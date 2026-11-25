Desde la cámara que las agrupa salieron a despegarse de la posición que mantienen otras entidades del sector

Representantes de la Cámara de Mujeres Taxistas de Rosario se presentaron en el Concejo Municipal para reclamar un ajuste del 20 por ciento de la tarifa para ese servicio. La nueva petición choca contra la posición de otros dueños de licencias quienes se oponen a un aumento en este contexto de crisis.

Natalia Gaitán, titular de la Cámara, confirmó la petición ante de los ediles, agregando que el último estudio de costos oficial "había dado que la tarifa necesitaba una actualización del 40 por ciento".

En declaraciones a LT8, Gaitán subrayó: "Preferimos pedir ahora ese aumento y no esperar hasta marzo, porque ya en ese momento el estudio de costo arrojaría un 60 por ciento de desfasaje. Por eso hicimos fuimos a hablar a la Comisión de Servicios Públicos".

Gaitán fue consultada sobre las miradas diferentes que hay en el sector de los taxistas y remiseros acerca de un incremento de tarifa. De hecho, ya hubo un sector vinculado a la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario que se pronunció en contra una actualización de viajes.

Aumento de tarifa y legalización de aplicaciones

Además, este nuevo pedido de aumento también llega luego de la legalización que otorgó el Concejo a las aplicaciones de viajes y transporte como DiDi y Uber, lo que abrió la puerta a una desregulación de tarifas para gran parte del mercado.

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Ante eso Gaitán remarcó: "Más allá de la desregulación, las aplicaciones se vienen usando desde hace tiempo. Si nos vamos a basar en una legislación a la que las multinacionales no se adaptaron, es como especular con que uno va a ganar el Quini 6. Además, están especulando con el nuevo convenio colectivo de trabajo".

"El problema es que los referentes de los dueños de taxis son jubilados o trabajan de taxistas como changa, son dueños que viven una realidad totalmente diferente. No nos puede representar una persona que tiene 20 taxis u otra que trabaja de taxista para hacer changas", afirmó Gaitán y agregó: "Como defendemos el único ingreso que tenemos, también defendemos nuestras fuentes de trabajo. Los empresarios tienen otro nivel de vida. No todos los dueños de taxis viven la misma realidad".

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"Uber cobra la mitad de la tarifa durante los días hábiles. Un día de lluvia te cobra un 120 por ciento más, lo mismo un sábado o para llevarte a un recital. El taxi siempre cobrará lo que marca el odómetro, basado en una tarifa regulada por el estado. Siempre te cobrará lo mismo. Uber no hace eso. Hoy te cobra dos pesos y ese mismo viaje el fin de semana te lo cobra 20", añadió.

Cuánto cuesta tomar un taxi en Rosario

Actualmente, la bajada de bandera del sistema público cuesta $ 2.752 pesos para subirse al coche en Rosario. La ficha por 100 metros recorridos o por cada minuto de espera vale 116 pesos.

Luego de la modificación de la ordenanza sobre plataformas electrónicas, en la ciudad se eliminó la tarifa variable para ese tipo de viajes. De esta manera, los valores antes mencionados sólo se aplican para los servicios que se toman en la vía pública.

Mientras los precios quedaron completamente desregulados en lo que respecta a las aplicaciones, los viajes en taxis que se piden en la calle tienen un costo fijo. Además, rige un descuento del 22 por ciento que incluye las llamadas a radiotaxi. Este beneficio está disponible para jubilados, estudiantes terciarios o universitarios, personas con discapacidad, personal de las fuerzas de seguridad y bomberos.

La última actualización del cuadro tarifario se implementó el martes 3 de marzo. En esa ocasión, la Municipalidad aplicó una suba del 30 por ciento que también abarcó a remises en base al proyecto aprobado previamente por el Concejo.