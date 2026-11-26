Es el principal tema de consulta que se recibe en el organismo de Rosario. Advierten que la cifra representa el alto nivel de endeudamiento de la población

El sistema financiero acumuló la mayoría de los reclamos atendidos este año en la Oficina Municipal del Consumidor.

En los primeros diez meses el año, la Oficina Municipal de Defensa de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios registró 8.286 expedientes. De éstos, el 39 % correspondió a reclamos financieros que se ubicaron cómodamente en el primer tema de consulta recibidas entre el 10 de diciembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026 en el organismo que depende del Concejo Municipal de Rosario. Una clara señal que advierte sobre el nivel de endeudamiento de la población.

Las estadísticas se presentaron durante la reunión del Consejo Consultivo, del que participan instituciones y organizaciones de la ciudad vinculado con la defensa del consumidor y representantes de las asociaciones vecinales, entre otros.

De acuerdo al informe, hasta fin de octubre, en el organismo se iniciaron 8.286 expedientes , un promedio de más de 25 casos por día. Faltando dos meses para terminar el año, "la cifra supera en un 40 % los casos atendidos durante todo el 2025" , como destaca la jefa de la oficina, Nadia Amalevi.

Los motivos del crecimiento de los reclamos son varios: un estrecho trabajo con varias instituciones (como la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Abierta Interamericana, el Colegio de Abogados o la Cámara de la Propiedad Horizontal, entre otras), el trabajo de difusión en escuelas y vecinales, la existencia de una atención personalizada, pero también la mayor conflictividad producto de la crisis económica .

"En estos últimos años se configuró un padrón de consumo distinto _señala Amalevi_ pasamos de atender a personas que presentaban reclamos porque habían comprado una heladera y no les llegaba a asistir a personas que tienen un endeudamiento circular, es decir que toman préstamos para pagar deudas. Por eso hemos incorporado mecanismos para prevenir, informar y acompañar a estas personas".

Los servicios financieros, al tope de los reclamos

Los reclamos relacionados con servicios financieros se ubicaron a la cabeza de la totalidad de los casos atendidos en la Oficina del Consumidor. Exactamente, se recibieron 3.264 casos, el doble de los originados hace dos años, de acuerdo al balance del organismo.

Más de un tercio de estos expedientes (1.218, exactamente) se relacionaron con la existencia de deudas y sobreendeudamiento, es decir, solicitudes vinculadas al atraso en el pago de obligaciones financieras (préstamos personales y tarjetas de crédito) y situaciones complejas de sobreendeudamiento.

En este punto, advierte el documento, se identifica un cambio en el perfil de usuario, incorporándose en forma creciente sectores medios de la población con empleo formal asalariado, un "fenómeno traccionado por la pérdida de poder adquisitivo y el uso recurrente del crédito para costear gastos corrientes y de subsistencia (alimentos, indumentaria, alquileres y servicios)", apunta el documento.

Al mismo tiempo, se registra una aparición sostenida del endeudamiento circular, esto es, tomar deuda para pagar deuda, y la identificación de casos de extrema vulnerabilidad, situaciones de imposibilidad total de afrontar el pago mínimo del resumen, derivando en débitos automáticos que absorben la totalidad de los haberes salariales apenas acreditados.

Otros 581 casos se relacionaron con solicitudes de bajas de servicios y de débitos no consentidos, lo que comprende la desvinculación de productos financieros y la eliminación de cobros no requeridos. También la aparición sistemática en extractos bancarios o resúmenes de tarjetas de membresías, seguros compulsivos o cuotas sociales de mutuales asociadas a la toma de créditos o débitos irregulares en cuentas destinadas a asignaciones y planes sociales.

En tercer lugar se ubican las estafas y ciberdelitos (418 casos), lo que engloba maniobras fraudulentas de ingeniería social y vulneración de seguridad digital, casos de phishing, vishing y smishing, maniobras donde la víctima es inducida mediante engaño a entregar claves, autorizar transferencias o solicitar préstamos preaprobados en favor de terceros. Además de casos de vulneraciones técnicas, es decir accesos no autorizados a través de enlaces maliciosos (malware) que comprometen dispositivos móviles y aplicaciones bancarias sin mediar interacción directa.

En la oficina se tramitaron también consultas sobre operatorias comerciales, como la verificación de campañas de beneficios, cumplimiento de reintegros comerciales o promociones bancarias, y validación de mensajes dudosos recibidos por canales digitales (SMS, WhatsApp o correo electrónico); como casos de desconocimientos de consumo, compras en plataformas de comercio electrónico, transacciones nominadas en moneda extranjera y consumos facturados en otras jurisdicciones provinciales sin autorización de los usuarios.

Y en forma creciente se verificaron reclamos por hostigamiento en las cobranzas y prácticas abusivas, a través de métodos extorsivos, reiteradas llamadas fuera de horario comercial, amenazas infundadas, mensajes intimidatorios y contacto invasivo en los ámbitos laborales o con allegados del titular, vulnerando el derecho al trato digno (Art. 8 bis de la Ley N.º 24.240).

Un termómetro de la conflictividad

"La oficina es un termómetro de los conflictos que atraviesa la población", destaca Amalevi. Atrás de los reclamos relacionados con el mundo financiero, en segundo lugar aparecieron los conflictos relacionados con vivienda e inquilinos, que sumaron 1.832 casos (22,11%). Luego se ubicaron los reclamos comerciales y planes de ahorro, con 1.700 actuaciones (20,52%).

El relevamiento también contabilizó 845 reclamos por servicios públicos (10,20%), 375 vinculados con telecomunicaciones (4,53%) y otros 270 relacionados con cuestiones municipales (3,26%).

"En la mayoría de los casos, quienes nos consultan se llevan una respuesta. A veces trabajamos como intermediarios convocando a audiencias conciliatorias entre las partes, otras veces aconsejamos a las personas sobre como iniciar una demanda judicial, cuando vemos que se agotan las instancias administrativas", destaca la directora de la oficina que funciona en Córdoba 852, de lunes a viernes de 8.30 a 16. El teléfono es 0800-666-8845.

En los últimos meses varios organismos advirtieron sobre el crecimiento del endeudamiento de la población. Uno de los últimos informes sobre el tema lo elaboró el Centro de Economía Política Argentina (Cepa). En base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Cepa advirtió que, en Rosario 135.555 personas están en mora, una cifra que representa al 26,9% de las personas que mantienen deudas en la ciudad. La situación es particularmente delicada entre los jóvenes y quienes recurrieron a las billeteras virtuales para financiar sus gastos.

El relevamiento, correspondiente a septiembre de 2026, muestra que la tasa de morosidad en Rosario llegó al 14,3%, por debajo del promedio nacional del 15,4%, pero por encima del 13,1% registrado en la provincia de Santa Fe. Esto significa que, por cada $100 que deben las familias rosarinas, $14,30 corresponden a obligaciones que no se están pagando en los plazos establecidos.

El problema adquiere otra dimensión cuando se analiza la cantidad de personas afectadas. En Rosario hay 504.803 habitantes con deudas, de los cuales más de 135 mil presentan atrasos. En otras palabras, algo más de uno de cada cuatro deudores rosarinos tiene dificultades para cumplir con sus compromisos.