El encuentro será el lunes 30 de noviembre y martes 1º de diciembre en el aulario de La Siberia. Habrá más de 200 disertantes y 52 mesas de trabajo

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) recibirá a especialistas, equipos de salud, autoridades sanitarias, legisladores, sindicatos y organizaciones sociales de todo el país y la región en el marco del III Congreso Internacional de Salud Pública , a desarrollarse durante este lunes 30 de noviembre y martes 1º de diciembre en el Aulario de La Siberia.

Organizado por la Asociación Argentina de Salud Pública (Aasap) junto a la UNR, el municipio y la provincia, el evento marca un hito federal al celebrarse por primera vez fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El desafío de la jornada es llevar a la práctica el conocimiento sobre lo que el sistema de salud necesita: transformar formas de organización y capacidades institucionales en un contexto de fuertes restricciones.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, consideró imprescindible defender tanto a la universidad pública como a la salud pública, dos pilares que garantizan derechos y movilidad social.

"Para la UNR es muy valioso haber coorganizado y ser sede de este congreso, reafirmando nuestro compromiso con la construcción colectiva de soluciones para toda la sociedad", señaló.

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La presidenta de la Aasap, Alejandra Sánchez Cabeza advirtió sobre las urgencias del sistema sanitario: "Los equipos de salud están atravesando una crisis profunda: cansancio, salarios que no alcanzan, falta de reconocimiento. Este Congreso es para poner eso en el centro y discutir cómo salir, con propuestas concretas y no solo con diagnósticos".

El congreso se propone como un espacio de producción colectiva que culminará con aportes concretos para Agenda, una iniciativa federal orientada a construir consensos sobre políticas de Estado en salud más allá de los cambios de gestión.

Protagonismo de la comunidad académica de la UNR

La UNR contará con una amplia participación institucional y académica a través de nueve facultades y 26 docentes, investigadores y autoridades.

En la apertura y desarrollo del encuentro participarán el rector Bartolacci, el vicerrector Darío Masia, la responsable del Área Académica y de Aprendizaje Carina Gerlero, la coordinadora del área Salud Pública, Dolores Marc y la titular del área Género y Sexualidades, Florencia Rovetto.

Gerlero resaltó la trayectoria sanitaria local y el carácter transversal de la convocatoria: "Es muy significativo que este Congreso se celebre en Rosario, una ciudad donde la salud pública tiene un desarrollo muy potente, fruto de una transformación histórica que inició Hermes Binner y que se sostiene hasta el presente como política de Estado".

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Además, remarcó: "La perspectiva interdisciplinar y federal de este encuentro es una invitación a pensar colectivamente la construcción de la salud con una mirada integral, que contemple la complejidad de dimensiones que van desde lo humano hasta lo ambiental y animal. Nos convoca, fundamentalmente, a transformar las condiciones de desigualdad para favorecer sociedades más justas e igualitarias".

Referentes en salud pública

Asimismo, aportarán sus investigaciones y experiencias referentes del equipo de la Maestría en Salud Pública integrado por Mario Róvere (director), Marisel Colautti (codirectora) y Rodolfo Valentini (docente) y de las Facultades de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (Andrés Sciara, Alejandro Vila, Ana Laura Cavatorta, Paula García y Camila Palacios), Psicología (Soledad Cottone, Sandra Gerlero, Cecilia Augsburger y Paola Benítez), Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado (Ricardo Nidd, Regina Benítez y Paula Guala), Ciencias Médicas (Damián Lerman, José Belizán, Alejandra Chervo, Damián Verzeñassi, Diego Ainsuain, Georgina Rizzi y Camila Paillole), Odontología (Eduardo Williams), Ciencias Veterinarias (Matías Apa y Melina Gay), Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Mariángeles Camusso y Roberto Zampani), Arquitectura, Planeamiento y Diseño (Ana Valderrama) y Humanidades y Artes (Marcela Valdata).

Ejes de debate y proyección regional

El programa contempla 52 mesas de debate distribuidas en 10 salas en simultáneo, más de 200 disertantes y coordinadores, 220 espacios para la presentación de trabajos, una plenaria de apertura con ministros de Salud (el lunes 30, a las 9, en la Sala Equidad) y un plenario de cierre.

Las discusiones se estructuran en siete grandes áreas temáticas: gobernanza y organización del sistema; financiamiento, medicamentos y tecnología; trabajo, formación y conocimiento; salud mental y cuidados; derechos, diversidades y equidad; determinantes, ambiente y territorio; epidemias, prevención y comunicación.

Cada exposición estará orientada a identificar problemas situados y formular al menos una propuesta accionable que perdure en el tiempo.

La dimensión regional tendrá un lugar destacado con representantes de seis países de Sudamérica —Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay— que confluirán en paneles específicos y en el Foro Sudamericano de Salud Pública, previsto para el martes 1 de diciembre a las 12:45 en el Salón de Parlamento.

A su vez, el encuentro reunirá a funcionarios de gestión sanitaria de la Municipalidad de Rosario y de la Provincia de Santa Fe, junto a legisladores nacionales y provinciales.