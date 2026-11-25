Tenía 65 años y sufría cáncer de próstata. Fue protagonista de la mayoría de los mayores éxitos de la banda inglesa

Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran y de la superbanda The Power Station, murió el lunes a los 65 años por cáncer de próstata.

En un comunicado, sus compañeros de Duran Duran indicaron que Taylor libró "una larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata" y que "falleció tranquilamente en su casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre".

Su esposa, Tracey, afirmó que el músico era el pilar de su familia y sostuvo: "Lo extrañaremos todos los días".

Taylor era hijo de un pescador. Aprendió a tocar la guitarra, el bajo y la batería de manera autodidacta y a los 13 años decidió tomar muy seriamente su carrera como músico. Luego de tocar en varias bandas en el Reino Unido, en abril de 1980 leyó un aviso donde una banda buscaba un "guitarrista con mucha energía". Rápidamente se integró a Duran Duran al sumarse a Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor; curiosamente, ninguno de los tres Taylor tenían parentesco entre sí

El grupo alcanzó la fama mundial gracias al movimiento New Romantic, que combinaba un synth-pop melódico y elegante con videoclips ambiciosos y una apariencia impecable. Andy Taylor participó en muchos de los mayores éxitos de la banda, como "Girls on Film", "Planet Earth", "Rio", "Hungry Like the Wolf", "Save a Prayer", "The Reflex", "New Moon on Monday", "Union of the Snake", "Is There Something I Should Know?", "The Wild Boys", "Notorious" y "Skin Trade".

En 1984 aprovechó un período de inactividad de Duran Duran y, mientras parte de la banda grababa bajo el nombre Arcadia, Andy Tayler se llevó al bajista John Taylor a The Power Station, una banda mucho más rockera que tenía a Robert Palmer en voz y a Tony Thompson en batería. El primer disco fue un éxito de críticas, con cortes como "Some Like It Hot" y "Get It On".

Cuando Duran Duran entró al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022, Andy Taylor hizo público su diagnóstico de cáncer de próstata a través de un comunicado que leyó la banda, ya que el guitarrista no pudo asistir a la ceremonia.

"Andy estuvo presente desde el inicio de nuestra historia. Desde el momento en el que llegó a Birmingham desde el noreste (de Inglaterra) con una guitarra y una convicción inamovible en lo que nos podíamos convertir, aportó un fuego y un estilo indeleble a nuestra música", lo recordó la banda en redes sociales.