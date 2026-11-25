Después de convertir un cementerio, un templo masónico y un boliche que llevaba diez años cerrado en escenarios cinematográficos, Turbio vuelve a explorar los rincones menos convencionales de Rosario . Esta vez, la propuesta invita a los espectadores a sumergirse en las entrañas de uno de los vestigios del pasado industrial de la ciudad: el túnel de los Silos Davis, junto al Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro).

La cita será el viernes 4 de diciembre, cuando el pasaje subterráneo se transforme en el escenario de una experiencia inmersiva que combinará cine de terror , música en vivo, intervenciones artísticas, gastronomía y coctelería. Luces rojas, humo, láseres y criaturas que circularán entre los asistentes formarán parte de la ambientación de una noche que tendrá dos funciones, a las 20 y a las 22.

La película elegida para esta edición es " The Appointment" (1981) , un film británico de culto dirigido por Lindsey C. Vickers y protagonizado por Edward Woodward. La historia transcurre entre sueños premonitorios, pesadillas y la inquietante aparición de tres perros negros que anticipan una tragedia.

El equipo de Turbio tomó esos elementos de la trama como punto de partida para diseñar la intervención artística del túnel. Criaturas caracterizadas con cuero y látex habitarán el espacio subterráneo y serán parte de la experiencia que acompañará la proyección.

Una película, música en vivo y un cóctel exclusivo

Creado por Yemina Paz Menis, Roque Giordano y Nicolás Maggi, Turbio nació como un ciclo de cine de terror en lugares poco habituales de Rosario. Con el tiempo incorporó otras disciplinas artísticas hasta convertirse en una propuesta nocturna experimental que excede los límites de una función cinematográfica tradicional.

Cada edición se construye alrededor de un concepto que vincula la película con el espacio elegido, los personajes interpretados por las actrices, la música, la escenografía e incluso los ingredientes de las bebidas que se sirven durante el encuentro.

En esta oportunidad, la banda rosarina Mona Bondage estará a cargo de la música en vivo y presentará una versión de "La pregunta", de Babasónicos, cuya letra dialoga con el universo de la película y las criaturas que custodiarán el túnel.

Por su parte, los productores de bebidas Matías Jurisich y Gise Jaime desarrollaron un cóctel de autor inspirado en las sensaciones que despierta el lugar: el cemento mojado, el hierro, la humedad, el cuero y la atmósfera propia de los espacios industriales.

Bautizado My Dear Daddy, el cóctel fue diseñado exclusivamente para esta edición y solo podrá probarse durante esa noche. Estará elaborado con vermut rosso, amargo, yerba mate barbacuá, limón, vainilla negra y perfume de whisky.

También habrá puestos de maquillaje artístico de terror, glitter y souvenirs impresos en 3D.

Como ya es habitual en las ediciones de Turbio, los espectadores podrán asistir disfrazados. Quienes luzcan el mejor disfraz de cada función se llevarán productos oficiales del ciclo.

El cine de terror como excusa para redescubrir Rosario

Desde su creación, Turbio viene recorriendo espacios de la ciudad que difícilmente alguien asociaría con una salida al cine. El Cementerio El Salvador, la discoteca Gótika, la Sociedad Filantrópica Unión —sede local de la masonería—, el Shopping del Siglo, Villa Hortensia y Juzgado Café, frente a los Tribunales Provinciales, fueron algunas de sus anteriores locaciones.

La propuesta reúne a bandas rosarinas, actores, artistas visuales, fotógrafos, tatuadores y emprendimientos gastronómicos locales, que trabajan en conjunto para darle una identidad propia a cada encuentro.

Actualmente, el ciclo realiza una edición mensual de gran formato, con capacidad para entre 300 y 400 espectadores distribuidos en dos funciones. También organiza encuentros más íntimos en lugares que, por sus características arquitectónicas, permiten recibir a un público reducido.

Las entradas están disponibles a través de www.turbio.com.ar. Los cupos son limitados, el ingreso será por orden de llegada y las actividades comenzarán puntualmente.