollará en 15 polideportivos municipales, nueve clubes con convenio y otros espacios de la ciudad. La programación incluye colonias para chicos y adolescentes, actividades para adultos mayores, escuelas de natación y distintas disciplinas deportivas.

Las nueve piletas recreativas municipales abrirán el jueves 10 de diciembre y funcionarán hasta el domingo 28 de febrero de 2027. En tanto, las colonias y actividades dirigidas comenzarán el lunes 14 de diciembre y se extenderán hasta el sábado 13 de febrero.

El trámite se realizará de manera online a través de la página oficial de la Municipalidad de Rosario. El turnero para solicitar la revisión médica necesaria para ingresar a las piletas estará disponible desde este miércoles 25 de noviembre.

Para anotarse a las colonias y actividades dirigidas, los turnos online se habilitarán el martes 1° de diciembre. La inscripción propiamente dicha comenzará el miércoles 9 de diciembre y será presencial, en los horarios correspondientes a cada propuesta.

Desde el municipio aclararon que obtener un turno para la inscripción no garantiza un lugar en la actividad elegida.

Cuánto cuestan las entradas a las piletas municipales

La revisión médica tendrá un costo de $4.000 y se cobrará a partir del año de edad. Las entradas diarias tendrán dos categorías: $2.000 para mayores de 15 años y $1.600 para chicos de entre 10 y 14 años. Los menores de 10 años y los jubilados podrán ingresar gratuitamente. En el caso de los más chicos, deberán estar acompañados obligatoriamente por una persona adulta.

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También habrá abonos mensuales:

Mayores: $12.000 en diciembre, $24.000 en enero y $20.000 en febrero.

Menores de 10 a 14 años: $9.400 en diciembre, $18.800 en enero y $15.600 en febrero.

El municipio informó que los abonos permiten ingresar a las piletas con un descuento de casi el 60% respecto del valor total de las entradas diarias.

Para garantizar el lugar en el natatorio, se podrá comprar la entrada anticipadamente, hasta las 12.30 del mismo día. El sistema de reservas comprende el 50% de la capacidad de cada pileta. Los pagos podrán realizarse mediante boletas digitales o en el lugar con tarjetas de débito y crédito.

Qué se necesita para ingresar a las piletas

El primer paso es reservar un turno online para la revisión médica. Con el turno asignado, el DNI y una fotocopia, las personas deberán presentarse en el polideportivo correspondiente, abonar el costo y realizar el control.

Una vez obtenida la revisión médica municipal, podrán utilizar cualquiera de las nueve piletas recreativas. Para ingresar deberán presentar el carnet y contar con una entrada diaria o un abono mensual. Es importante llevar el comprobante de pago, en formato impreso o digital.

Qué actividades habrá durante el verano

La programación municipal contempla 28 colonias recreativas para niños y niñas de 4 a 12 años y 15 colonias para adolescentes de 13 a 15. También habrá propuestas para adultos y adultas mayores, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

La oferta deportiva incluye escuelas de natación, gimnasia en el agua, matronatación, nado libre, iniciación al movimiento, actividades multideportivas, musculación, trote, gimnasia funcional y con ritmos, pilates, yoga, newcom, vóley, hockey y fútbol.

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Además, se desarrollarán iniciativas como Yo también juego, Animadores juveniles, Escuela de Actividades Náuticas, Movete en la playa y Calle Recreativa.

Las colonias tendrán como ejes pedagógicos los juegos recreativos y deportivos, las habilidades motrices acuáticas y la natación, la recreación ambiental, los hábitos saludables, las prácticas corporales expresivas y la educación socioemocional.

Dónde estarán las piletas municipales

Los nueve natatorios recreativos estarán ubicados en los siguientes espacios:

Estadio Municipal: Ovidio Lagos 2501.

Complejo Emilio Lotuf: avenida Belgrano 600.

Polideportivo 7 de Septiembre: Martínez Estrada 8030.

Polideportivo Cristalería: Alberini 3200.

Polideportivo Deliot: bulevar Seguí 5462.

Parque Oeste: Pasco y Rouillón.

Balneario del Saladillo: avenida del Rosario 400 bis.

Polideportivo 9 de Julio: Dorrego 3339.

Parque del Mercado: Cepeda y Gutiérrez.

Para consultas sobre las actividades, las personas interesadas pueden escribir a [email protected]. La información completa y los turnos estarán disponibles en rosario.gob.ar.